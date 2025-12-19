"Стратега-животновода" с зарплатой от 150 тысяч ищут на Алтае. Топ "дорогих" вакансий

Задача – развитие продаж премиального кофе в сегменте HoReCa (кофейни, рестораны) на закрепленной территории в Бийске и за его пределами. Необходим опыт активных продаж от одного года, готовность к разъездам и нацеленность на результат. Доход складывается из оклада, процента от продаж и премий.