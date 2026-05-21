Первая "круглосуточная пробка". Как выглядит жуткий затор на Павловском тракте в Барнауле
Утром 21 мая на участке началась укладка асфальта и автомобили застыли
21 мая 2026, 17:46, ИА Амител
В Барнауле пробка на Павловском тракте, которая образовалась рано утром 21 мая, даже не думает рассасываться, несмотря на то, что уже вечер. Более того, после рабочего дня ситуация станет еще сложнее. Машины движутся очень медленно, рассказала корреспондент amic.ru.
«Пока только сняли асфальт, машины очень медленно переезжают этот участок. Утром дежурили сотрудники ДПС, перенаправляли потоки, сейчас никого нет», — рассказал наш корреспондент.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на момент выхода материала, протяженность затора составляет почти 2,5 км.
Также движение осложнено на улице Власихинской и далее на улице Фурманова — проезжающие там автомобили просто не могут вклиниться в стоящий поток машин на Павловском тракте. Такая же ситуация на улице Заринской.
Как ранее сообщили в мэрии, в ночную смену проводилась подготовка участков для асфальтирования на Павловском тракте — от улицы Советской Армии до улицы Сельскохозяйственной. А в дневную смену на этом участке, где и образовалась огромная пробка, началась укладка асфальта.
18:46:29 21-05-2026
Велосипед! Полезно для здоровья и дешево! Электросамокат! Мопед!.... Автомобили едут с одним-двумя и редко с тремя-четырмя пассажирами а место на дороге занимают много...
22:06:25 21-05-2026
Кость (18:46:29 21-05-2026) Велосипед! Полезно для здоровья и дешево! Электросамокат! Мо...
Лошадь! Экологично, дёшево, маневренно!
18:52:01 21-05-2026
Друзья барнаульцы! Ездить на машине не модно! Не создавайте пробок, не катайтесь без надобности по городу. Не ездите в одно и то же время!
19:21:23 21-05-2026
Дорожники устраивают экономический коллапс Барнаулу.
22:02:02 21-05-2026
Гость (19:21:23 21-05-2026) Дорожники устраивают экономический коллапс Барнаулу. ... Дорожники тебя любят. А могли бы положить столб поперек движения на Павловском\Фурманова и аля уулю!. Пользуйтесь граждане на выселках!
09:23:33 22-05-2026
Гость (19:21:23 21-05-2026) Дорожники устраивают экономический коллапс Барнаулу. ... ям понаделали, особенно на мосту, дождь залил все водой, едешь и не знаешь, провалишься или нет, да еще передним бампером цепляешь асфальта кромку, яма см 20...
21:21:45 21-05-2026
С утра дождь идет, дорожники опять прогноз не смотрели, и не надо говорить про нано технологии, ваши лепешки весной развалятся
21:23:41 21-05-2026
А полосу перекрыть встречную и пустить поток с пробки не вариант?
11:23:48 22-05-2026
Гость (21:23:41 21-05-2026) А полосу перекрыть встречную и пустить поток с пробки не вар... для этого нужно выделить кадра, а они заняты. им проще за п.п. стоять и наблюдать, вдруг кто пешика не пропустит, который только еще подумал о переходе дороги....зато там бабло стригется, а на регулировку движения, менты не любят откликаться, не выгодно ж.
22:03:03 21-05-2026
Так им и надо буржуям недоделаным.
22:26:51 21-05-2026
асфальт срезали посуху а класть будут в лужи после дождя))) ни чё нового
00:19:21 22-05-2026
Предлагаю под ЖД мостом на Павловском тракте, выход на проспект Строителей закатать в асфальт трамвайный пути, чтобы можно было авто ездить по ним, сделать реверсивное движение утром в город 5 полос из города 3, вечером наоборот, и должен Павлик рассосаться. Трамвайные пути закатать в асфальт до Челюскинцев. Там всё равео у трамваев свой светофор есть.
09:25:34 22-05-2026
Не пойму. Все для людей, все для комфорта горожан?
09:49:10 22-05-2026
Гость (09:25:34 22-05-2026) Не пойму. Все для людей, все для комфорта горожан?... не понимаю чего вы не понимаете.
сиди себе спокойненько в пробусике, шарься в инете, а че - отмаза начальству есть.
ежли чё - дроном бандерольку с пивасиком подтянут....
ой, то ж в чайне - ну значит подождем чутка, и к нам придет...
кстати - классная востребованная бизнес-идея, думаю взлетит...
09:26:19 22-05-2026
Надо Молодежную продлить прямо за Челюскинцев с выходом на Власихинскую и перекрёсток разгрузится!
09:46:39 22-05-2026
Гость (09:26:19 22-05-2026) Надо Молодежную продлить прямо за Челюскинцев с выходом на В... сегодня пятница - вот с понедельника и начинайте.
а мы с диванов вам моральную поддержку обеспечим.