"Почта России" бесплатно доставила 24 тысячи посылок в Курскую и Белгородскую области

Алтайский край в числе тех, кто активно помогал жителям приграничья

19 января 2026, 18:20, ИА Амител

"Почта России" / Фото иллюстративное / amic.ru

"Почта России" подвела итоги совместной с Народным фронтом акции по доставке помощи в Курскую и Белгородскую области. Проект работал с 19 марта по 31 декабря 2025 года. За это время россияне бесплатно отправили около 24 тыс. посылок в Курскую и Белгородскую области, а также из этих регионов.

Как работала акция?

Посылку с гуманитарной помощью можно было принести в любое отделение "Почты России". Далее отправление доставляли на адрес Народного фронта, а движение занималось их распределением. Бесплатной отправкой могли воспользоваться люди, вынужденно переехавшие в другой регион, а также родственники тех, кто остались жить на приграничных территориях.

Сколько доставили и где отправляли чаще?

"Почта России" доставила около 12 тыс. посылок жителям Белгородской области. Примерно столько же гуманитарных отправлений организация привезла в Курскую область.

Больше всего посылок в Белгородскую область отправили жители Москвы, Иркутской и Ленинградской областей. В Курскую область – жители Алтайского края, Амурской и Кемеровской областей.

"Почта России" продолжает бесплатную доставку гуманитарных грузов для жителей приграничья совместно с Российским Красным Крестом.

