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Отменить ЕГЭ призвали в Госдуме, назвав экзамен "оболванивающим детей"

Депутат предложил отказаться от ЕГЭ на фоне возвращения к традиционному обучению в вузах

22 февраля 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что при возвращении к традиционному для России сроку обучения в вузах необходимо также отказаться и от ЕГЭ, сообщает РИА Новости.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет.

"Выступаю за отмену единого государственного экзамена – самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях", – указал депутат.

Зампред комитета Совфеда по образованию Наталия Косихина отметила, что отмена ЕГЭ не должна проходить одномоментно.

"Действительно, к системе Единого государственного экзамена накопилось немало вопросов, однако считаю, что быстрых и реакционных шагов, как и в сфере изменения сроков обучения в университетах, быть не должно. С моей точки зрения, необходимо инициировать общественное и экспертное обсуждение, просчитать все риски, а потом уже принимать решение", – пояснила Косихина.

Ранее в Рособрнадзоре допустили трансформацию ЕГЭ, потому что на сегодня нет альтернативы единому экзамену, но есть вопросы к формам его проведения.

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Комментарии 48

  • Дело не в ЕГЭ Проблема в школьных программах т.е. в самом Минобре
    22 февраля, Гость   Ответить
  • о как . вы же сами егэ двигали
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Когда уже учителям позволят учить детей? Каждый год говорят об уменьшении нагрузки, каждый год добавляют все новой и новой никому не нужной отчетности! Учитель в школе абсолютно бесправен перед "яжематерями" и задавлен отчетами. Ему к урокам-то толком готовиться некогда...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • ЕГЭ отменить выгодно всем - ВУЗам, чтобы взятки брать при поступлении, как это было раньше, школам, чтоб двигать на медаль и хороший Аттестат своим блатным ученикам. При ЕГЭ это невозможно, вот они и стараются.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Госдума начала думать? С чего бы?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "При ЕГЭ это невозможно"- если Вы это серьезно, мне Вас жаль. Вот наглядный пример жертвы ЕГЭ - напрочь отсутствует способность к логическому мышлению...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, какой логической цепочкой размышлений вы пришли к такому выводу ? ЕГЭ позволяет давать беспристрастную оценку знаний по одному стандарту по всей стране - от Москвы до глухой деревушки. Проблема не в ЕГЭ , а возможно в программе образования.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "При ЕГЭ это невозможно"- если Вы это серьезно, мне Вас жаль. Вот наглядный пример жертвы ЕГЭ - напрочь отсутствует способность к логическому мышлению... 12 минут назад, Гость Ответить--------------- ваш коммент пустая болтовня. Никаких аргументов, только в очередной раз лозунг "отсутствует способность к логическому мышлению". Что, видимо, характеризует именно вас. Но ведь человек прав: система ЕГЭ устраняет взяточников на разных уровнях и даёт возможность ученикам из глубинки поступать в хорошие университеты, даже в столичные. Единственно, должны быть корректно составлены задания экзаменов. В соответствии со школьной программой.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • ЕГЭ- это возможность умным детям из деревень поступать в любой ВУЗ страны бесплатно ТОЛЬКО благодаря своим знаниям, а не кошелькам мамы с папой. Отменят - снова будет процветать взяточничество, как это было раньше.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • ЕГЭ, как и многое другое, не создано в нашей стране. Всё слизывается с запада, но при этом очень нужен патриотизм. Жить по меркам запада, преклоняться перед всем, что копируется с запада, начиная от языка, который уже не совсем русский, заканчивая клонированием у себя в стране западной культуры, экономики и прочего. У нашей страны есть опыт, как жить соим умом, многое утратили, но не безвозвратно. Кто хочет сдавать ЕГЭ и жить западным укладом, возможно не является жителем России, вас наверное уже на западе заждались, отправляйтесь и восхищайтесь всеми благами, не нужно навязывать чужеродные взгляды, тогда останется только то, что родное нам и то, что стоит защищать, тогда не нужно будет вводить уроки в школе с названием "Разговоры о важном", важное будет перед глазами, своё, родное.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Отсутствие логики проявляется в том, что вы путаете причину и следствие. Именно коррупционеры заинтересованы в сохранении ЕГЭ. т. к. система надрессировывания выбора правильных ответов дает поверхностные знания и позволяет в дальнейшем вешать любую лапшу на уши полуобразованому населению. А насчет детей из деревень- тут я с вами спорить не буду. В дагестанских деревнях, к примеру, русский язык знают гораздо лучше (как показало ЕГЭ). И это ни разу не коррупция...