НОВОСТИЭкономика

Отделение "Почты России" на Алтае наказали на 100 тысяч рублей за навязывание услуг

Такой информацией поделились в ФАС

12 февраля 2026, 06:40, ИА Амител

Отделение "Почты России"/Фото: amic.ru
Отделение "Почты России"/Фото: amic.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю признало "Почту России" нарушившей закон о защите конкуренции и оштрафовало компанию на 100 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель регионального управления ФАС Андрей Гостюшев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

Поводом для разбирательства стали жалобы жителей края. По словам заявителей, в отделениях связи им предлагали отправить письма "первым классом", хотя клиенты настаивали на обычном заказном отправлении.

Сначала антимонопольная служба выдала "Почте России" предупреждение. Компания отчиталась о его исполнении, однако обращения граждан продолжили поступать.

«В 2025 году мы возбудили антимонопольное дело, признали почту нарушившей статью 10-го закона о защите конкуренции и применили административный штраф», — сообщил Андрей Гостюшев.

Размер штрафа составил 100 тысяч рублей. После привлечения к ответственности, как отметили в управлении ФАС, жалобы от жителей прекратились.

В ведомстве добавили, что представители "Почты России" заверили комиссию о проведении служебных проверок, инструктажей и корректировке внутренних регламентов работы сотрудников. В ФАС подчеркнули, что контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере оказания услуг будет продолжен.

"Почта России" бесплатно доставила 24 тысячи посылок в Курскую и Белгородскую области

Алтайский край в числе тех, кто активно помогал жителям приграничья
НОВОСТИОбщество

Барнаул Экономика

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:00:27 12-02-2026

Их миллионов на сто наказать надо. И то мало будет. В помойку превратились конкретную.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Парамон

09:46:59 13-02-2026

Почему сотрудников наказывают? Наказывайте в Москве! Там же сидят всякую шляпу придумывают. Планы дебильные, навязывание услуги, лотереи и продукты которые сами должны покупать....

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров