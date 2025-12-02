Почему в России не работает WhatsApp* и правда ли, что его заблокируют?
Роскомнадзор заявил, что вводит новые ограничения последовательно
02 декабря 2025, 11:25, ИА Амител
С конца ноября 2025 года россияне массово жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp*. Многие пользователи не могут быстро отправить и вовремя получить сообщения, загрузить фото, видео и аудиофайлы. На этом фоне в Сети начали активно обсуждать возможную блокировку приложения. Соответствующие заявления уже сделали в Роскомнадзоре и Госдуме.
О том, могут ли в России заблокировать WhatsApp* и где можно общаться, пока он работает с перебоями, – в материале amic.ru.
Работает ли WhatsApp* в России 2 декабря 2025 года?
- «Не приходят сообщения»;
- «Не загружается медиа»;
- «Невозможно отправить сообщение», – пишут россияне на сайте.
Информации о том, когда WhatsApp* будет стабильно работать, нет.
Почему WhatsApp* в России работает с перебоями?
28 ноября 2025 года Роскомнадзор сообщил о "последовательном вводе ограничительных мер в отношении мессенджера". Об этом со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.
В РКН отметили, что причиной стало неисполнение руководством WhatsApp* российского законодательства. Там подчеркнули, что приложение используют мошенники и вербовщики, воруя деньги граждан и вовлекая их в террористическую деятельность. Роскомнадзор заявил ТАСС, что требования, которые существуют в стране для пресечения подобных преступлений, WhatsApp* не соблюдает.
Отметим, что в 2025 году РКН уже вводил ограничения в работе мессенджера: 13 августа они коснулись звонков в WhatsApp*, а 22 октября – приложения в целом.
Правда ли, что в России хотят заблокировать WhatsApp* и с чем это связано?
«Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает... А бывают некоторые разговоры по WhatsApp*, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать», – отметил он.
Депутат Горелкин отметил, что к этому могут быть причастны владельцы мессенджера:
«После утечки был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», – отметил он.
При этом официальные лица заявили, что публикация Bloomberg – фейк.
Также о блокировке ранее высказывался депутат Госдумы Артем Кирьянов. Он назвал запрет на работу приложения "делом времени" и перечислил причины, которых для этого "уже достаточно". Среди них массовые жалобы россиян, утечка данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов.
«На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. У WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было», – написал он в своем Telegram-канале.
Чем в России хотят заменить WhatsApp*?
Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что в стране наступает этап полного импортозамещения WhatsApp*. По его мнению, об этом позволяет говорить "стремительное развитие" национальной платформы Mах.
Также Боярский отметил, что у компании Meta*, владеющей WhatsApp* и признанной в России экстремистской, было достаточно времени для налаживания диалога с российскими регуляторами. Однако, как подчеркнул парламентарий, за годы работы она "не сделала никаких шагов" навстречу.
«Продолжать сотрудничество с компанией, которая игнорирует требования российского законодательства, не имеет смысла», – написал он в своем канале в Max.
А где можно общаться, если WhatsApp* все же заблокируют?
- Telegram,;
- "VK Мессенджер":
- "Яндекс Мессенджер";
- "Одноклассники";
- Max.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Сами понавыбирали
Не на кого обижаться
11:58:23 02-12-2025
Гость (11:31:50 02-12-2025) Сами понавыбиралиНе на кого обижаться ...
"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники". Джордж Оруэлл, "1984"
12:58:18 02-12-2025
Гость (11:58:23 02-12-2025) "Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателе... Либо примудрые пескари
00:51:38 03-12-2025
Гость (11:31:50 02-12-2025) Сами понавыбиралиНе на кого обижаться ... ага, вас , почитателей Ходорковсого(прости хосподи) и берлинского пациетта не спросили, .дь
01:51:31 05-12-2025
Гость (11:31:50 02-12-2025) Сами понавыбиралиНе на кого обижаться ... Я никого из них не выбирал
11:32:10 02-12-2025
Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах прекрасно работает и звонки и сообщения.
11:51:14 02-12-2025
Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр... А зачем людям навязывать то чем им пользоваться, ну давайте ещё заставим покупать людей только определенного бренда вещи покупать или продукты, машинами только производства ВАЗ ну и так далее, монополии будут решать чем нам пользоваться, конкуренции не будет, это приведет к деградации экономики, страна может развиваться только в условиях конкуренции, без конкуренции Макс может просто отстать от развития рынка
11:53:00 02-12-2025
Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр... Вот именно, зачем усложнять жизнь и блокировать то, что прекрасно работало.
