Говядина в цене, масло — нет: как изменились цены на продукты в Алтайском крае?
Больше всего подорожала говядина, но есть и те продукты, цены на которые заметно снизились
18 января 2026, 13:11, ИА Амител
Алтайский край в 2025 году и начале 2026-го пережил настоящую "ценовую карусель". Когда одни продукты резко дорожали, другие столь же неожиданно дешевели. Данные Алтайкрайстата проанализировал ngs22.ru.
Рекордсмен по росту цены – говядина. За год она прибавила 133,26 рубля и теперь стоит в среднем 770,23 рубля за килограмм. Баранина не сильно отстала: ее стоимость сегодня составляет 847,91 рубля, цена выросла на120,95 рубля. Свинина и курица тоже подорожали, но скромнее – на 39,12 и 4,3 рубля соответственно.
А вот сливочное масло, вопреки ожиданиям, подешевело сразу на 101,31 рубля, хотя ценник все равно внушительный – 1178,09 рубля за кило. Творог сбросил 11,34 рубля, яйца – целых 23,87 рубля, а сахар – 6,49 рубля.
Овощи и фрукты удивили еще сильнее. Большинство позиций снизилось в цене. Дешевле стали помидоры (-27,75 рубля), бананы (-16,9 рубля), лук (-12,62 рубля), капуста (-10,59 рубля), картофель (-10,27 рубля) и морковь (-5,53 рубля). Лишь яблоки (+13,28 рубля) и огурцы (+11,07 рубля) продолжили дорожать.
Небольшие приросты показали сметана (+8,54 рубля), молоко (+6,43 рубля), подсолнечное масло (+6,68 рубля) и мука (+4 рубля).
Ранее сообщалось, что в России цены на сливочное масло и яйца упали до двухлетнего минимума.
13:21:33 18-01-2026
"А вот сливочное масло, вопреки ожиданиям, подешевело сразу на 101,31 рубля, хотя ценник все равно внушительный – 1178,09 рубля за кило. Творог сбросил 11,34 рубля, яйца – целых 23,87 рубля, а сахар – 6,49 рубля."========= Почему? Потому что тухнет на полках, хоть и говорят, что люди не свиньи и такое съедят, но люди не едят.
13:33:15 18-01-2026
Цена на помидоры снизилась? В каком месте? И какая разница стоят297,75 или 270, 75? Цена-то дебильная.
15:09:38 18-01-2026
Говядина 1200 кг
15:38:13 18-01-2026
Купил недавно йогуртов известного барнаульского комбината, что то с горшка третий день не слезть. Там из молочного только пальма, да и та техническая! Зато по акции и в сетевые магазины!
20:50:47 18-01-2026
Гость (15:38:13 18-01-2026) Купил недавно йогуртов известного барнаульского комбината, ч... Не обманывайте, с йогуртов не больше суток, видимо что-то еще съели))
16:02:24 18-01-2026
Это официальная статистика? Сводка по ближайшему продуктовому или что? К примеру, яблоки новый урожай 3го числа в магните были по 86. Сейчас 120. И смешно - масло подешевело аж на 100 рублей, зато сметана с небольшим приростом. А вы в процентовке от стоимости покажите, ага. Что сметана на те же 10%, при инфляции озвученной 4-5
23:53:22 18-01-2026
Росстат играет в кошки-мышки: сначала масло дорожает в 3 раза, а потом снижается на 100 руб. Вот оно снижение цен. Почти то же самое по овощам: помидоры стали в 2 раза дороже, а потом снижение на 27 руб. Для полной картины надо смотреть период за 2-3-5 лет и больше. Рост цен на продукты будет больше 100%, а инфляция по Росстату за это время 30-40%. Для примера картофель в 2013 году в Ленте стоил 10,57 руб/кг.
Так если судить по картофелю инфляция за это время 756%. Зарплата за это время в 7,5 раз не выросла.