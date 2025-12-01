В Госдуме заявили, что мессенджер WhatsApp* в России успешно импортозаместят
Последовательно вводятся ограничительные меры на работу мессенджера
01 декабря 2025, 07:30, ИА Амител
В России объявили о наступлении этапа полного импортозамещения WhatsApp*. Об этом сообщил депутат Сергей Боярский в своем Telegram-канале.
По его словам, развитие национальной платформы Mах "позволяет с уверенностью говорить о завершении процесса импортозамещения". Боярский отметил, что компания Meta*, владеющая WhatsApp* и признанная в РФ экстремистской, "имела достаточно времени" для налаживания диалога с российскими регуляторами, но "за годы работы не сделала никаких шагов" навстречу.
«Продолжать сотрудничество с компанией, которая игнорирует требования российского законодательства, не имеет смысла», – подчеркнул депутат.
Стоит отметить, что в последнее время участились жалобы россиян на сбои в работе WhatsApp*. Пользователи из различных регионов сообщают о трудностях с доступом к приложению и его веб-версии, а также о значительных задержках при отправке сообщений и видеофайлов.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
08:13:10 01-12-2025
Я этих персонажей не выбирал
Пусть на следкющие плейбисциты импортощамещятели только и идут.
06:45:36 04-12-2025
Гость (08:13:10 01-12-2025) Я этих персонажей не выбиралПусть на следкющие плейбисци... ПлеЙбисцит? У меня к вам вопросов больше нет. Побольше разгадывайте сканворды в своем доме престарелых.
08:26:31 01-12-2025
Автомобили, самолёты и технику импортозаместили , что мессенджер не заместим
12:15:57 01-12-2025
Гость (08:26:31 01-12-2025) Автомобили, самолёты и технику импортозаместили , что мессе...
Не понятно только, почему депутаты делают свои заявления в незамещённом Telegram-канале. Ведь давно пора делать подобные заявления в замещённом МАХ-канале!!! Где уже почти 100 млн. или больше потенциальных подписчиков.
11:14:13 02-12-2025
Гость (12:15:57 01-12-2025) Не понятно только, почему депутаты делают свои заявления...
Возможно потому что там у него уже собрана аудитория, а в Максе пока нет.
08:19:18 05-12-2025
Гость (08:26:31 01-12-2025) Автомобили, самолёты и технику импортозаместили , что мессе... Правительство и чиновники ездят на отечественном автопроме? Вы серьёзно?
08:36:31 01-12-2025
Россия не Непал. Проглотим и потерпим. Не привыкать.
06:46:43 04-12-2025
Гость (08:36:31 01-12-2025) Россия не Непал. Проглотим и потерпим. Не привыкать. ... Россия не Непал, тут революцию за две копейки подкупив малолетнюю гопоту, не устроить.
22:23:46 05-12-2025
Гость (06:46:43 04-12-2025) Россия не Непал, тут революцию за две копейки подкупив малол... Вы уверены, что в Непале "революцию" по поводу блокировки соцсетей и мессенджеров устроила "малолетняя гопота" за 2 копейки? 😄
09:40:49 05-12-2025
Гость (08:36:31 01-12-2025) Россия не Непал. Проглотим и потерпим. Не привыкать. ...
Главное - чтобы не ОПАЛ :D
08:53:55 01-12-2025
Что то хоть полноценно импортозаместили?
09:05:40 01-12-2025
Акакий (08:53:55 01-12-2025) Что то хоть полноценно импортозаместили?... А рутуб , а интервиденье?
Может вы просто либерал или того хуже?
09:49:35 01-12-2025
Гость (09:05:40 01-12-2025) А рутуб , а интервиденье?Может вы просто либерал или тог... Рутуб мертвый, движок кривой, контента нет, идет сплошная реклама, народ туда вообще не идет. Мертвая тема.
Макс еще хуже, сообщения не доходят или доходят через час. Зачем нужен такой мессенджер, если он не способен выполнять свою основную функцию ? На 4 телефона разных фирм с разными Андроидами поставили Макс и на всех работает криво и очень криво. Это называется импортозаместили ?
00:29:54 02-12-2025
Гость (09:49:35 01-12-2025) Рутуб мертвый, движок кривой, контента нет, идет сплошная ре... Я думаю с сарказмом написали про этот рутуб, считай ровесник ютуб, только толку зеро , 0.