*Мозгов то не хватает, что люди связь держат в том числе с ПОЖИЛЫМИ родителями, которые могут быть не рядом, чтоб их перевести на этот маХ, нужно их по новой учить польозваться, а это не просто, они привыкли уже к другому мессенжеру.
* Плюс общение с зарубежом, у многих родственники есть в европе, германии и прочих, с ними общение прерывается в случае с маХом.
Совершенно безответственные действия, особенно по отношению к пенсионерам. Которым в нашей стране и так не легко, выживают, так еще и подобные палки ставят.
12:08:01 02-12-2025
Гость (11:53:00 02-12-2025) Вот именно, зачем усложнять жизнь и блокировать то, что прек... Им навалить на вас и ваших пожилых родственников.
11:55:46 02-12-2025
Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр... Лада то же вроде ездит.
13:11:49 02-12-2025
Гость (11:55:46 02-12-2025) Лада то же вроде ездит.... ключевое слово "вроде" , а я хочу быть уверенным, что доеду из пункта А в пункт Б.
11:56:53 02-12-2025
Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр...
Удивительно, что всегда в обществе найдутся те, кто скажет, что ошейник приятно носить. Он красивый, удобный и почти не мешает дышать.
11:57:07 02-12-2025
Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр... У Вас первое предложение со вторым не связано.
12:01:43 02-12-2025
Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр... Зачем вообще живешь
12:38:23 02-12-2025
Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр... Просто великолепно! Через полчаса после установки звонок от мошенников на хваленом MAX. А в ватсапе ни одного за долгие годы...
16:25:48 02-12-2025
Гость (12:38:23 02-12-2025) Просто великолепно! Через полчаса после установки звонок от ... Так зачем вы свой номер на порносайтах засветили? Мне почему то ни на телефон, ни в телегу/вацап/мах не звонят мошоники. Что я делаю не так?
16:39:15 02-12-2025
Гость (16:25:48 02-12-2025) Так зачем вы свой номер на порносайтах засветили? Мне почему... мошоники это кто? потому и не звонят.
16:53:19 02-12-2025
Гость (16:39:15 02-12-2025) мошоники это кто? потому и не звонят.... Это те же мошенники, они звонят тем клоунам, которые свои телефоны готовы на заборах писать. А потом с выпученными глазами удивляться, опять позвонили и предложили перевести деньги на безопасный счет. Так что переведите режим "Дурак ON" на "Дурак Off". Вы прекрасно поняли о ком шла речь.
17:16:55 02-12-2025
Гость (11:32:10 02-12-2025) Зачем усложнять жизнь, если она и так мудро устроена. Мах пр...
В максе и половины функционала вотсаппа нет.
11:50:22 02-12-2025
телегу тож блокировали. в итоге вон, депутаты там блоги ведут, всякие там Димоны...
Подождем...наберут аудитория для МАха, отчитаются, что якобы лярды на дело ушли а не в золотой унитаз, и все продолжит работать, думаю.
11:57:38 02-12-2025
Да скорей бы уже совсем заблокировали. Вообще фиолетово.
12:19:57 02-12-2025
Я сейчас в состояниии самого сильного раздражения на последние годы.
Сломали сложившуюся за десятиление экосистему рабочей и личной переписки.
Телеграммы, Максы и прочие месейнджеры и близко по удобству не лежали.
Раньше был один канал переписки, теперь ищи кого где. А за историей, обещалками и нюансами ныряй в вацап.
12:25:42 02-12-2025
Гость (12:19:57 02-12-2025) Я сейчас в состояниии самого сильного раздражения на последн... Сочувствую вам конечно..но емли что то вам надо из ватсапа лучше сохраните , потому что он может совсем удалиться со всеми потрохами так сказать
12:23:20 02-12-2025
Конечно ватсап сам по себе был хорош , но я даже рада что его не будет , так как устала от этой бесконечной помойки в мой смартфон пересвлаемых мне видео с тик тока , разных дурацких ссылок, картинок доброе утро спокойной ночи и т.д. и т.п ..аминь ..фу. А если и выйду в этот максик то только для звонков , но не доя этого бесконечного мусора
12:45:45 02-12-2025
Гость (12:23:20 02-12-2025) Конечно ватсап сам по себе был хорош , но я даже рада что ег...
