Певица из Барнаула поборется за сердце жениха в реалити-шоу "Богиня свиданий"

Если Софья сможет очаровать потенциального жениха, то она получит от него ответное приглашение на свидание

18 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Певица из Барнаула в передаче "Богиня свиданий" / Фото: телеканал "Суббота!"

Певица из Барнаула Софья Русских примет участие в реалити-шоу "Богиня свиданий" на телеканале "Суббота!", в котором три девушки встречаются с потенциальным женихом, но победит только одна из них.

"22-летней Софье Русских предстоит организовать запоминающееся свидание для героя выпуска. Если Софья сможет очаровать потенциального жениха, то она получит от него ответное приглашение на свидание и победит в шоу", – рассказали на телеканале.

Оценивают встречи блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фешен-эксперт Даниил Грачев.

Удастся ли девушке превзойти своих конкуренток, можно увидеть 17 сентября в 21:00 на телеканале "Суббота!".