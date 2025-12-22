Подготовка к разблокировке? Roblox решила зарегистрировать товарный знак Robux в России

Бренд планируется зарегистрировать сразу по четырем классам международной классификации товаров и услуг

22 декабря 2025

Roblox / Изображение: кадр из видео на официальном YouTube-канале платформы

Разработчик игровой платформы Roblox направил заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака внутриигровой валюты Robux. Информация о подаче документов появилась 18 декабря 2025 года, заявителем указана компания "Роблокс корпорейшн", сообщает ТАСС.

Согласно данным заявки, бренд Robux планируется зарегистрировать сразу по четырем классам международной классификации товаров и услуг. Они охватывают программное обеспечение, цифровые и виртуальные кошельки, онлайн-торговлю, сферу развлечений, а также услуги по разработке видеоигр.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что представители Roblox выразили готовность поэтапно изменить работу платформы, чтобы привести ее в соответствие с требованиями российского законодательства. Несмотря на это, 3 декабря доступ к сервису на территории России был ограничен. Ведомство поясняло, что причиной стали выявленные материалы экстремистского характера и пропаганда ЛГБТ-тематики*.

Глава Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявляла, что только за одни сутки получила около 25 тысяч обращений от граждан, связанных с деятельностью платформы. По ее словам, все собранные жалобы планировалось систематизировать и передать в Роскомнадзор для дальнейшего рассмотрения.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России