"Почта России" бесплатно доставила 24 тысячи посылок в Курскую и Белгородскую области
Алтайский край в числе тех, кто активно помогал жителям приграничья
19 января 2026, 18:20, ИА Амител
"Почта России" подвела итоги совместной с Народным фронтом акции по доставке помощи в Курскую и Белгородскую области. Проект работал с 19 марта по 31 декабря 2025 года. За это время россияне бесплатно отправили около 24 тыс. посылок в Курскую и Белгородскую области, а также из этих регионов.
Как работала акция?
Посылку с гуманитарной помощью можно было принести в любое отделение "Почты России". Далее отправление доставляли на адрес Народного фронта, а движение занималось их распределением. Бесплатной отправкой могли воспользоваться люди, вынужденно переехавшие в другой регион, а также родственники тех, кто остались жить на приграничных территориях.
Сколько доставили и где отправляли чаще?
"Почта России" доставила около 12 тыс. посылок жителям Белгородской области. Примерно столько же гуманитарных отправлений организация привезла в Курскую область.
Больше всего посылок в Белгородскую область отправили жители Москвы, Иркутской и Ленинградской областей. В Курскую область – жители Алтайского края, Амурской и Кемеровской областей.
"Почта России" продолжает бесплатную доставку гуманитарных грузов для жителей приграничья совместно с Российским Красным Крестом.
Как ранее сообщал amic.ru, недавно почтовые службы России и Индии подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере электронной коммерции. Его основная задача – развивать логистику для онлайн-торговли между странами. Стороны планируют ускорить и улучшить доставку, включая курьерские отправления. Также компании хотят сделать товары с российских и индийских маркетплейсов более доступными для покупателей.
18:22:52 19-01-2026
тогда понятно почему выписанный журнал за декабрь ещё не приехал ...
19:32:46 19-01-2026
Шинник (18:22:52 19-01-2026) тогда понятно почему выписанный журнал за декабрь ещё не при... И не приедет. Не мечтай.
18:38:27 19-01-2026
Ну хоть в чём-то ПР отличилась.
21:04:43 19-01-2026
За чей счёт этот "праздник жизни"?
09:33:09 20-01-2026
Гость (21:04:43 19-01-2026) За чей счёт этот "праздник жизни"?...
За счёт народа как всегда
09:28:52 20-01-2026
Среди этих бесплатных посылок - очень много обыкновенных, без гуманитарной помощи. Просто люди прочухали, что туда можно отправлять бесплатно и отправляли.
10:04:46 20-01-2026
ыть (09:28:52 20-01-2026) Среди этих бесплатных посылок - очень много обыкновенных, бе...
Зачем? Думаете у нас мед или что-то другое значительно дешевле чем там? Вот вам родственнички пятая банка меда от нас. Сейчас вроде не СССР, чтобы был дефицит продуктов или вещей