с языка сняли
14:03:19 02-12-2025
Гость (12:23:20 02-12-2025) Конечно ватсап сам по себе был хорош , но я даже рада что ег... В Вотсапе есть функция заблокировать, вам надо научиться решать проблемы, а то и в Макс они у вас появятся.
15:57:12 02-12-2025
Гость (12:23:20 02-12-2025) Конечно ватсап сам по себе был хорош , но я даже рада что ег... в ватсапе есть функция не сохранять на телефон присылаемые файлы, господи ты боже...
20:29:08 02-12-2025
Гость (12:23:20 02-12-2025) Конечно ватсап сам по себе был хорош , но я даже рада что ег... Боже мой, какой отвратительный отзыв...
Так и хочется спросить: "А сколько Вам, барышня, за него заплатили?
Ну не на столько же слюняво нужно было передавать свой восторг)
В вотсаппе картинки мешали, больше ни в одном мессенджере мира эти картинки вам не высылают))) Ну и вы, собственно ни-ни))) ни одной картинки и ролика никогда никому не высылали)
12:25:04 02-12-2025
Ушаков, выходит, наговорил? "Видимо, кто-то, где-то"...
12:41:28 02-12-2025
Как резко поумнел народ. А кто нибуть раньше просто задумывался когда устанавливал телегу и ват сап?Наверно просто устанавить нажали? И кому поплохело от этого?
13:07:08 02-12-2025
Гость (12:23:20 02-12-2025) Конечно ватсап сам по себе был хорош , но я даже рада что ег... Так если он вас так не устраивал и мешал, то почему вы его не удалили давным-давно? Обязательно надо было запретить его для всех, чтобы вы наконец порадовались и отдохнули?) И да, что-то мне подсказывает, что у вас в любом мессенджере скоро будет ровно та же помойка.
13:34:11 02-12-2025
У WhatsApp сервера есть по всему миру. У МАХа- увы... Как общаться с далеко живущими друзьями? И зачем? WhatsApp — американский бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP, принадлежащий компании Meta. MAX — российский мессенджер и цифровая платформа, запущенный в 2025 году компанией VK. Позиционируется как «национальный мессенджер» — универсальное мобильное приложение, которое объединяет не только общение, но и доступ к государственным сервисам и бизнес-функциям.
13:53:22 02-12-2025
Гость (13:07:08 02-12-2025) Так если он вас так не устраивал и мешал, то почему вы его н... Прям скопировал мою мысль!
15:56:47 02-12-2025
Второй день не могу установить телегу т.к. не приходят смс . Так что телега вторая на очереди. Так бизнесу еще никто не мешал. Мессенджер, на котором общалось 70-80% населения - просто так грохнуть.... На кону большие деньги БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОГО Макса, который не дает даже второй аккаунт установить на телефон - НАДО ДЛЯ ЭТОГО ИМЕТЬ 2 ТЕЛЕФОНА - обратно в прошлый век.
16:25:23 02-12-2025
Гость (15:56:47 02-12-2025) Второй день не могу установить телегу т.к. не приходят смс .... В вацапе общалось около 95% людей, а может и все 99%.
У меня в личном и рабочих телефонах под 5000 контактов. От силы раз-два в месяц кто-то через телегу писал (и то от компаний, настроивших боты). Зато в вацапах до сотни диалогов в сутки.
16:36:22 02-12-2025
Гость (16:25:23 02-12-2025) В вацапе общалось около 95% людей, а может и все 99%.У м... Берите больше. 146% людей там общалось!!! И у вас всего 5000 контактов? Да вы бездельничаете. У меня почти 10 тысяч. И все пишут в разные мессенджеры. Некоторые даже на емэйл пишут, а особо одаренные и не привыкшие к переменам вообще в аську стучали, потом разборки пытались устраивать. Было с десяток староверов, еще прошлой зимой в мэйл.ру агенте писали.
21:11:07 02-12-2025
Чет кажется мне что Минцифры и РКН находятся под влияниям мошенников из МайлРу и не могут контролировать свои действия. )
03:57:29 03-12-2025
Социализм пережил, перестройку пережил,
90-е пережил, Вацап переживу. В чем проблема? Пишите письма. Ручка,бумага,конверт с почтовой маркой,индекс ,адрес и ждите ответа с приветом.
04:01:12 03-12-2025
смешно читать про максимку и ватсапер )