11:15:54 02-12-2025
Гость (09:49:35 01-12-2025) Рутуб мертвый, движок кривой, контента нет, идет сплошная ре... Интересно, помнишь ли ты как работал вотсап на старте.. Про Рутуб что есть то есть. Вк видео вполне нормальная замена.
09:11:17 04-12-2025
Гость (09:49:35 01-12-2025) Рутуб мертвый, движок кривой, контента нет, идет сплошная ре... У Макса совсем иная функция-контроль над личным пространством и он ее выполняет судя по всему, а вообще вся эта история с навязывание своего родного, как всегда отвратительна
10:01:46 04-12-2025
Гость (09:49:35 01-12-2025) Рутуб мертвый, движок кривой, контента нет, идет сплошная ре... Насчет Макса хочу опровергнуть ваше заявление. Не надо смуту сеять. Работает прекрасно даже в нашей глубинки. Живу в поселке Алтайского края. От вацапа ничем не отличается. Сообщения уходят быстро. Голосовые тоже. Можно найти любое сообщество. Есть абсолютно всё! Так что не надо грязи. 1/
12:01:10 04-12-2025
Гость (10:01:46 04-12-2025) Насчет Макса хочу опровергнуть ваше заявление. Не надо смут... Вранье, не работает ваш Макс. Куча отзывов негативных в плэймаркете и русторе по нему, именно по проблеме что ни сообщения, ни звонки не доходят. И проблема озвучена сразу, как только он появился и ничего не делается для ее решения. А у вас все всегда прекрасно. Прекрасно, если им не пользоваться, ага.
02:00:55 06-12-2025
Гость (12:01:10 04-12-2025) Вранье, не работает ваш Макс. Куча отзывов негативных в плэй... Недавно звонила через Мах, потому как других вариантов дозвониться не было, так вот- звонок прошел, связь норм, ни разу не оборвалась.
07:52:00 06-12-2025
Гость (12:01:10 04-12-2025) Вранье, не работает ваш Макс. Куча отзывов негативных в плэй... Есть хорошая замена! В помощь Вам " IMO " !
07:50:10 06-12-2025
Гость (10:01:46 04-12-2025) Насчет Макса хочу опровергнуть ваше заявление. Не надо смут... Попробуйте IMO !
12:36:25 02-12-2025
Гость (09:05:40 01-12-2025) А рутуб , а интервиденье?Может вы просто либерал или тог... Ваши примеры это дно, кринж.
16:02:27 03-12-2025
Гость (12:36:25 02-12-2025) Ваши примеры это дно, кринж.... Судя по вашим словам - вы довольно мОлоды. А значит не помните, как начинались соц.сети 😀 Все будет ок.
13:25:17 02-12-2025
Гость (09:05:40 01-12-2025) А рутуб , а интервиденье?Может вы просто либерал или тог... Здравствуйте, вы вроде как пожилой и не видите к чему это ведёт
13:54:25 05-12-2025
Гость (09:05:40 01-12-2025) А рутуб , а интервиденье?Может вы просто либерал или тог... Торопитесь клеить ярлыки. Здравый смысл у нас обычно в конце, а запреты впереди. Тем более про руту все верно. Пока сильно уступает Ютуб. А Макс надо было вводить параллельно и совершенствовать.
09:50:42 01-12-2025
Акакий (08:53:55 01-12-2025) Что то хоть полноценно импортозаместили?... Ничего, одна видимость деятельности, рутуб и макс тому наглядный пример, отвратительно работают или не работают вообще
09:53:43 01-12-2025
Акакий (08:53:55 01-12-2025) Что то хоть полноценно импортозаместили?... Заз- Ладой
16:57:34 02-12-2025
Гость (09:53:43 01-12-2025) Заз- Ладой... Да лучше бы ЗаЗ остался, лады сыпятся при выезде с завода!!!!
10:06:04 04-12-2025
Гость (16:57:34 02-12-2025) Да лучше бы ЗаЗ остался, лады сыпятся при выезде с завода!!!... Что за бред ты несёшь? У меня Лада Ларгус 2020 года. Брал новый. Сейчас пробег 98000. Кроме расходников (масло фильтры и одна замена передних колодок), ах да, еще шаровую менял при пробеге 60000. Может ты приобретаешь лады 30 летние? Товарищь приобретал так же в 2020 Солярис , намучился с ним (поменял всё ремонт КПП, рейки), продал в 2023 с пробегом 35000 и купил Весту!
