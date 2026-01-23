Почему в России начало дешеветь сливочное масло и стало ли оно хуже?

Цена снизилась всего на 3%

23 января 2026, 07:00, ИА Амител

Кусок масла / Фото: создано в нейросети

Килограмм сливочного масла в России подешевел на 3%, то есть на 36 рублей по сравнению с ценами прошлого года. Причина в возросшей конкуренции среди производителей или в качестве продукта? Что говорят по этому поводу эксперты Алтайского края? Об этом – в сюжете Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Почему это произошло?

Недавнее снижение цены на сливочное масло в России стало неожиданностью для многих. Основные причины – изменения на сырьевом рынке. По мнению экспертов, снижение стоимости может быть связано с двумя основными факторами: удешевлением сырья и переизбытком масла на российском рынке. Как утверждает директор молочного завода "Брюкке" Виктор Чернышов, удешевление сырья стало одним из факторов снижения цен на масло. Кроме того, наблюдается переизбыток продукции, возможно, в связи с ввозом из других стран, где масло стоит дешевле.

«Первая причина – подешевело сырье. А вторая, по всей видимости, переизбыток на рынке. Или, возможно, скажем так, извне откуда-то стало поступать масло дешевле, чем предлагается на рынке на сегодняшний день в России. У нас же есть страна, которая нам поставляет молочные продукты, правильно?» – отмечает эксперт.

Однако для некоторых производителей ситуация не изменилась. На заводе "Брюкке" объемы производства и спрос остались на том же уровне, и цена на масло – тоже.

Сезонные колебания и проблемы с качеством

Снижение цен на сливочное масло также может быть связано с сезонными колебаниями цен, которые традиционно происходят летом, когда молока становится больше. В то же время, как отмечает международный эксперт молочной отрасли и технолог Маргарита Черданцева, падение цен зимой может свидетельствовать о снижении качества продукции. Производители могут использовать менее качественные ингредиенты, чтобы удешевить продукт.

«Добавление до 30% говяжьего жира даже анализами подтвердить очень сложно. За счет этого все становится достаточно дешевым. Растительные масла сейчас не применяются, потому что их очень легко выявить анализами, а "говяжку" прям нормально добавляют. Плюс снижают процент жирности. То есть пишут 82,5, а на самом деле там 70. Даже не 72, а 70! Люди не замечают разницы», – пояснила Маргарита Черданцева.

Помимо этого, сниженную цену может оправдать увеличение объемов производства сырных продуктов, которые часто продаются по цене сыра. Для некоторых предприятий это позволяет сбалансировать расходы и уменьшить цену на масло.

Телеканал НТВ в своем репортаже осенью прошлого года сообщил, что нутряной говяжий жир может быть опасен, так как его часто получают из дешевого сырья, которое используют в технических целях. Это поднимает вопросы о безопасности применения таких добавок в пище. В то же время пальмовое масло, которое раньше активно использовалось для удешевления сливочного масла, теперь встречается реже из-за его подорожания в связи с неурожаем в Малайзии.

Почему снижение цен не решит проблему

Несмотря на падение цен на сливочное масло на 36 рублей, это не компенсирует многолетний рост стоимости продукции. За последние десять лет цена на сливочное масло в России увеличилась в четыре раза. В 2016 году килограмм масла стоил около 303 рублей, а в 2025-м цена достигла 1178 рублей. Это делает недавнее снижение цены всего на 36 рублей незначительным на фоне многолетнего роста.

«За последние десять лет сливочное масло подорожало с 303 рублей в 2016 году до 1178 рублей сегодня», – утверждают эксперты. Этот рост является самым значительным среди основных продуктов питания в России.

Снижение цен на сливочное масло в России может стать хорошей новостью для потребителей, однако важно помнить, что это может быть связано с ухудшением качества. Продукты, которые кажутся дешевыми, могут содержать посторонние ингредиенты или быть произведены с использованием более дешевых компонентов, что может сказаться на вкусовых характеристиках и пользе для здоровья.