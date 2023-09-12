Пассажиры севшего под Новосибирском самолета попросили не наказывать пилотов

Экипаж лайнера сделал все возможное, чтобы никто на борту не пострадал

12 сентября 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: t.me/bazabazon

Пассажиры экстренно приземлившегося в поле самолета Airbus 320 попросили сотрудников правоохранительных органов не наказывать экипаж, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, самолет "Уральских авиалиний" летел из Сочи в Омск, когда начались проблемы из-за отказа гидросистемы. Пилоты хотели совершить посадку в аэропорту Новосибирска, но не дотянули и приняли решение приземляться в пшеничном поле.

На борту самолета находились 170 пассажиров, среди них 23 ребенка. На данный момент все пассажиры направляются в Омск – они сели в электричку.

На вокзал приехали представители прокуратуры и СК. Пассажиры кричали им: "Пожалуйста, только не наказывайте пилотов!"