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • И ВПР отменить!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "ЕГЭ- это возможность умным детям из деревень поступать в любой ВУЗ страны бесплатно ТОЛЬКО благодаря своим знаниям, а не кошелькам мамы с папой. Отменят - снова будет процветать взяточничество, как это было раньше." Какое заблуждение, ни чего не поменялось, пример Девушка после 11класса, не дотянула 5 баллов, для поступления в медицинский, вроде на этом точка? Есть вариант, в группе 30 человек, есть те, кто перебрал баллов, берём лишние баллы у тех, кто с лишними и перекидываем тем, у кого чуток не хватило, общая сумма баллов для всей группы в пределах нормы и всё "почти бесплатно", это же не коррупция? Этот простот технический момент?) Вы когда такое пишите, наверное забываете в какой стране живёте? Или вы не с России?)) Это реальная система в действии, конкретный случай был 4 годаназад и он не единичный, так что нет нужно слепых утверждений.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Опять Султан Хамзаев
    22 февраля, Гость   Ответить
  • я закончила школу в 1997 г. Тогда в каждом ВУЗе сдавали собственные экзамены по их (ВУЗовским) билетам. В итоге я сдавал 5 экзаменов выпускных. 3 экзамена (сочинение, математика, экономика) в 1 ВУЗ, 3 экзамена (сочинение, физика, математика) в другой ВУЗ, и собеседование в третий ВУЗ.Я из маленького городка. На каждый экзамен приходилось ехать 150 км. В итоге до середины июля - постоянный стресс и экзамены каждую субботу. Потом копии документов привозили ЛИЧНО в каждый ВУЗ. В августе нужно было объехать все три Вуза, посмотреть списки на зачисление и сдать оригиналы документов. Год назад моя дочь закончила школу. Сдала ЕГЭ . с 15 июня была уже абсолютно свободна. В середине июля разослала сканы по всем интересующим ВУЗам. В августе посмотрела свои рейтинги в личном кабинете. Увезла оригиналы и ВСЁ. Гораздо меньше времени , нервов и денег потратила.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • 20 лет уже призывают к отмене ЕГЭ. А мы вот в своё время жалели что ЕГЭ будет только через год после выпуска, и нам придётся сдавать экзамены как выпускные, так и вступительные. Проблема не в ЕГЭ, а в том что некоторые учителя готовят к не у вместо обучения. Нам после школы не составляло труда сдать тест, потому что он всего лишь проверка имеющихся знаний.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • ЕГЭ- способ формировать из людей тупых идиотов, очень удобных действующей власти...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Именно коррупционеры заинтересованы в сохранении ЕГЭ. т. к. система надрессировывания выбора правильных ответов дает поверхностные знания и позволяет в дальнейшем вешать любую лапшу на уши полуобразованому населению---------------------- если вы учились в советское время, то должны помнить выпускные экзсмены. Нам давали билеты с вопросами, мы должны были подготовить правильные ответы. Советские учителя как раз дрессировали нас по этим билетам. То есть происходило то, о чем вы пишете. На выпускном экзамене учитель легко мог отомстить ученику, который был ему несимпатичен. Снизить оценку просто так, по личным мотивам. При поступлении в ВУЗы преподам давали взятки и студентами становились далеко не самые лучшие ученики. Два одноклассника поступали в Политех. Один плохо учился, но мама директор универмага. Сын стал студентом. Другой - гораздо умнее и способнее - не прошел по баллам. после армии поступил в Новосибирский универ. Сейчас зам. директора крупного промышленного комбината. А сын торговой мамы где-то работает мелким экспедитором.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • ЕГЭ, как и многое другое, не создано в нашей стране. Всё слизывается с запада, но при этом очень нужен патриотизм.----------------------- то есть вы так "патриотичненько" заявляете, что многое создано не в нашей стране))) Как бы у нас ничего хорошего, но главное, не использовать полиожительный западный опыт?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • ЕГЭ- способ формировать из людей тупых идиотов, очень удобных действующей власти... 9 минут назад, Гость Ответить---------------- вы как раз образчик сформированного тупого идиота. Что способствовало: ЕГЭ или гены?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • ЕГЭ- способ формировать из людей тупых идиотов-- вам сколько лет, простите?