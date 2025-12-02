НОВОСТИОбщество

Почему в России не работает WhatsApp* и правда ли, что его заблокируют?

Роскомнадзор заявил, что вводит новые ограничения последовательно

02 декабря 2025, 11:25, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

С конца ноября 2025 года россияне массово жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp*. Многие пользователи не могут быстро отправить и вовремя получить сообщения, загрузить фото, видео и аудиофайлы. На этом фоне в Сети начали активно обсуждать возможную блокировку приложения. Соответствующие заявления уже сделали в Роскомнадзоре и Госдуме.

О том, могут ли в России заблокировать WhatsApp* и где можно общаться, пока он работает с перебоями, – в материале amic.ru.

1

Работает ли WhatsApp* в России 2 декабря 2025 года?

С большими перебоями, которые не прекращаются с 25 ноября. По данным сервиса Downdetector, жалобы массово поступают из Алтайского края, Кемеровской области, Республики Башкортостан и Москвы. Пользователи сообщают, что они не могут отправлять и получать сообщения, а также скачивать медиафайлы.
  • «Не приходят сообщения»;
  • «Не загружается медиа»;
  • «Невозможно отправить сообщение», – пишут россияне на сайте. 

Информации о том, когда WhatsApp* будет стабильно работать, нет.

2

Почему WhatsApp* в России работает с перебоями?

28 ноября 2025 года Роскомнадзор сообщил о "последовательном вводе ограничительных мер в отношении мессенджера". Об этом со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

В РКН отметили, что причиной стало неисполнение руководством WhatsApp* российского законодательства. Там подчеркнули, что приложение используют мошенники и вербовщики, воруя деньги граждан и вовлекая их в террористическую деятельность. Роскомнадзор заявил ТАСС, что требования, которые существуют в стране для пресечения подобных преступлений, WhatsApp* не соблюдает.

Отметим, что в 2025 году РКН уже вводил ограничения в работе мессенджера: 13 августа они коснулись звонков в WhatsApp*, а 22 октября – приложения в целом.

3

Правда ли, что в России хотят заблокировать WhatsApp* и с чем это связано?

В Роскомнадзоре предупредили, что мессенджер могут полностью заблокировать, если он так и "не выполнит требования российского законодательства". 
Ограничения работы WhatsApp* в России связаны, в том числе, с утечкой дипломатических переговоров, пишет РБК со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина. В конце ноября агентство Bloomberg опубликовало стенограммы закрытых переговоров, в которых участвовал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Консультации касались урегулирования украинского конфликта. Ушаков высказался о возможных каналах утечек, упомянув разговоры по WhatsApp*.

«Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает... А бывают некоторые разговоры по WhatsApp*, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать», – отметил он.

Депутат Горелкин отметил, что к этому могут быть причастны владельцы мессенджера:

«После утечки был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», – отметил он.

При этом официальные лица заявили, что публикация Bloomberg – фейк.

Также о блокировке ранее высказывался депутат Госдумы Артем Кирьянов. Он назвал запрет на работу приложения "делом времени" и перечислил причины, которых для этого "уже достаточно". Среди них массовые жалобы россиян, утечка данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов.

«На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. У WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было», – написал он в своем Telegram-канале.

4

Чем в России хотят заменить WhatsApp*?

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что в стране наступает этап полного импортозамещения WhatsApp*. По его мнению, об этом позволяет говорить "стремительное развитие" национальной платформы Mах.

Также Боярский отметил, что у компании Meta*, владеющей WhatsApp* и признанной в России экстремистской, было достаточно времени для налаживания диалога с российскими регуляторами. Однако, как подчеркнул парламентарий, за годы работы она "не сделала никаких шагов" навстречу.

«Продолжать сотрудничество с компанией, которая игнорирует требования российского законодательства, не имеет смысла», – написал он в своем канале в Max.

5

А где можно общаться, если WhatsApp* все же заблокируют?

Чтобы оставаться на связи вне зависимости от работы WhatsApp*, можно пользоваться такими популярными приложениями, как:
  • Telegram,;
  • "VK Мессенджер":
  • "Яндекс Мессенджер";
  • "Одноклассники";
  • Max.
Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" – приложения из "белого списка", составленного Минцифры РФ. Это значит, что сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, которые периодически вводят в регионах из-за угрозы атак беспилотников. 

