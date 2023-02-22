Отменить ЕГЭ призвали в Госдуме, назвав экзамен "оболванивающим детей"

Депутат предложил отказаться от ЕГЭ на фоне возвращения к традиционному обучению в вузах

22 февраля 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что при возвращении к традиционному для России сроку обучения в вузах необходимо также отказаться и от ЕГЭ, сообщает РИА Новости.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет.

"Выступаю за отмену единого государственного экзамена – самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях", – указал депутат.

Зампред комитета Совфеда по образованию Наталия Косихина отметила, что отмена ЕГЭ не должна проходить одномоментно.

"Действительно, к системе Единого государственного экзамена накопилось немало вопросов, однако считаю, что быстрых и реакционных шагов, как и в сфере изменения сроков обучения в университетах, быть не должно. С моей точки зрения, необходимо инициировать общественное и экспертное обсуждение, просчитать все риски, а потом уже принимать решение", – пояснила Косихина.

Ранее в Рособрнадзоре допустили трансформацию ЕГЭ, потому что на сегодня нет альтернативы единому экзамену, но есть вопросы к формам его проведения.