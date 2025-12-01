В Госдуме заявили, что мессенджер WhatsApp* в России успешно импортозаместят

Последовательно вводятся ограничительные меры на работу мессенджера

01 декабря 2025, 07:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru

В России объявили о наступлении этапа полного импортозамещения WhatsApp*. Об этом сообщил депутат Сергей Боярский в своем Telegram-канале.

По его словам, развитие национальной платформы Mах "позволяет с уверенностью говорить о завершении процесса импортозамещения". Боярский отметил, что компания Meta*, владеющая WhatsApp* и признанная в РФ экстремистской, "имела достаточно времени" для налаживания диалога с российскими регуляторами, но "за годы работы не сделала никаких шагов" навстречу.

«Продолжать сотрудничество с компанией, которая игнорирует требования российского законодательства, не имеет смысла», – подчеркнул депутат.

Стоит отметить, что в последнее время участились жалобы россиян на сбои в работе WhatsApp*. Пользователи из различных регионов сообщают о трудностях с доступом к приложению и его веб-версии, а также о значительных задержках при отправке сообщений и видеофайлов.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