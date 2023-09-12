Пассажиры севшего под Новосибирском самолета попросили не наказывать пилотов
Экипаж лайнера сделал все возможное, чтобы никто на борту не пострадал
12 сентября 2023, 17:01, ИА Амител
Пассажиры экстренно приземлившегося в поле самолета Airbus 320 попросили сотрудников правоохранительных органов не наказывать экипаж, пишет "КП-Новосибирск".
Напомним, самолет "Уральских авиалиний" летел из Сочи в Омск, когда начались проблемы из-за отказа гидросистемы. Пилоты хотели совершить посадку в аэропорту Новосибирска, но не дотянули и приняли решение приземляться в пшеничном поле.
На борту самолета находились 170 пассажиров, среди них 23 ребенка. На данный момент все пассажиры направляются в Омск – они сели в электричку.
На вокзал приехали представители прокуратуры и СК. Пассажиры кричали им: "Пожалуйста, только не наказывайте пилотов!"
"Пилоты проявили высший пилотаж. Я летел один, но были и беременные, и очень много было детей. Если будут какие-то моменты по поводу пилотов, можете обращаться ко всем пассажирам, они скажут: пилоты не виноваты. Честно. Мы выжили", – рассказал один из пассажиров.
17:17:18 12-09-2023
Откуда беременный пассажир с дитями может определить виноваты пилоты или нет ? Специально обученные люди решат кто виноват что нет запчастей, на импортные самолёты
17:40:30 12-09-2023
Гость (17:17:18 12-09-2023) Откуда беременный пассажир с дитями может определить винова... Да кто угодно, только не те, кто в ответе за это. Т.е виноваты пилоты.
19:12:15 12-09-2023
Здрасьте... А в чем могут быть виноваты пилоты, если произошел отказ гидросистемы? Пилоты, наоборот, просто асы, что спасли всех пассажиров, удачно посадив самолет в грунт. Второй случай уже такой за несколько лет. Когда самолет удачно сажают в поле.
21:35:26 12-09-2023
Гость (19:12:15 12-09-2023) Здрасьте... А в чем могут быть виноваты пилоты, если произош... А топлива почему мало было, хотели сэкономить на заправке в дорогом аэропорту, кто виноват, что баки были заполнены наполовину?
04:26:49 13-09-2023
Гость (21:35:26 12-09-2023) А топлива почему мало было, хотели сэкономить на заправке в ... Вот вы странный. Топливо расчитано на полет от Сочи до Омска плюс запас. Вокруг света никто летать не планировал.
21:06:14 12-09-2023
Странный мы народ.Пилоты посадили реактивный пассажирский самолет на поле,причем ,как я полагаю, не взлетно-посадочную полосу(ВПП) старый самолет, который уже ломался, как писали, ни одного человека не погибло, слава Богу, И их наказывать? Даже если они ошибку допустили, но сумели сохранить жизни людей, их награждать надо. У нас же пишут, что самое дорогое - это жизнь человека. Из этого и исходить надо. Это мое личное мнение, естественно.
13:18:38 13-09-2023
Владимир В. (21:06:14 12-09-2023) Странный мы народ.Пилоты посадили реактивный пассажирский са... С каких пор этот Арбуз стал реактивным? Всю жизнь был турбовентиляторным.
13:36:18 13-09-2023
Гость (13:18:38 13-09-2023) С каких пор этот Арбуз стал реактивным? Всю жизнь был турбов... Гость! Почитайте хотя бы физику за 10-11 классы, вы узнаете, что к реактивным двигателям относятся и турбовентиляторные двигатели. К реактивным двигателям относится несколько видов . Почитайте. Будет интересно.