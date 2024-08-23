Отдых без связи в прошлом. Tele2 улучшила сеть на Алтае, в Хакасии и Шерегеше
Теперь туристам доступен быстрый интернет и стабильный сигнал для связи
23 августа 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KTt76
Tele2 улучшила связь в туристических местах Алтая, Хакасии и Шерегеша. Теперь туристы могут быстрее делиться фото и видео, проводить трансляции и звонить по видеосвязи.
В 2024 году Алтайский край и Республика Алтай остаются наиболее популярными направлениями для отдыха в Сибири. За май-июнь число гостей увеличилось на 7%, а интернет-трафик вырос на 27%. Tele2 расширила сеть в городах-курортах Белокуриха и Яровое, а также в с. Завьялово. Впервые связь оператора появилась на озере Колыванское в Змеиногорском районе. Там оборудование разместили в селе Саввушка.
В Республике Алтай Tele2 улучшила связь в Шебалинском, Онгудайском, Усть-Канском, Улаганском, Усть-Коксинском и Кош-Агачском, Турочакском районах. Теперь на Чуйском тракте будет стабильная голосовая связь и быстрый 4G*-интернет в с. Шебалино, Онгудай, Акташ и Кош-Агач, где раньше сигнал был нестабильным.
Благодаря установке оборудования в с. Улаган, туристам стало удобнее добираться до живописного перевала Кату-Ярык и Чулышманской долины. Кроме того, увеличилась емкость сети в с. Элекмонар Чемальского района и с. Усть-Муны Майминского района.
Tele2 завершила модернизацию сети и на юге Кемеровской области, в Шерегеше и Таштаголе. Переход на стандарт 4G улучшил качество связи и увеличил скорость интернета. На горе Шерегеш, особенно на популярном склоне Каритшал, передача данных стала быстрее на 40%.
В Хакасии оператор увеличил емкость сети в популярных местах, где наблюдают рост интернет-трафика. Это – пос. Жемчужный на озере Шира, с. Туим с его известным рудником, территорию музея-заповедника "Сундуки" и гору-крепость Кюн Таг. Также улучшили покрытие в Аскизском районе, привлекающем туристов множеством археологических достопримечательностей.
"Мы проделали большую работу, чтобы скорость интернета в туристических местах радовала клиентов. В Республике Алтай, которую можно назвать "туристической Меккой" Сибири, мы впервые зашли в 10 населенных пунктов, разместив оборудование на объектах Российской телевизионной и радиовещательной сети", – говорит технический директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 Евгений Картузов.По его словам, этим летом Главный радиочастотный центр признал Tele2 лидером по скорости передачи данных от базовой станции к абоненту в Горно-Алтайске и Майме.
*Tele2 ("Теле2"); G (Джи").Реклама
12:04:15 23-08-2024
А у меня были связи в прошлом. Мне отдых не положен?
10:13:26 24-08-2024
Гость (12:04:15 23-08-2024) А у меня были связи в прошлом. Мне отдых не положен?... Если ничего не подцепили , то можете продолжать
14:20:54 23-08-2024
Можно предложить, что бедные туристы пользуются связью преимущественно Теле2.