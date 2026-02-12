Отделение "Почты России" на Алтае наказали на 100 тысяч рублей за навязывание услуг

Такой информацией поделились в ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю признало "Почту России" нарушившей закон о защите конкуренции и оштрафовало компанию на 100 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель регионального управления ФАС Андрей Гостюшев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

Поводом для разбирательства стали жалобы жителей края. По словам заявителей, в отделениях связи им предлагали отправить письма "первым классом", хотя клиенты настаивали на обычном заказном отправлении.

Сначала антимонопольная служба выдала "Почте России" предупреждение. Компания отчиталась о его исполнении, однако обращения граждан продолжили поступать.

«В 2025 году мы возбудили антимонопольное дело, признали почту нарушившей статью 10-го закона о защите конкуренции и применили административный штраф», — сообщил Андрей Гостюшев.

Размер штрафа составил 100 тысяч рублей. После привлечения к ответственности, как отметили в управлении ФАС, жалобы от жителей прекратились.

В ведомстве добавили, что представители "Почты России" заверили комиссию о проведении служебных проверок, инструктажей и корректировке внутренних регламентов работы сотрудников. В ФАС подчеркнули, что контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере оказания услуг будет продолжен.