Пивоваренный завод на Алтае "забыл" выплатить сотрудникам зарплаты на 4 млн рублей
Вмешательство прокураторы восстановило нарушенные трудовые права работников
23 декабря 2025, 15:09, ИА Амител
Прокуратура Алтайского края успешно защитила трудовые права работников Подсосновского пивоваренного завода. 23 сотрудника получили задержанную заработную плату на общую сумму свыше 4 млн рублей, говорится в сообщении ведомства.
В ходе участия в деле о банкротстве предприятия прокуроры обнаружили схему уклонения руководства от исполнения налоговых обязательств. Ключевыми нарушениями стали использование подставных юридических лиц для вывода денежных средств из компании и создание препятствий для погашения долгов перед кредиторами.
«Благодаря активной позиции прокуратуры арбитражный суд привлек к ответственности руководителя завода и возложил обязательства на подконтрольную организацию», – рассказали в ведомстве.
В результате взыскали более 132 млн рублей. Эта сумма позволила полностью погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками, а также обеспечить исполнение иных финансовых обязательств предприятия.
