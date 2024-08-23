Отдых без связи в прошлом. Tele2 улучшила сеть на Алтае, в Хакасии и Шерегеше

Теперь туристам доступен быстрый интернет и стабильный сигнал для связи

23 августа 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KTt76

Перевал Кату-Ярык / Фото: оператор Tele2

Tele2 улучшила связь в туристических местах Алтая, Хакасии и Шерегеша. Теперь туристы могут быстрее делиться фото и видео, проводить трансляции и звонить по видеосвязи.

В 2024 году Алтайский край и Республика Алтай остаются наиболее популярными направлениями для отдыха в Сибири. За май-июнь число гостей увеличилось на 7%, а интернет-трафик вырос на 27%. Tele2 расширила сеть в городах-курортах Белокуриха и Яровое, а также в с. Завьялово. Впервые связь оператора появилась на озере Колыванское в Змеиногорском районе. Там оборудование разместили в селе Саввушка.

В Республике Алтай Tele2 улучшила связь в Шебалинском, Онгудайском, Усть-Канском, Улаганском, Усть-Коксинском и Кош-Агачском, Турочакском районах. Теперь на Чуйском тракте будет стабильная голосовая связь и быстрый 4G*-интернет в с. Шебалино, Онгудай, Акташ и Кош-Агач, где раньше сигнал был нестабильным.

Благодаря установке оборудования в с. Улаган, туристам стало удобнее добираться до живописного перевала Кату-Ярык и Чулышманской долины. Кроме того, увеличилась емкость сети в с. Элекмонар Чемальского района и с. Усть-Муны Майминского района.

Tele2 завершила модернизацию сети и на юге Кемеровской области, в Шерегеше и Таштаголе. Переход на стандарт 4G улучшил качество связи и увеличил скорость интернета. На горе Шерегеш, особенно на популярном склоне Каритшал, передача данных стала быстрее на 40%.

Популярные туристические локации / Фото: Tele2

В Хакасии оператор увеличил емкость сети в популярных местах, где наблюдают рост интернет-трафика. Это – пос. Жемчужный на озере Шира, с. Туим с его известным рудником, территорию музея-заповедника "Сундуки" и гору-крепость Кюн Таг. Также улучшили покрытие в Аскизском районе, привлекающем туристов множеством археологических достопримечательностей.

"Мы проделали большую работу, чтобы скорость интернета в туристических местах радовала клиентов. В Республике Алтай, которую можно назвать "туристической Меккой" Сибири, мы впервые зашли в 10 населенных пунктов, разместив оборудование на объектах Российской телевизионной и радиовещательной сети", – говорит технический директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 Евгений Картузов.По его словам, этим летом Главный радиочастотный центр признал Tele2 лидером по скорости передачи данных от базовой станции к абоненту в Горно-Алтайске и Майме.

*Tele2 ("Теле2"); G (Джи").

Tele2

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