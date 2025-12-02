Роскомнадзор заявил, что вводит новые ограничения последовательно

02 декабря 2025, 11:25, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

С конца ноября 2025 года россияне массово жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp*. Многие пользователи не могут быстро отправить и вовремя получить сообщения, загрузить фото, видео и аудиофайлы. На этом фоне в Сети начали активно обсуждать возможную блокировку приложения. Соответствующие заявления уже сделали в Роскомнадзоре и Госдуме.

О том, могут ли в России заблокировать WhatsApp* и где можно общаться, пока он работает с перебоями, – в материале amic.ru.

1 Работает ли WhatsApp* в России 2 декабря 2025 года? С большими перебоями, которые не прекращаются с 25 ноября. По данным сервиса Downdetector , жалобы массово поступают из Алтайского края, Кемеровской области, Республики Башкортостан и Москвы. Пользователи сообщают, что они не могут отправлять и получать сообщения, а также скачивать медиафайлы. «Не приходят сообщения»;

«Не загружается медиа»;

«Невозможно отправить сообщение», – пишут россияне на сайте. Информации о том, когда WhatsApp* будет стабильно работать, нет.

2 Почему WhatsApp* в России работает с перебоями? 28 ноября 2025 года Роскомнадзор сообщил о "последовательном вводе ограничительных мер в отношении мессенджера". Об этом со ссылкой на ведомство пишет ТАСС. В РКН отметили, что причиной стало неисполнение руководством WhatsApp* российского законодательства. Там подчеркнули, что приложение используют мошенники и вербовщики, воруя деньги граждан и вовлекая их в террористическую деятельность. Роскомнадзор заявил ТАСС, что требования, которые существуют в стране для пресечения подобных преступлений, WhatsApp* не соблюдает. Отметим, что в 2025 году РКН уже вводил ограничения в работе мессенджера: 13 августа они коснулись звонков в WhatsApp*, а 22 октября – приложения в целом.

3 Правда ли, что в России хотят заблокировать WhatsApp* и с чем это связано? В Роскомнадзоре предупредили , что мессенджер могут полностью заблокировать, если он так и "не выполнит требования российского законодательства". Ограничения работы WhatsApp* в России связаны, в том числе, с утечкой дипломатических переговоров, пишет РБК со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина. В конце ноября агентство Bloomberg опубликовало стенограммы закрытых переговоров, в которых участвовал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Консультации касались урегулирования украинского конфликта. Ушаков высказался о возможных каналах утечек, упомянув разговоры по WhatsApp*. «Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает... А бывают некоторые разговоры по WhatsApp*, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать», – отметил он. Депутат Горелкин отметил, что к этому могут быть причастны владельцы мессенджера: «После утечки был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», – отметил он. При этом официальные лица заявили, что публикация Bloomberg – фейк. Также о блокировке ранее высказывался депутат Госдумы Артем Кирьянов. Он назвал запрет на работу приложения "делом времени" и перечислил причины, которых для этого "уже достаточно". Среди них массовые жалобы россиян, утечка данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов. «На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. У WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было», – написал он в своем Telegram-канале.

4 Чем в России хотят заменить WhatsApp*? Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что в стране наступает этап полного импортозамещения WhatsApp*. По его мнению, об этом позволяет говорить "стремительное развитие" национальной платформы Mах. Также Боярский отметил, что у компании Meta*, владеющей WhatsApp* и признанной в России экстремистской, было достаточно времени для налаживания диалога с российскими регуляторами. Однако, как подчеркнул парламентарий, за годы работы она "не сделала никаких шагов" навстречу. «Продолжать сотрудничество с компанией, которая игнорирует требования российского законодательства, не имеет смысла», – написал он в своем канале в Max.

5 А где можно общаться, если WhatsApp* все же заблокируют? Чтобы оставаться на связи вне зависимости от работы WhatsApp*, можно пользоваться такими популярными приложениями, как: Telegram,;

"VK Мессенджер":

"Яндекс Мессенджер";

"Одноклассники";

Max. Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" – приложения из "белого списка" , составленного Минцифры РФ. Это значит, что сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета , которые периодически вводят в регионах из-за угрозы атак беспилотников.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