11:36:51 04-12-2025
Гость (10:06:04 04-12-2025) Что за бред ты несёшь? У меня Лада Ларгус 2020 года. Брал но... Ну примеры ты так себе привел. Одна машина сыпется, вторая нет. По твоим словам 50 на 50! Про Весту не рассказал, может тоже сыпется, тогда процент меняется. Тем более, ты пишешь с ошибками, можно понять какой твой ум!
11:42:43 04-12-2025
Гость (10:06:04 04-12-2025) Что за бред ты несёшь? У меня Лада Ларгус 2020 года. Брал но... Лада в гараже - горе в семье. Купи себе нормальную машину. Даже убогий китаец лучше лары в разы.
22:30:48 04-12-2025
Гость (10:06:04 04-12-2025) Что за бред ты несёшь? У меня Лада Ларгус 2020 года. Брал но... Думаю ты директор ВАЗ -а😂😂.а то что у вести,на скорости (где-то 80) руль заклинивает???и есть случае аварии, где девушка чуть не умерла?и много случаев, когда люди едут и находу руль заклинивает???
12:07:47 05-12-2025
Гость (09:53:43 01-12-2025) Заз- Ладой... Не совсем корректно. Последние авто, которые собирали на ЗАЗе были более привлекательны в плане надёжности и зачастую комфорта чем ВАЗ.
09:57:29 01-12-2025
Акакий (08:53:55 01-12-2025) Что то хоть полноценно импортозаместили?...
Ну раньше нам вредили и ухудшали жизнь злобные представители НАТО, а теперь свои родные депутаты. Чем не импортозамещение?
19:55:36 02-12-2025
Гость (09:57:29 01-12-2025) Ну раньше нам вредили и ухудшали жизнь злобные представи... Да родные конечно у которых двойное гражданство или недвижимость за рубежом.
15:59:21 03-12-2025
Акакий (08:53:55 01-12-2025) Что то хоть полноценно импортозаместили?... Вполне себе прекрасно импортозаместили. Если бы нет - народ бы поднялся в возмущениях.
09:17:07 01-12-2025
И что они потеряют. Ни рубля ни с кого не берёт вотсапп. Зато родной mail.ru решил ограничить место до 8Гб за все годы переписок, а потом пепекрыл доступ ко всем письмам. И не даёт возможности найти самые большие файлы из вложений и поудалять их. Сиди и листай вручную каждое письмецо. Ладно ограничили место - их право. Дайте возможность удобно удалить, а не так, методом перебора.
11:17:21 02-12-2025
Гость (09:17:07 01-12-2025) И что они потеряют. Ни рубля ни с кого не берёт вотсапп. Зат... А в не родном гмэйл есть 100гб бесплатных?
22:27:56 03-12-2025
К (11:17:21 02-12-2025) А в не родном гмэйл есть 100гб бесплатных? ... 100 гб нет, но есть хотя бы 15, а не 8😏
09:21:42 01-12-2025
Месяц назад депутат С.Боярский говорил, что ватсап не будут закрывать. Сегодня уже выступил, что закрывают
09:38:59 01-12-2025
Гость (09:21:42 01-12-2025) Месяц назад депутат С.Боярский говорил, что ватсап не будут ...
Сыночка бездарного актера-кривляки. Такой же бездарь!
18:30:01 03-12-2025
Гость (09:38:59 01-12-2025) Сыночка бездарного актера-кривляки. Такой же бездарь! ... Зачем же переходить на личности. Так делают хейтеры. Критиковать надо действия!!! Это более конструктивно.
10:00:19 01-12-2025
Т.е кучка бездельников бездарных решает, мы потерпим и проглотим
10:01:42 01-12-2025
Хорошая новость
10:02:18 01-12-2025
Пусть с себя начнут
10:17:07 01-12-2025
В будущем времени? То есть запретим мы сейчас, а импортозаместим когда-нибудь? И может быть?) Примерно как с МС-21 и Байкалом?
10:35:00 01-12-2025
так если заместили, то зачем ограничивать доступ?
07:13:21 03-12-2025
гость (10:35:00 01-12-2025) так если заместили, то зачем ограничивать доступ?... В том и прикол. Что бы людей перетащить начинают массово привлекать звёзд и так далее, конечно же из бюджета, а потом насильно загонять гос. работников в эти чаты. Так же фигня с Ютубом и Вк видео.