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Комментарии 39

Avatar Picture
Гость

11:31:50 02-12-2025

Сами понавыбирали
Не на кого обижаться

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:23 02-12-2025

Гость (11:31:50 02-12-2025) Сами понавыбиралиНе на кого обижаться ...
"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники". Джордж Оруэлл, "1984"

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:18 02-12-2025

Гость (11:58:23 02-12-2025) "Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателе... Либо примудрые пескари

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:51:38 03-12-2025

Гость (11:31:50 02-12-2025) Сами понавыбиралиНе на кого обижаться ... ага, вас , почитателей Ходорковсого(прости хосподи) и берлинского пациетта не спросили, .дь

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:51:31 05-12-2025

Гость (11:31:50 02-12-2025) Сами понавыбиралиНе на кого обижаться ... Я никого из них не выбирал

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:10 02-12-2025

Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах прекрасно работает и звонки и сообщения.

  -93 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:14 02-12-2025

Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр... А зачем людям навязывать то чем им пользоваться, ну давайте ещё заставим покупать людей только определенного бренда вещи покупать или продукты, машинами только производства ВАЗ ну и так далее, монополии будут решать чем нам пользоваться, конкуренции не будет, это приведет к деградации экономики, страна может развиваться только в условиях конкуренции, без конкуренции Макс может просто отстать от развития рынка

  85 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:00 02-12-2025

Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр... Вот именно, зачем усложнять жизнь и блокировать то, что прекрасно работало.
*Мозгов то не хватает, что люди связь держат в том числе с ПОЖИЛЫМИ родителями, которые могут быть не рядом, чтоб их перевести на этот маХ, нужно их по новой учить польозваться, а это не просто, они привыкли уже к другому мессенжеру.
* Плюс общение с зарубежом, у многих родственники есть в европе, германии и прочих, с ними общение прерывается в случае с маХом.

Совершенно безответственные действия, особенно по отношению к пенсионерам. Которым в нашей стране и так не легко, выживают, так еще и подобные палки ставят.

  100 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:01 02-12-2025

Гость (11:53:00 02-12-2025) Вот именно, зачем усложнять жизнь и блокировать то, что прек... Им навалить на вас и ваших пожилых родственников.

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:46 02-12-2025

Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр... Лада то же вроде ездит.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:49 02-12-2025

Гость (11:55:46 02-12-2025) Лада то же вроде ездит.... ключевое слово "вроде" , а я хочу быть уверенным, что доеду из пункта А в пункт Б.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:53 02-12-2025

Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр...
Удивительно, что всегда в обществе найдутся те, кто скажет, что ошейник приятно носить. Он красивый, удобный и почти не мешает дышать.

  95 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:07 02-12-2025

Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр... У Вас первое предложение со вторым не связано.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:43 02-12-2025

Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр... Зачем вообще живешь

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:23 02-12-2025

Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр... Просто великолепно! Через полчаса после установки звонок от мошенников на хваленом MAX. А в ватсапе ни одного за долгие годы...

  50 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:48 02-12-2025

Гость (12:38:23 02-12-2025) Просто великолепно! Через полчаса после установки звонок от ... Так зачем вы свой номер на порносайтах засветили? Мне почему то ни на телефон, ни в телегу/вацап/мах не звонят мошоники. Что я делаю не так?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:15 02-12-2025

Гость (16:25:48 02-12-2025) Так зачем вы свой номер на порносайтах засветили? Мне почему... мошоники это кто? потому и не звонят.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:19 02-12-2025

Гость (16:39:15 02-12-2025) мошоники это кто? потому и не звонят.... Это те же мошенники, они звонят тем клоунам, которые свои телефоны готовы на заборах писать. А потом с выпученными глазами удивляться, опять позвонили и предложили перевести деньги на безопасный счет. Так что переведите режим "Дурак ON" на "Дурак Off". Вы прекрасно поняли о ком шла речь.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:16:55 02-12-2025

Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр...
В максе и половины функционала вотсаппа нет.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:22 02-12-2025

телегу тож блокировали. в итоге вон, депутаты там блоги ведут, всякие там Димоны...
Подождем...наберут аудитория для МАха, отчитаются, что якобы лярды на дело ушли а не в золотой унитаз, и все продолжит работать, думаю.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:38 02-12-2025

Да скорей бы уже совсем заблокировали. Вообще фиолетово.

  -43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:57 02-12-2025

Я сейчас в состояниии самого сильного раздражения на последние годы.
Сломали сложившуюся за десятиление экосистему рабочей и личной переписки.
Телеграммы, Максы и прочие месейнджеры и близко по удобству не лежали.
Раньше был один канал переписки, теперь ищи кого где. А за историей, обещалками и нюансами ныряй в вацап.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:42 02-12-2025

Гость (12:19:57 02-12-2025) Я сейчас в состояниии самого сильного раздражения на последн... Сочувствую вам конечно..но емли что то вам надо из ватсапа лучше сохраните , потому что он может совсем удалиться со всеми потрохами так сказать

