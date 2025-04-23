Питание, пособия, пропаганда. Женщины на Алтае придумали, как поднять демографию

Список мер, которые надо принять для решения проблемы рождаемости, составили по итогам форума

23 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Женщина поднимается по лестнице / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В середине марта в Барнауле прошел первый Всероссийский форум общественного движения "Социал-демократический союз женщин России" и межрегиональной социально ориентированной общественной организации "Экология женщины". Поддержку в проведении мероприятия оказал депутат Госдумы от Алтайского края, лидер реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев. По итогам обсуждений всех предложений организаторы составили список необходимых мер для решения демографической проблемы.

Итак, участники форума считают, что только близкие родственники могут передать детям важнейшие семейные ценности и создать образ здоровой, крепкой семьи. В стране необходимо и дальше стимулировать многодетность, но при этом нужно более рационально расходовать бюджетные средства на поддержку семей с детьми. Еще одна важная проблема – детям часто не обеспечивают правильное питание, что ведет к проблемам со здоровьем.

Вот какие предложения обсудили на форуме для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации:

проводить пропаганду многодетных семей через СМИ, рекламу и культуру;

ввести новую меру поддержки – выдавать детям, попавшим в многодетные семьи через усыновление, "Жилищный сертификат";

разрешить использовать материнский капитал для обучения родителей, например, получения водительского удостоверения;

дать женщинам возможность получать дородовое и послеродовое психологическое консультирование;

отменить критерий нуждаемости для получения государственной помощи многодетным семьям;

гарантировать денежные выплаты для женщин-студенток, находящихся в академическом отпуске по уходу за детьми до трех лет;

открыть роддома в малых городах, обеспечить необходимые условия для родовспоможения в районных центрах;

ввести выплаты для врачей и учителей, работающих в селах;

вернуть бесплатные продленки в школах, повысить качество образования, доступного для всех детей;

проводить региональный аудит помощи многодетным семьям, анализ реализации демографической политики и многое другое.

Резолюцию подписали депутат Госдумы Александр Терентьев, сенатор Ольга Епифанова, депутат АКЗС Евгения Боровикова и представители общественных организаций. Предложения будут направлены в Совет Федерации, Госдуму и правительство России.