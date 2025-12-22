В России цены на сливочное масло и яйца упали до двухлетнего минимума
Эксперты считают, что в начале 2026 года цены могут остаться на текущем уровне или снизиться еще
22 декабря 2025, 08:45, ИА Амител
В России на фоне роста производства и избытка предложения цены на сливочное масло и ряд других продуктов питания упали до уровня двухлетней давности. По данным отраслевых ассоциаций, средняя розничная стоимость масла уже ниже, чем в прошлом году, пишет "Абзац".
Что происходит на рынке:
причины снижения – увеличение выпуска сырого молока и масла, а также хороший урожай овощей, картофеля и зерновых;
ситуация в магазинах – снижение быстро дошло до потребителей. Крупные розничные сети продают масло "первой цены" с минимальной наценкой или даже в убыток, чтобы удержать покупателей;
проблемы производителей – фермеры и переработчики ощущают давление из-за падения закупочных цен при одновременном росте затрат на энергию, логистику и кредиты.
Эксперты не ожидают резких скачков цен в ближайшее время. В начале года стоимость может остаться на текущем уровне или снизиться еще на 3–5%. Дальнейшая динамика будет зависеть от баланса спроса и предложения, доходов населения и издержек производителей.
Помимо сливочного масла, заметное удешевление коснулось яиц, картофеля, овощей, круп и сахара. Власти и ретейлеры называют ситуацию признаком стабилизации рынка, несмотря на общую продовольственную инфляцию.
08:51:34 22-12-2025
цены падают только в СМИ, а по ценам магазинным это незаметно
10:14:24 22-12-2025
гость (08:51:34 22-12-2025) цены падают только в СМИ, а по ценам магазинным это незаметн... заметно
11:26:56 22-12-2025
гость (08:51:34 22-12-2025) цены падают только в СМИ, а по ценам магазинным это незаметн... несколько дней назад купила Даркур СО за 69 руб. очень даже заметно, как по мне. если что, то это одни из самых дорогих яиц на нашем рынке.
09:05:57 22-12-2025
Это хитрый ход наших правителей, как за неделю до окончания года существенно понизить индекс инфляции по году.
09:12:02 22-12-2025
потому что масло это брать перестали как и яйца
09:18:55 22-12-2025
огурцы зато по 250 руб уже за кг
11:27:46 22-12-2025
Гость (09:18:55 22-12-2025) огурцы зато по 250 руб уже за кг... 129 позавчера были
09:24:34 22-12-2025
Так-то масло 2 года назад в районе 600руб.было
09:25:06 22-12-2025
Два года назад пачка масла стоила 100 руб., сейчас 200 руб.
Да,в 2 раза! Правда выросла,а не упала цена.
13:10:24 22-12-2025
Это в какой России?
15:13:55 22-12-2025
Звездеть меньше надо товарищам икспердам.