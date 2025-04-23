Питание, пособия, пропаганда. Женщины на Алтае придумали, как поднять демографию
Список мер, которые надо принять для решения проблемы рождаемости, составили по итогам форума
23 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
В середине марта в Барнауле прошел первый Всероссийский форум общественного движения "Социал-демократический союз женщин России" и межрегиональной социально ориентированной общественной организации "Экология женщины". Поддержку в проведении мероприятия оказал депутат Госдумы от Алтайского края, лидер реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев. По итогам обсуждений всех предложений организаторы составили список необходимых мер для решения демографической проблемы.
Итак, участники форума считают, что только близкие родственники могут передать детям важнейшие семейные ценности и создать образ здоровой, крепкой семьи. В стране необходимо и дальше стимулировать многодетность, но при этом нужно более рационально расходовать бюджетные средства на поддержку семей с детьми. Еще одна важная проблема – детям часто не обеспечивают правильное питание, что ведет к проблемам со здоровьем.
Вот какие предложения обсудили на форуме для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации:
- проводить пропаганду многодетных семей через СМИ, рекламу и культуру;
- ввести новую меру поддержки – выдавать детям, попавшим в многодетные семьи через усыновление, "Жилищный сертификат";
- разрешить использовать материнский капитал для обучения родителей, например, получения водительского удостоверения;
- дать женщинам возможность получать дородовое и послеродовое психологическое консультирование;
- отменить критерий нуждаемости для получения государственной помощи многодетным семьям;
- гарантировать денежные выплаты для женщин-студенток, находящихся в академическом отпуске по уходу за детьми до трех лет;
- открыть роддома в малых городах, обеспечить необходимые условия для родовспоможения в районных центрах;
- ввести выплаты для врачей и учителей, работающих в селах;
- вернуть бесплатные продленки в школах, повысить качество образования, доступного для всех детей;
- проводить региональный аудит помощи многодетным семьям, анализ реализации демографической политики и многое другое.
Резолюцию подписали депутат Госдумы Александр Терентьев, сенатор Ольга Епифанова, депутат АКЗС Евгения Боровикова и представители общественных организаций. Предложения будут направлены в Совет Федерации, Госдуму и правительство России.
11:03:15 23-04-2025
Опять за все хорошее, против всего плохого
11:34:45 23-04-2025
Пусть цыган проверят, в том числе и по ДНК, а то зарегистрируются в нескольких региона и получают несколько пособий
11:39:39 23-04-2025
"открыть роддома в малых городах, обеспечить необходимые условия для родовспоможения в районных центрах" Попов так то обратное делает, вы что там не согласовали общую политику что ли?
16:41:30 23-04-2025
Гость (11:39:39 23-04-2025) "открыть роддома в малых городах, обеспечить необходимые усл... это один здравый пункт из всех предложений,остальное просто сотрясения воздуха
12:16:21 23-04-2025
Нужно дать возможность бабонькам бесплатно делать пластические операции, потому что страшные бабы хуже размножаются, а если в неё селикона качнуть - то уже как бы и вполне годная получится чтобы бейбиков настрогать.
13:40:23 23-04-2025
76767 (12:16:21 23-04-2025) Нужно дать возможность бабонькам бесплатно делать пластическ... ---- Логично! 😁
14:51:17 23-04-2025
76767 (12:16:21 23-04-2025) Нужно дать возможность бабонькам бесплатно делать пластическ... От осинки не будет апельсинки. Даже если из нее сделать грейпфрут.
13:10:29 23-04-2025
Хорошо, что мужчин это не касается. Они не завязаны в этот процесс.
13:42:01 23-04-2025
Гость (13:10:29 23-04-2025) Хорошо, что мужчин это не касается. Они не завязаны в этот ... Ну конечное решение этого вопроса всегда за женщиной. С нее и спрос сильнее поэтому.
14:57:35 23-04-2025
Гость (13:42:01 23-04-2025) Ну конечное решение этого вопроса всегда за женщиной. С нее ... Ага. И все плюшки им. Потом отрастает корона и развод
14:38:22 23-04-2025
На первом месте в списке- проводить пропаганду.. даже психологов приплели. Ни слова о квартирах, вкусной и здоровой пищи, достойной зарплате... Слова.
16:04:21 23-04-2025
Все хорошо все поддерживаю все правильно
но вангую что на результат плохо повлияет потому что однобоко
нужно добавить столько же пунктов наказания, потому что без наказания ничего в принципе не работатет нормально
1. налог на бездетных
2. статья за тунеядство
3. психологический учет подросткового поведения. По достижении возраста если не женат официально явись к психологу и пройди принудительно курс взаимодействия с противоположным полом и оплати штраф. Если психолог не поставит отметку удовлетворительно лишаешься возможности поступления в вузы, бесплатного образования, здравоохранения и должности если работаешь начальником
4 неплательщикам алиментов принудительные работы до тех пор пока не отработает и не выплатит. Проверяет обьемы алиментов спец комиссия без учета договоренностей - сухой закон. Положено -плати или в каторжные работы
16:17:15 23-04-2025
холмс (16:04:21 23-04-2025) Все хорошо все поддерживаю все правильноно вангую что на... Вы что курите? Забористо заливаете)
16:30:14 23-04-2025
Гость (16:17:15 23-04-2025) Вы что курите? Забористо заливаете)... я не заливаю. В любой большой стране денежные поощрения всегда становятся обьектом коррупции и воровства со временем и занок правильно такой по пряникам этим не работает а даже вредит. Зато наказания всегда досконально изучаются всеми и абсолютно все стараются на них не попадать и тем самым закон начинает работать когда появляются первые публично наказанные которых все начинают жалеть. Это азы психологии больших масс людей
16:48:30 23-04-2025
холмс (16:04:21 23-04-2025) Все хорошо все поддерживаю все правильноно вангую что на...
К доктору обратись. Может помогут, а может нет.