11:34:36 01-12-2025
Сделайте мессенджер лучше и удобнее Ватцапа, чтобы работал без глюков, люди сами туда перейдут. А запретом вы туда насильно пытаетесь запихать население, так не пойдет. Это как с ВАЗом, убогие ведра по конской цене пытаетесь впарить народу, устанавливая заградительные пошлины на иномарки. Ладно бы если это помогало ВАЗу становиться лучше, такнет же, как был убогим сыпящимся ведром, так им и остается, только цена растет
12:16:56 01-12-2025
Мой телефон Sony отторгает это...
06:49:24 04-12-2025
..... (12:16:56 01-12-2025) Мой телефон Sony отторгает это... ... Нормальные люди этот кусок дерьма под названием Сони в руки взять побрезгуют.
08:47:58 04-12-2025
Гость (06:49:24 04-12-2025) Нормальные люди этот кусок дерьма под названием Сони в руки ... Нас посетил белый bwana, владелец престарелого айфона?
13:26:46 01-12-2025
Когда депутатов с нескольками гражданствами и которые выдвигают глупые законы(против людей) импрозаменят или посадят?????
10:06:21 05-12-2025
Гость (13:26:46 01-12-2025) Когда депутатов с нескольками гражданствами и которые выдви... Хотел бы посмотреть на импорто замещеного депутата
13:29:03 01-12-2025
Пользуюсь с лета. Ничего не слетает. Вижу, как дополняют функции. Видеозвонки супер, а не такие как WhatsApp или телеге. Отправляется все отлично. Общие чаты если нужны создавайте, каналы в ближайшем будущем. Для тех кто заинтересован. Лучше пишите свои предложения по улучшению мах, а не пыхтите злобой. Уже ясно-понятно было, что мы идём китайскими тропами. Глупо воздух сотрясать, когда WhatsApp практически сдох.
16:12:56 01-12-2025
Гость (13:29:03 01-12-2025) Пользуюсь с лета. Ничего не слетает. Вижу, как дополняют фун...
Вы как та лягушка, которая думает, что водичка горячая, но можно же потерпеть
04:07:27 02-12-2025
Гость (16:12:56 01-12-2025) Вы как та лягушка, которая думает, что водичка горячая, ... А все кто тут ворчит против Макса этого - чё лучше? Этот типец хоть адаптируется к новым реалиям - значит у него больше шансов выжить в новых условиях на этой территории. Те кто у власти. Явно дали понять - это их территория и жить мы тут будем по их правилам. Не нравится? Вали с из территории. А чё ты можешь сделать? Ворчать в чатиках и комментариях. Эмми. Ну круто, чё
10:34:05 02-12-2025
Гость (04:07:27 02-12-2025) А все кто тут ворчит против Макса этого - чё лучше? Этот ти... ПодМАХивай дальше.
p.s. Имя Мартин Нимеллер тебе что-то говорит?
12:10:28 04-12-2025
Гость (04:07:27 02-12-2025) А все кто тут ворчит против Макса этого - чё лучше? Этот ти... Он не адаптируется, в отзывах по нему куча проблем его описана, основная - недоходящие сообщения. И ничего не делается, сообщения как не доходили, так и не доходят, появляются только когда ты открываешь этот МАкс, оба-на, а тут тебе оказывается вагон сообщений приходил, но Макс тебя об этом в известность не поставил. Вот такое кривое г... это ваш Макс
10:08:43 02-12-2025
Гость (13:29:03 01-12-2025) Пользуюсь с лета. Ничего не слетает. Вижу, как дополняют фун... У меня тоже всё нормально
17:14:20 02-12-2025
Гость (13:29:03 01-12-2025) Пользуюсь с лета. Ничего не слетает. Вижу, как дополняют фун... ну дак потому что все остальное блокируют, конечно ваши звонки летать будут. смысл блокировать то, что уже имеется? велосипед уже создали, что вы пытаетесь из этого создать? жалкую кальку? спасибо, откажусь. лучше я без связи буду, может так хоть мошенники не доберутся)))
тем более, у нас же вроде как свободная страна. свобода выбора. нет? ну так скажите, что вы идете по стопам Китая, а не улыбайтесь и блокируйте все, что только можно, приговаривая "мы в праве выбирать сами чем пользоваться"
06:43:21 03-12-2025
Гость (13:29:03 01-12-2025) Пользуюсь с лета. Ничего не слетает. Вижу, как дополняют фун... Приятно видеть такие комментарии. Замучали уже эти пессимистиоты. Все не то все не так. Если такие умные - идите и сделайте как надо, а не кричите с диванов. Мах установил ради прикола как только он вышел. Сначала да, ужаснулся. А сейчас доработали, нормально работает, стабильно. Не хватает статусов как в ватсап или телеге и напрягает сообщение что контакт теперь в мах. Остальном развитие прям видно. Москва не сразу строилась и конечно 20 лет разрухи просто так не прошли, но работа идёт и это хорошо.
