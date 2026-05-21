Первая "круглосуточная пробка". Как выглядит жуткий затор на Павловском тракте в Барнауле

Утром 21 мая на участке началась укладка асфальта и автомобили застыли

21 мая 2026, 17:46, ИА Амител

Пробка на Павловском тракте / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле пробка на Павловском тракте, которая образовалась рано утром 21 мая, даже не думает рассасываться, несмотря на то, что уже вечер. Более того, после рабочего дня ситуация станет еще сложнее. Машины движутся очень медленно, рассказала корреспондент amic.ru.

«Пока только сняли асфальт, машины очень медленно переезжают этот участок. Утром дежурили сотрудники ДПС, перенаправляли потоки, сейчас никого нет», — рассказал наш корреспондент.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на момент выхода материала, протяженность затора составляет почти 2,5 км.

Также движение осложнено на улице Власихинской и далее на улице Фурманова — проезжающие там автомобили просто не могут вклиниться в стоящий поток машин на Павловском тракте. Такая же ситуация на улице Заринской.

Как ранее сообщили в мэрии, в ночную смену проводилась подготовка участков для асфальтирования на Павловском тракте — от улицы Советской Армии до улицы Сельскохозяйственной. А в дневную смену на этом участке, где и образовалась огромная пробка, началась укладка асфальта.