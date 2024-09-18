Певица из Барнаула поборется за сердце жениха в реалити-шоу "Богиня свиданий"
Если Софья сможет очаровать потенциального жениха, то она получит от него ответное приглашение на свидание
18 сентября 2024, 10:00, ИА Амител
Певица из Барнаула Софья Русских примет участие в реалити-шоу "Богиня свиданий" на телеканале "Суббота!", в котором три девушки встречаются с потенциальным женихом, но победит только одна из них.
"22-летней Софье Русских предстоит организовать запоминающееся свидание для героя выпуска. Если Софья сможет очаровать потенциального жениха, то она получит от него ответное приглашение на свидание и победит в шоу", – рассказали на телеканале.
Оценивают встречи блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фешен-эксперт Даниил Грачев.
Удастся ли девушке превзойти своих конкуренток, можно увидеть 17 сентября в 21:00 на телеканале "Суббота!".
11:00:29 18-09-2024
ересь!!!
раньше мужчины сражались за сердце женщины!
а теперь куда вы нас тащите?
11:21:19 18-09-2024
В шоу "перспективные" женихи, вот и сражаются за сердце и кошелёк.
11:47:10 18-09-2024
Жених наверное патриот
11:55:18 18-09-2024
Пошлятина.
12:19:12 18-09-2024
Традиционные ценности, год семьи, щастье материнства...
13:48:38 18-09-2024
Гость (12:19:12 18-09-2024) Традиционные ценности, год семьи, щастье материнства... ... было бы в кавычках, я бы плюсанул
12:24:56 18-09-2024
Можно посмотреть вчера???