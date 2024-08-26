Под психотропными? Что известно о семье, где москвич выкинул в окно жену и сына

Следователям предстоит выяснить все детали страшного преступления, которое произошло в столице 25 августа

26 августа 2024, 12:28, ИА Амител

Александр и Милена Липатовы / Фото: Mash

Уголовное дело по факту двойного убийства возбудили следователи в Москве. По одной из версий, годовалого ребенка и 36-летнюю жену из квартиры на 16-м этаже вытолкнул уроженец Алтайского края Александр Липатов. Сам он сейчас находится в коме. Силовики, которым штурмом пришлось брать квартиру, нашли в жилище бредовые записки, странные рисунки и упаковку от антидепрессантов. Все, что известно об этой страшной семейной трагедии, – в материале amic.ru.

Что случилось в Москве?

Около семи часов утра из квартиры в ЖК "Лефортово парк", в которой проживала семья Липатовых, соседи услышали крики. Муж и жена громко выясняли отношения, плакал их годовалый ребенок, сообщает gazeta.ru. Вмешиваться в семейные разборки, как и вызывать полицию, никто не стал.

Однако спустя два часа силовиков все-таки вызвали: на асфальте возле дома обнаружили труп 36-летней Милены Липатовой и ее годовалого сына. Очевидцы сообщали, что сначала из окна квартиры на 16-м этаже выпал ребенок, а примерно через 30 секунд – его мать. По одной из версий, вытолкнуть их мог глава семейства – 39-летний Александр Липатов.

"Сначала я услышала крики. Выглянула в окно и увидела, как этот мужчина сначала выкинул ребенка, а потом – жену. Но действительно было не очень понятно, то ли он "помог" ей, то ли она сама нырнула. Потом выбрасывал вещи, кричал на весь двор что-то непонятное", – рассказала корреспонденту aif.ru местная жительница.

Mash пишет, что женщина могла упасть сама вслед за ребенком. В какой-то момент глава семейства сел на подоконник и стал рассматривать мертвые тела. Затем мужчина скрылся в квартире и больше к окну не подходил.

Когда на место прибыли полицейские и медики, открывать дверь Александр отказался. Переговоры длились около часа, но в итоге силовикам пришлось штурмовать квартиру. Липатов на тот момент уже был без сознания. На носилках его спустили вниз, погрузили в машину скорой помощи и отвезли в больницу.

По данным kp.ru, у мужчины сильное отравление: он наглотался таблеток и впал в кому. Shot сообщил, что в тяжелом состоянии Александра Липатова доставили в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства. Его расследование находится на контроле в прокуратуре Москвы, а также на особом контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Что обнаружили следователи в квартире?

В квартире, куда ворвались силовики, все было вверх дном. Разбросаны детские игрушки, вещи, перевернута мебель.

Также силовики нашли странные записки с непонятным рисунком и несвязным текстом. По данным "КП", на одном из них изображено подобие Солнечной системы, но Солнце подписано как "мозг", а от него бессвязные слова, выбивается из всего этого надпись "Мне есть что сказать". На месте также была обнаружена коробка от антидепрессантов.

Почему Александр Липатов мог так жестоко поступить со своей семьей?

Сейчас ответить на этот вопрос сложно. Какой мог быть мотив у мужчины, неизвестно до сих пор. Как только Липатов сможет говорить и давать показания, его доставят на допрос.

Соседи отзываются о семье как о спокойной, не вызывавшей подозрений. Разве что в последнюю неделю ребенок слишком часто плакал.

Известно, что Милена и Александр Липатовы родом из Алтайского края. Милена Липатова переехала в российскую столицу из Барнаула около семи лет назад и до декрета работала в пивной компании Heineken, сообщает "Газета.ru".

Александр жил в Славгороде, затем перебрался в Барнаул, где работал в отделении Центробанка. Затем мужчине предложили повышение и пригласили в Москву. По данным источников ku66.ru, большие нагрузки вызвали у него стресс и панические атаки, справиться с которыми не помогали даже лекарства. Знакомые отмечают, что он мог неожиданно упасть на пол и начать кричать. При этом мужчина активно участвовал в корпоративных соревнованиях по волейболу. Вместе с командой ЦБ РФ доходил до полуфинала Спартакиады Банка России.

На своей странице в Linkedin сам Липатов указывает, что с мая 2024 года работает исполнительным директором в департаменте безопасности одного из банков. По данным ku66.ru, большие нагрузки якобы снова спровоцировали его нервозность. Также издание сообщает, что в апреле 2024 года супруга стала посещать психотерапевта, причины остаются неизвестными даже для близких.