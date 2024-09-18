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Певица из Барнаула поборется за сердце жениха в реалити-шоу "Богиня свиданий"

Если Софья сможет очаровать потенциального жениха, то она получит от него ответное приглашение на свидание

18 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Певица из Барнаула в передаче "Богиня свиданий" / Фото: телеканал "Суббота!"

Певица из Барнаула Софья Русских примет участие в реалити-шоу "Богиня свиданий" на телеканале "Суббота!", в котором три девушки встречаются с потенциальным женихом, но победит только одна из них.

"22-летней Софье Русских предстоит организовать запоминающееся свидание для героя выпуска. Если Софья сможет очаровать потенциального жениха, то она получит от него ответное приглашение на свидание и победит в шоу", – рассказали на телеканале.

Оценивают встречи блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фешен-эксперт Даниил Грачев.

Удастся ли девушке превзойти своих конкуренток, можно увидеть 17 сентября в 21:00 на телеканале "Суббота!".

Дмитрий Конышев / Фото: страница телеканала ТВ-3 во

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телевидение шоу

Комментарии 7

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Гость

11:00:29 18-09-2024

ересь!!!
раньше мужчины сражались за сердце женщины!
а теперь куда вы нас тащите?

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ВВП

11:21:19 18-09-2024

В шоу "перспективные" женихи, вот и сражаются за сердце и кошелёк.

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Гость

11:47:10 18-09-2024

Жених наверное патриот

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Гость

11:55:18 18-09-2024

Пошлятина.

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Гость

12:19:12 18-09-2024

Традиционные ценности, год семьи, щастье материнства...

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Гость

13:48:38 18-09-2024

Гость (12:19:12 18-09-2024) Традиционные ценности, год семьи, щастье материнства... ... было бы в кавычках, я бы плюсанул

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Гость

12:24:56 18-09-2024

Можно посмотреть вчера???

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