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Раньше изучали предметы и понимали то, что изучали(может не всё), сейчас проходят эти предметы, понимать нет смысла, главное натаскать на правильные ответы, на своём примере могу сказать, 2 дочки, с декабря обучение как таковое окончилось, началось натаскивание, репетиторы, консультации, важно правильно написать нужный ответ, что стоит за вопросом? Да кому это нужно, ответ то правильный, объяснять толком нет времени в школе, не та цель. Потом и вызывает удивление, почему троечники из СССР знает больше, чем нынешний ударник или отличник? Есть умные дети и сейчас, как бы система их не ломала, а что с остальными? Неужели вы не замечаете деградацию образования? А может цель всей этой системы уже достигнута, потому и не замечают? Значит система эффективна, общество адаптировано. А я тут удивляюсь, что кто то не видит очевидного.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • то есть вы так "патриотичненько" заявляете, что многое создано не в нашей стране))) Как бы у нас ничего хорошего, но главное, не использовать полиожительный западный опыт? 14 минут назад, Гость Ответить Объясняю просто, слизано, это то, что не создано в нашей стране. "Ни чего хорошего" - это ваше утверждение, суть в том, что использовать нужно наш положительный опыт из советской системы, а не слизывать. Для того, что бы осилить то, что я написал, вам нужно немного большим, чем жертвой ЕГЭ.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Как бы у нас ничего хорошего, но главное, не использовать полиожительный западный опыт? 21 минуту назад, Гость Ответить Вижу вы уже адаптированы)) Сочувствую, не сильтесь дальше понимать текст, не ваш уровень, попытка приписать свои выводы не делает вас уникальным, просто стандарт системы, который внушил себе, что может умно писать, вырывая фразы из текста. Это по силам понять?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Ещё до ЕГЭ я подрабатывала в одной из школ Барнаула в летнем лагере. Совсем посторонний человек. В это время шли выпускные экзамены. Мы сидели в кабинете и учителя, не стесняясь меня, рассказывали, как дочь одной учительницы(и она сама присутствовала при этом и была очень довольна) сидит на экзамене с готовыми ответами, которые ей заранее передали и просто смотрит в окно, ждёт своей очереди. Такое при ЕГЭ невозможно, вот они и хотят вернуть всё обратно.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Просто ваши дочки тупицы! Не прочитав ВНИМАТЕЛЬНО вопрос невозможно на него ответить . Вы прорешайте сами хоть один тест. Там в каждом задании необходимо знание теории, умение понимать текст, внимательность. Я ради интереса в прошлом году порешала дочкины тесты по русскому и математике. Знаю о чем говорю. Это не тупой выбор ответа из предложенных вариантов. Там знания нужны. И чем удобен Егэ. Сдал , получил свои заработанные балы, подал данные в ВУЗы и все. И не нужно в каждом институте сдавать разный набор экзаменов
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Да, было такое, но для того, что бы такой ученицы не было, давайте всех зажмём, экзамены с полицией, обыском, нервными срывами, пусть все страдают и эта ученица тоже. Логично)) Зная проблемы старой системы, не проще их устранить? Или лучше всех загнать в беспробудную тьму, "хорошей" западной системой? Минусы есть у обоих систем, только результат обучения разный и ощутимый, одно когда человек понимает, то что говорит, другое когда человек говорит правильно, но не понимает, о чём. Вот выше наглядные примеры.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • рассказывали, как дочь одной учительницы.... ---- я помню, как в 1998 г. отдельные мои одноклассники в лаборантской переписывали итоговое сочинение.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Минус у ЕГЭ, по моему мнению, один: психологическое давление со всеми этими камерами, досмотрами , конвоем до туалета. Как говорится , заставь дурака богу молиться...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • ЕГЭ, как и многое другое, не создано в нашей стране---много чего не создано в нашей стране. Давайте от всего откажемся. Бытовой техники, автомобилей, интернета.Бумага была изобретена в китае. Давайте и от ее использования откажемся
    22 февраля, Гость   Ответить
  • одно когда человек понимает, то что говорит, другое когда человек говорит правильно, но не понимает, о чём--- как раз старая система была настроена на зубреж. Не понял тему - вызубрил, как скворец и выдал. А сейчас нужно ЗНАТЬ, ПОНИМАТЬ, УМЕТЬ применять знания и РАССУЖДАТЬ
