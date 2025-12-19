"Стратега-животновода" с зарплатой от 150 тысяч ищут на Алтае. Топ "дорогих" вакансий
В список попали специалисты с зарплатой от 70 до 230 тысяч рублей
19 декабря 2025, 16:40, ИА Амител
Специалисты с заработной платой от 70 до 230 тысяч рублей требуются в Алтайском крае в сферах IT, медицины, сельского хозяйства и строительства. Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" составил рейтинг наиболее доходных вакансий из разных отраслей в декабре 2025 года.
Предлагаемая зарплата: от 230 000 рублей на руки.
-
Специалисту предстоит заниматься доработкой конфигураций, интеграцией с внешними системами и настройкой торгового оборудования. Ключевые требования – глубокое знание платформы 1С, опыт работы от одного года и понимание основ бухгалтерского учета. Компания предлагает стабильную работу в развивающейся компании, служебный транспорт и конкурентоспособный соцпакет.
-
Предлагаемая зарплата: от 200 000 рублей до вычета налогов.
-
Клиника ищет специалиста для диагностики и лечения ортодонтических проблем, установки брекет-систем и ведения пациентов. Для успешной работы необходимо высшее медицинское образование и опыт от одного года в ортодонтии. Условия включают гибкий график, официальное трудоустройство и возможности для профессионального роста.
Заместитель директора по животноводству
-
Предлагаемая зарплата: от 150 000 рублей на руки.
-
Это руководящая позиция, предполагающая полный контроль над производственной деятельностью животноводческого комплекса, включая организацию технологических процессов и стратегическое планирование. Кандидату требуется профильное образование и опыт руководства от трех лет. Работодатель предоставляет служебное жилье, транспорт и расширенный социальный пакет.
-
Предлагаемая зарплата: до 150 000 рублей на руки.
-
В обязанности входит ручная дуговая сварка и кислородная резка деталей различной сложности, чтение чертежей и участие в ремонтных работах. Требуются навыки сварочных работ и знание техники безопасности. Компания готова рассмотреть как опытных специалистов, так и выпускников профильных училищ с возможностью обсудить индивидуальные условия труда.
-
Предлагаемая зарплата: от 120 000 рублей на руки.
-
Специалист будет заниматься организацией лечебно-профилактических мероприятий, взаимодействием с сельхозпредприятиями и контролирующими органами. Обязательное требование – ветеринарное или зоотехническое образование. Работодатель предлагает служебный транспорт, компенсацию ГСМ и связи, а также перспективы карьерного роста.
-
Предлагаемая зарплата: от 120 000 рублей до вычета налогов.
-
Вакансия предполагает работу на строительном объекте с обязанностями по намотке спиралей, прогреву бетона и мелкому ремонту оборудования. Опыт работы приветствуется. Сотруднику предоставляется проживание, питание, спецодежда и обустроенные бытовые вагончики на площадке.
Торговый представитель на кофе
-
Предлагаемая зарплата: от 80 000 до 120 000 рублей на руки.
-
Задача – развитие продаж премиального кофе в сегменте HoReCa (кофейни, рестораны) на закрепленной территории в Бийске и за его пределами. Необходим опыт активных продаж от одного года, готовность к разъездам и нацеленность на результат. Доход складывается из оклада, процента от продаж и премий.
Системный администратор (Курорт Алтай Пэлас)
-
Предлагаемая зарплата: от 100 000 рублей на руки.
-
Вакансия для IT-специалиста в игорной дирекции премиального курорта, включающая настройку специализированного ПО и обеспечение бесперебойной работы оборудования. Требуются опыт администрирования Windows-серверов от трех лет. Условия включают предоставление жилья, трехразовое питание, корпоративные бонусы и работу в живописном месте.
Врач травматолог-ортопед (травмпункт)
-
Предлагаемая зарплата: от 70 000 до 100 000 рублей на руки.
-
Врачу предстоит оказывать экстренную помощь в травмпункте, проводить диагностику и лечение. Требуется специализация "Травматология и ортопедия", опыт не обязателен. Работа предлагается в крупной клинике с графиком сутки через двое/трое, возможно совместительство.
20:20:15 19-12-2025
Это вакансии не для жителей Алтайского края- им нужны места секретарей , завотделами и инструкторов горкомов и райкомов партии, парторгов фермерских хозяйств