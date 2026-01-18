Говядина в цене, масло — нет: как изменились цены на продукты в Алтайском крае?

Больше всего подорожала говядина, но есть и те продукты, цены на которые заметно снизились

Алтайский край в 2025 году и начале 2026-го пережил настоящую "ценовую карусель". Когда одни продукты резко дорожали, другие столь же неожиданно дешевели. Данные Алтайкрайстата проанализировал ngs22.ru.

Рекордсмен по росту цены – говядина. За год она прибавила 133,26 рубля и теперь стоит в среднем 770,23 рубля за килограмм. Баранина не сильно отстала: ее стоимость сегодня составляет 847,91 рубля, цена выросла на120,95 рубля. Свинина и курица тоже подорожали, но скромнее – на 39,12 и 4,3 рубля соответственно.

А вот сливочное масло, вопреки ожиданиям, подешевело сразу на 101,31 рубля, хотя ценник все равно внушительный – 1178,09 рубля за кило. Творог сбросил 11,34 рубля, яйца – целых 23,87 рубля, а сахар – 6,49 рубля.

Овощи и фрукты удивили еще сильнее. Большинство позиций снизилось в цене. Дешевле стали помидоры (-27,75 рубля), бананы (-16,9 рубля), лук (-12,62 рубля), капуста (-10,59 рубля), картофель (-10,27 рубля) и морковь (-5,53 рубля). Лишь яблоки (+13,28 рубля) и огурцы (+11,07 рубля) продолжили дорожать.

Небольшие приросты показали сметана (+8,54 рубля), молоко (+6,43 рубля), подсолнечное масло (+6,68 рубля) и мука (+4 рубля).