07:03:06 03-12-2025
Дэн (06:43:21 03-12-2025) напрягает сообщение что контакт теперь в мах. .. В телеге точно так же.
11:52:51 04-12-2025
Дэн (06:43:21 03-12-2025) Приятно видеть такие комментарии. Замучали уже эти пессимист... А почему кто-то должен определять что для меня лучше? Вы работаете инженером, вам директор говорит: мы переводим вас в дворники, потому что эта работа лучше. Вы: спасибо, я и не знал, побегу в кадры, писать заявление
02:21:58 04-12-2025
Гость (13:29:03 01-12-2025) Пользуюсь с лета. Ничего не слетает. Вижу, как дополняют фун... Еще бы проверили исходящий трафик. Что же можно передавать в таком объёме ИЗ телефона 🤔
13:56:37 01-12-2025
Тьма мессенджеров на свете.
Мессенджеры не запрещают, а блокируют - это запрещателям боком выйдет.
И МАХ не поставят и из поля зрения спецслужб уйдут.
14:02:47 01-12-2025
Олег (13:56:37 01-12-2025) Тьма мессенджеров на свете. Мессенджеры не запрещают, а ... Олежек, а как часто вы в мессенджерах обсуждаете поставки наркотиков и оплаты за поставленное оружие? Кому вы нафиг нужны в спецслужбах, чтоб за вами следили? Откуда у вас такие самоуверенность с самомнением выросли, размером с раковую опухоль? Вам есть что скрывать? Очень сомневаюсь. Ну или попробуйте доказать обратное.
P.s. Обращайтесь ко мне не товарищ майор, а господин полковник!
16:17:21 01-12-2025
Гость (14:02:47 01-12-2025) Олежек, а как часто вы в мессенджерах обсуждаете поставки на...
Каждый вторник и четверг обсуждаем с подельниками, и чё? Тайна личной переписки была гарантирована Конституцией, пока ее не превратили в журнальчик, цена которого меньше бумаги, на которой она отпечатана
15:09:14 01-12-2025
Хуже всего что мы не можем общатся с друзьями с России как раньше. Макс ваш за рубежом установить не дают, а по ветсаппу не позвонить ... и что дальше?? Какая то телега..
07:07:16 03-12-2025
Валентина (15:09:14 01-12-2025) Хуже всего что мы не можем общатся с друзьями с России как ... Signal messenger отлично работает для видео и аудиозвонков
17:40:59 01-12-2025
Предлагаю госдуму импртозаместить теми, кто действительно будет думать о России и её народе, а не о том как отобрать эту страну и вывести бабло за рубеж, а народ истребить
19:09:39 01-12-2025
Что за цирк?! Какие дипломатические переговоры по Вотсапу?! Не позорьтесь. Нас совсем за идиотов считают?! С Телеграма такое количество мошенников лезло и лезет, что просто жуть. Самые изощренные. И ничего. Пусть и дальше работает? А трэш-каналы, по которым никто работать не хочет? С Вотсапа ни разу ничего такого не было. Нормальный мессенджер для работы и общения.
15:30:01 03-12-2025
Гость (19:09:39 01-12-2025) Что за цирк?! Какие дипломатические переговоры по Вотсапу?! ... Не сторонник МАХута, но вотсап дерьмо редкостное. Ненавидел его тогда, ненавижу сейчас, и больше всего бесит обязаловка им пользоваться так как работа в школе на нем завязана. Теперь то же самое только уже с ДВУМЯ мессенджерами. Когда уже эти недоумки вспомнят про ВК тот же? Единственный нормальный мессенджер на моей памяти был, пока ещё не был совсем сломан этим голубым Лебедем. Теперь та же система в Телеге работает, потому её и любят.
Посократили бы штат офигенных менеджеров и взяли бы обратно уволенных разработчиков, и было бы совсем хорошо.
