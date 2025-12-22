В России цены на сливочное масло и яйца упали до двухлетнего минимума

Эксперты считают, что в начале 2026 года цены могут остаться на текущем уровне или снизиться еще

22 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России на фоне роста производства и избытка предложения цены на сливочное масло и ряд других продуктов питания упали до уровня двухлетней давности. По данным отраслевых ассоциаций, средняя розничная стоимость масла уже ниже, чем в прошлом году, пишет "Абзац".

Что происходит на рынке:

причины снижения – увеличение выпуска сырого молока и масла, а также хороший урожай овощей, картофеля и зерновых;

ситуация в магазинах – снижение быстро дошло до потребителей. Крупные розничные сети продают масло "первой цены" с минимальной наценкой или даже в убыток, чтобы удержать покупателей;

проблемы производителей – фермеры и переработчики ощущают давление из-за падения закупочных цен при одновременном росте затрат на энергию, логистику и кредиты.

Эксперты не ожидают резких скачков цен в ближайшее время. В начале года стоимость может остаться на текущем уровне или снизиться еще на 3–5%. Дальнейшая динамика будет зависеть от баланса спроса и предложения, доходов населения и издержек производителей.

Помимо сливочного масла, заметное удешевление коснулось яиц, картофеля, овощей, круп и сахара. Власти и ретейлеры называют ситуацию признаком стабилизации рынка, несмотря на общую продовольственную инфляцию.