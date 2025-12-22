НОВОСТИЭкономика

В России цены на сливочное масло и яйца упали до двухлетнего минимума

Эксперты считают, что в начале 2026 года цены могут остаться на текущем уровне или снизиться еще

22 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В России на фоне роста производства и избытка предложения цены на сливочное масло и ряд других продуктов питания упали до уровня двухлетней давности. По данным отраслевых ассоциаций, средняя розничная стоимость масла уже ниже, чем в прошлом году, пишет "Абзац".

Что происходит на рынке:

  • причины снижения – увеличение выпуска сырого молока и масла, а также хороший урожай овощей, картофеля и зерновых;

  • ситуация в магазинах – снижение быстро дошло до потребителей. Крупные розничные сети продают масло "первой цены" с минимальной наценкой или даже в убыток, чтобы удержать покупателей;

  • проблемы производителей – фермеры и переработчики ощущают давление из-за падения закупочных цен при одновременном росте затрат на энергию, логистику и кредиты.

Эксперты не ожидают резких скачков цен в ближайшее время. В начале года стоимость может остаться на текущем уровне или снизиться еще на 3–5%. Дальнейшая динамика будет зависеть от баланса спроса и предложения, доходов населения и издержек производителей.

Помимо сливочного масла, заметное удешевление коснулось яиц, картофеля, овощей, круп и сахара. Власти и ретейлеры называют ситуацию признаком стабилизации рынка, несмотря на общую продовольственную инфляцию.

Комментарии 11

Avatar Picture
гость

08:51:34 22-12-2025

цены падают только в СМИ, а по ценам магазинным это незаметно

Avatar Picture
Гость

10:14:24 22-12-2025

гость (08:51:34 22-12-2025) цены падают только в СМИ, а по ценам магазинным это незаметн... заметно

Avatar Picture
Элен без ребят

11:26:56 22-12-2025

гость (08:51:34 22-12-2025) цены падают только в СМИ, а по ценам магазинным это незаметн... несколько дней назад купила Даркур СО за 69 руб. очень даже заметно, как по мне. если что, то это одни из самых дорогих яиц на нашем рынке.

Avatar Picture
Гость

09:05:57 22-12-2025

Это хитрый ход наших правителей, как за неделю до окончания года существенно понизить индекс инфляции по году.

Avatar Picture
Гость

09:12:02 22-12-2025

потому что масло это брать перестали как и яйца

Avatar Picture
Гость

09:18:55 22-12-2025

огурцы зато по 250 руб уже за кг

Avatar Picture
Элен без ребят

11:27:46 22-12-2025

Гость (09:18:55 22-12-2025) огурцы зато по 250 руб уже за кг... 129 позавчера были

Avatar Picture
Гость

09:24:34 22-12-2025

Так-то масло 2 года назад в районе 600руб.было

Avatar Picture
Упырь

09:25:06 22-12-2025

Два года назад пачка масла стоила 100 руб., сейчас 200 руб.
Да,в 2 раза! Правда выросла,а не упала цена.

Avatar Picture
Гость

13:10:24 22-12-2025

Это в какой России?

Avatar Picture
Гость

15:13:55 22-12-2025

Звездеть меньше надо товарищам икспердам.

