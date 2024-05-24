В День защиты детей водоканал организует открытый урок чистой воды

Мероприятие пройдет в рамках Зеленого Марафона от Сбера

24 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Дети и аниматор / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Сотрудники барнаульского водоканала организуют уроки чистой воды на интерактивной площадке "Город профессий". Она будет работать во время Зеленого марафона от Сбера. Мероприятие пройдет 1 июня 2024 года на лыжной базе "Локомотив" по адресу ул. Кутузова, 140.

Одним из самых значимых событий праздника станут детские и взрослые забеги, а также соревнования по скандинавской ходьбе. Всех детей наградят медалями. Зарегистрироваться можно онлайн до 26 мая.

В этот день также можно будет сделать добровольное пожертвование (от 100 рублей), которое направят в благотворительный фонд "Вклад в будущее". Средства пойдут на развитие инклюзивного образования для детей с особенностями развития и сиротским опытом.

Кроме краевой столицы Зеленый марафон пройдет еще в 60 городах России. Мероприятие станет одним из самых массовых спортивных событий страны, где на старт выйдут десятки тысяч участников.

Напомним, "Росводоканал Барнаул" уже не первый раз принимает участие в социально значимых событиях города. Компания регулярно проводит благотворительные акции для больных детей и животных из приюта, а также мероприятия на тему воды. Одним из таких стала студенческая интеллектуальная игра, организованная водоканалом. Квиз прошел во всех городах, где присутствует "Росводоканал".

Возрастное ограничение 6+