19:12:52 01-12-2025
Роскомнадзор сказал, что якобы на Вотсап много жалоб. Давайте тогда напишем туда обращения в его защиту!
19:14:57 01-12-2025
Очень жаль что замещают . С родными не связаться.
19:38:06 01-12-2025
Гость (13:29:03 01-12-2025) Пользуюсь с лета. Ничего не слетает. Вижу, как дополняют фун... Ютуб тоже здох но все кто хочет смотрит
03:20:31 02-12-2025
Куда ни глянь одни террарюги везде, как жить дальше
07:17:50 02-12-2025
Вот вам и демократия 💪🏻
07:36:17 02-12-2025
Владимир (07:17:50 02-12-2025) Вот вам и демократия 💪🏻... А для вас демократия определяется наличием вотсаппа? Не стану про Китай говорить с их единым ВиЧатом. Франция. Во Франции для государственных служащих обязательным стал мессенджер Tchap, запущенный для обеспечения безопасности данных и цифрового суверенитета страны. С 1 сентября 2025 года им запрещено использовать популярные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Signal, для рабочих переписок. Далее: Страны Ближнего Востока (Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет): Ограничены или запрещены голосовые и видеозвонки через WhatsApp, но текстовые сообщения доступны. мало примеров?
09:04:16 02-12-2025
Гость (07:36:17 02-12-2025) А для вас демократия определяется наличием вотсаппа? Не стан... Так пусть у нас депутаты и сидят в МАКСе, во Франции же не заставляют всех в один мессенджер идти, мы уже Сферум проходили, тот случай когда загнали обязаловкой, а на выходе пшик..
15:32:17 03-12-2025
Гость (07:36:17 02-12-2025) А для вас демократия определяется наличием вотсаппа? Не стан... Вы то не любите Гейропу, то ей восхищаетесь и в пример ставите. Определитесь уже.
09:44:23 02-12-2025
Гость (19:38:06 01-12-2025) Ютуб тоже здох но все кто хочет смотрит... Не получается смотреть, политикой, наркотиками не интересуюсь, смотрела только фильмы- классику
10:27:07 02-12-2025
Стрелец (09:44:23 02-12-2025) Не получается смотреть, политикой, наркотиками не интересуюс... Блочат регулярно, все сложнее и сложнее становится обходить блокировки. Обычный пользователь скоро плюнет и просто не будет никуда заходить. В наших Рутубах и ВК-видео нет никакого контента, вся та огромная база знаний что была в Ютубе - у нас ее украли своими блокировками. А заходить на Рутуб и подобные ради того чтобы смотреть их непрерывную рекламу - да зачем это надо.
12:27:27 02-12-2025
какого фига вообще мне диктуют каким я должна месенжером пользоваться, раазве такой ценой импортозамещают ? У пользователя есть ПРАВО ВЫБОРА!
12:35:11 02-12-2025
Самым большим достижением С.Боярского была песня "Динозаврики". На том его развитие и завершилось.
14:28:01 02-12-2025
Гость (12:35:11 02-12-2025) Самым большим достижением С.Боярского была песня "Динозаврик... Согласен. А сейчас "работает" против своего народа.
14:03:06 02-12-2025
А почему он это заявил в своём "телеграмм канале" а не в "МАКСе"?))))
16:16:17 02-12-2025
Просто факты. "Городская телефонная сеть" с "заменой номеров" и тому подобное жулье - звонки на городской номер ("Ростелеком"). "Федеральная программа по снятию долгов" - звонки на сотовый номер (МТС, но, правда, сейчас хотя бы удобно настроены блокировка и отправка жалоб на мошенничество и спам). Мимикрирующие под работодателей жулики с "Авито" - переписка в ТГ, но "Авито" регулярно предупреждает, чтобы не переходили, так что кто не прислушивается к рекомендациям, тот сам себе злобный буратино.
WhatsApp - только редчайшие случаи спама, жалобы на который отправляются без проблем.
Борьба с мошенничеством, говорите? Ну-ну.
Зато связь с подругой в отдаленной деревне на данный момент - ТОЛЬКО WhatsApp. Небыстро ползает, но хотя бы доползает. Звонки на сотовый проходят, но тупо не слышим друг друга.
В старые (недобрые, конечно же; не фанатка товарища Сталина и Ко) времена подобное "импортозаместительство" называли вредительством.