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:20 02-12-2025

Конечно ватсап сам по себе был хорош , но я даже рада что его не будет , так как устала от этой бесконечной помойки в мой смартфон пересвлаемых мне видео с тик тока , разных дурацких ссылок, картинок доброе утро спокойной ночи и т.д. и т.п ..аминь ..фу. А если и выйду в этот максик то только для звонков , но не доя этого бесконечного мусора

  -37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:45 02-12-2025

Гость (12:23:20 02-12-2025) Конечно ватсап сам по себе был хорош , но я даже рада что ег...
с языка сняли

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:19 02-12-2025

Гость (12:23:20 02-12-2025) Конечно ватсап сам по себе был хорош , но я даже рада что ег... В Вотсапе есть функция заблокировать, вам надо научиться решать проблемы, а то и в Макс они у вас появятся.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:12 02-12-2025

Гость (12:23:20 02-12-2025) Конечно ватсап сам по себе был хорош , но я даже рада что ег... в ватсапе есть функция не сохранять на телефон присылаемые файлы, господи ты боже...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:29:08 02-12-2025

Гость (12:23:20 02-12-2025) Конечно ватсап сам по себе был хорош , но я даже рада что ег... Боже мой, какой отвратительный отзыв...
Так и хочется спросить: "А сколько Вам, барышня, за него заплатили?
Ну не на столько же слюняво нужно было передавать свой восторг)
В вотсаппе картинки мешали, больше ни в одном мессенджере мира эти картинки вам не высылают))) Ну и вы, собственно ни-ни))) ни одной картинки и ролика никогда никому не высылали)

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:25:04 02-12-2025

Ушаков, выходит, наговорил? "Видимо, кто-то, где-то"...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:28 02-12-2025

Как резко поумнел народ. А кто нибуть раньше просто задумывался когда устанавливал телегу и ват сап?Наверно просто устанавить нажали? И кому поплохело от этого?

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:08 02-12-2025

Гость (12:23:20 02-12-2025) Конечно ватсап сам по себе был хорош , но я даже рада что ег... Так если он вас так не устраивал и мешал, то почему вы его не удалили давным-давно? Обязательно надо было запретить его для всех, чтобы вы наконец порадовались и отдохнули?) И да, что-то мне подсказывает, что у вас в любом мессенджере скоро будет ровно та же помойка.

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:11 02-12-2025

У WhatsApp сервера есть по всему миру. У МАХа- увы... Как общаться с далеко живущими друзьями? И зачем? WhatsApp — американский бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP, принадлежащий компании Meta. MAX — российский мессенджер и цифровая платформа, запущенный в 2025 году компанией VK. Позиционируется как «национальный мессенджер» — универсальное мобильное приложение, которое объединяет не только общение, но и доступ к государственным сервисам и бизнес-функциям.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:22 02-12-2025

Гость (13:07:08 02-12-2025) Так если он вас так не устраивал и мешал, то почему вы его н... Прям скопировал мою мысль!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:47 02-12-2025

Второй день не могу установить телегу т.к. не приходят смс . Так что телега вторая на очереди. Так бизнесу еще никто не мешал. Мессенджер, на котором общалось 70-80% населения - просто так грохнуть.... На кону большие деньги БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОГО Макса, который не дает даже второй аккаунт установить на телефон - НАДО ДЛЯ ЭТОГО ИМЕТЬ 2 ТЕЛЕФОНА - обратно в прошлый век.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:23 02-12-2025

Гость (15:56:47 02-12-2025) Второй день не могу установить телегу т.к. не приходят смс .... В вацапе общалось около 95% людей, а может и все 99%.
У меня в личном и рабочих телефонах под 5000 контактов. От силы раз-два в месяц кто-то через телегу писал (и то от компаний, настроивших боты). Зато в вацапах до сотни диалогов в сутки.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:22 02-12-2025

Гость (16:25:23 02-12-2025) В вацапе общалось около 95% людей, а может и все 99%.У м... Берите больше. 146% людей там общалось!!! И у вас всего 5000 контактов? Да вы бездельничаете. У меня почти 10 тысяч. И все пишут в разные мессенджеры. Некоторые даже на емэйл пишут, а особо одаренные и не привыкшие к переменам вообще в аську стучали, потом разборки пытались устраивать. Было с десяток староверов, еще прошлой зимой в мэйл.ру агенте писали.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:11:07 02-12-2025

Чет кажется мне что Минцифры и РКН находятся под влияниям мошенников из МайлРу и не могут контролировать свои действия. )

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Переживший

03:57:29 03-12-2025

Социализм пережил, перестройку пережил,
90-е пережил, Вацап переживу. В чем проблема? Пишите письма. Ручка,бумага,конверт с почтовой маркой,индекс ,адрес и ждите ответа с приветом.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
gost

04:01:12 03-12-2025

смешно читать про максимку и ватсапер )

  0 Нравится
Ответить