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Сочувствую, не сильтесь дальше понимать текст, -------------- да не силюсь! Ваш текст - набор случайных фраз и слов.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Потом и вызывает удивление, почему троечники из СССР знает больше, чем нынешний ударник или отличник? ---------------- не ври! Сам поди на тройки учился, а теперь хэйтишь умных ребят!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • почему троечники из СССР знает больше--- ну не знаю. Может потому, что нынешних детей учат ТЕ САМЫЕ жертвы советского образования?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "Ни чего хорошего" - это ваше утверждение, суть в том, что использовать нужно наш положительный опыт из советской системы, а не слизывать. Для того, что бы осилить то, что я написал, вам нужно немного большим, чем жертвой ЕГЭ. 59 минут назад, Гость Ответить-------------------С чего это я жертва ЕГЭ, оканчивала советскую школу. Но и в наше время были двоечники, как вы. Стыдно, не знаете, что наречие "ничего" пишется вместе, а не раздельно. Помимо этой, у вас полно других ошибок в тексте. Не хочу обидеть, но вы жертва чего-то похуже ЕГЭ...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "я закончила школу в 1997 г. Тогда в каждом ВУЗе сдавали собственные экзамены по их (ВУЗовским) билетам" - а я в 2000. Подтверждаю, так и было. Причем вопросы ВУЗовских билетов к школьной программе не имели отношения. Я документы подала в 3 ВУЗа - в двух экзамены совпали по времени. Взяточничество в ВУЗах процветало. Как и продвигание в школах "блатных" учеников на медаль, чтобы была льгота при поступлении. Несколькими годами позже младшие родственники, закончив ту же районную школу и сдав ЕГЭ, спокойно поступили в ВУЗы в разных городах страны. Мы об этом даже мечтать не могли
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько пользы принесло ваше ЕГЭ и "специалисты" , поступавшие в ВУЗы после столь важного и полезного экзамена, видно по состоянию нынешней экономики. Мы в советское время только и умели, что галоши выпускать. Только вот этими галошами до сих пор на уркаине воюют. Никаких разрекламированных аналоговнетов что-то не видно. А вы как уселись, так и сидите в галоше. Вместе с ЕГЭ...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Взяточничество в ВУЗах процветало--- я когда документы подавала в 1997 , ко мне подходил дядечка (потом узнала, что это был методист с одной из кафедр) и намекал, что можно легко сдать экзамены на максимальный оценки за определенную сумму. Я гордо отказалась. Сдала сама. Поступила. И дядечку этого частенько в ВУЗе видела.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А в Каменный век, тоже войдем одномоментно?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Я так понимаю последние 2 сообщения ваши, вы перед тем как ужасаться ошибками, начните с себя, учебные заведения не ЗАКАНЧИВАЮТ, их можно ОКОНЧИТЬ, ну это так, что бы бревно было немного заметно)) Стыдно то как))
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Как много у вас накопилось на старую систему, ну обидели вас, переживёте))
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Какое новое окно откроется для коррупции с отменой ЕГЭ, представить страшно. Моя знакомая была уверена что проташит свою дочь с помощью знакомого ректора в вуз и тут ввели ЕГЭ, и она обломилась.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Конечно, надо запретить ЕГЭ. Это ж объективный экзамен, где не важно, чей сынок или доченька писал. Надо по старинке, чтобы можно было кому надо ставить столько, сколько надо.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • ЕГЭ- объективный экзамен? Вы- идиот?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • ЕГЭ не исключает возможность коррупции - он её минимизирует. ЕГЭ дает больше возможностей, сокращает издержки абитуриентов. За ЕГЭ будущее. Против ЕГЭ - глубоко древние совки, считающие ту систему образования лучшей. Но ведь это не противоречит ЕГЭ. А вот учебные программы воспитывают овощей. Особенно со всеми разговорами о важном, да основами культур-мультур
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Если отменят ЕГЭ, то детям из провинции вообще не поступить в нормальные вузы. Отмена ЕГЭ выгодна только взяточникам из университетов. Разве сможет ребенок из сибири съездить, чтобы сдать кучу экзаменов в Москве, причем в нескольких вузах? Это выгодно еще жителям Москвы и Питера, так как этим уничтожат конкурентов в виде абитуриентов из провинции. НЕльзя ЕГЭ отменять.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Я так понимаю последние 2 сообщения ваши, вы перед тем как ужасаться ошибками, начните с себя, учебные заведения не ЗАКАНЧИВАЮТ, их можно ОКОНЧИТЬ, ну это так, что бы бревно было немного заметно)) Стыдно то как))------------- нет, те комменты чужие. Мой как раз: "С чего это я жертва ЕГЭ, оканчивала советскую школу".
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Дети депутатов, неспособные написать ЕГЭ, после его отмены станут самыми умными... так же как и "местные" горластые
    23 февраля, Гость   Ответить
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