Не зря в России-матушке сложилось традиционное народное восприятие действий властей как стихийного бедствия. По-другому и не оценишь.
P. S. Самое смешное, что бОльшая часть ура-патриотов со своими вечными рассылками соответствующих текстиков и картинок сидела именно в WhatsApp. Теперь пусть в "Максе" сами себе пропаганду пропагандируют. )))
17:11:00 02-12-2025
Сандра (16:16:17 02-12-2025) Просто факты. "Городская телефонная сеть" с "заменой номеров... Какая разница для связи с подругой Макс Телеграм или WhatsApp обычному гражданину нет не какой разницы. С Максом проблема это связь с заграницей но если связь в нутри страны то тот же функционал также видеозвонки сообщения и отправка картинок.
18:17:54 02-12-2025
Неужели непонятно, для чего это всё? Макс - и ваша переписка полностью читается всеми спецслужбами. Рутуб, и ваш ай пи тут же укажет на автора неугодного ролика, плюс блокировка ролика. И всё остальное в том же духе. Когда Дурова задержали в Париже, кремлевские первые кричали о недопустимости давить на свободу слова и тайну переписки и личной жищни, напрочь забыв и сделав вид, что это не они так сильно сами же пытались блокнуть телегу несколько лет назад, но не смогли.
11:08:43 05-12-2025
Серега (18:17:54 02-12-2025) Неужели непонятно, для чего это всё? Макс - и ваша переписк... И нахрена "всем спецслужбам" нужна "наша переписка"? :-)
18:38:49 02-12-2025
Гость (10:34:05 02-12-2025) ПодМАХивай дальше.p.s. Имя Мартин Нимеллер тебе что-то г... Нимейер ... "День Бульдозера"...
21:36:52 02-12-2025
Кто эти перебои в ватсапе делает сама власть и делает
22:44:04 02-12-2025
Почему депутаты тогда не седят в максе, мне интересно почему они пользуются иностранными компаниями, а также ездят на иностранных машинах, и пользуются "не отечественными продуктами" . Давайте мы у них всё заберём, пускай теперь будет у них всё "отечественное"
10:22:58 03-12-2025
Интересно, есть те кто установил МАКС, и удалил телеграмм и уатсап? Сомнение...
11:48:30 03-12-2025
Потому что эти уроды хотят задавить народ, не чего лишнее не говорил., и чтоб следить за нами, и где же это нормальное государство со свободой слова и тому подобного
12:10:26 03-12-2025
Да это бред, сами не чего создать не могут лишь могут запретить или дать перепискую породию как Макс. Или врать на щёт того что все мессенджеры опасны а наш лучше.
22:58:47 03-12-2025
Мы как пользовались инстаграм и ютуб, так же и ватсап будем пользоваться! Через VPN😂!!!
23:08:02 03-12-2025
Жизнь (22:58:47 03-12-2025) Мы как пользовались инстаграм и ютуб, так же и ватсап будем ... А что вы делали в инстаграмме, такого важного для вас, и чего вас лишили? Почему вы без него сейчас страдать пытаетесь? Фоточки и видосики делали? Хотя вас впн спасает.
Ну вот честно ответьте, что в вашей жизни кардинально поменялось бы без инсты? Или хотя бы попытайтесь честно ответить.
06:55:52 04-12-2025
Жизнь (22:58:47 03-12-2025) Мы как пользовались инстаграм и ютуб, так же и ватсап будем ... До поры до времени. В итоге все равно все лазейки перекроют.
20:59:50 04-12-2025
А почему название Макс пишется латинскими буквами ?
Не порядок - надо заменить на кириллицу.
07:46:00 05-12-2025
Гость (12:01:10 04-12-2025) Вранье, не работает ваш Макс. Куча отзывов негативных в плэй... Работает MAX прекрасно! Все вранье от злопыхателей...
09:26:17 05-12-2025
Чё за истерики с этим WA, не понятно?! Ну, перешли в другой мессенджер, делов то! Я помню те времена, когда руководство некоторых компаний прям заставляло сотрудников устанавливать этот вацап, якобы там рабочие чаты обязательные. И не вибер, ни телега их не устраивали... Чё тогда то не истерили??!! Или те, кто щас волну гонят, тогда ещё школотой были? 😆 Китай живёт со своим Ви Чатом, и неплохо живёт. И Россия уж как нибудь без вацапа обойдётся!