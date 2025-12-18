Roblox могут разблокировать в России

Роскомнадзор подтвердил, что руководство игры пошло на контакт после блокировки из-за отсутствия модерации

18 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Roblox / Изображение: кадр из видео на официальном YouTube-канале платформы

Популярная игровая платформа Roblox, заблокированная в России в начале декабря, имеет шанс вернуться. Роскомнадзор сообщил, что ее руководство обратилось в ведомство с готовностью привести свою работу в соответствие с российским законодательством.

«Руководство платформы в настоящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства», – говорится в сообщении регулятора.

Ранее РКН неоднократно направлял Roblox требования по обеспечению безопасности детей, но реакции не последовало. Причиной блокировки стало наличие на платформе материалов, которые, по мнению ведомства, оправдывали экстремизм и терроризм, а также пропагандировали ЛГБТ*. По данным РКН, сейчас администрация платформы признает недостаточность модерации контента и безопасности чатов.

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети Интернет, то Роскомнадзор будет взаимодействовать», – заключили в ведомстве.

Блокировка Roblox вызвала широкий общественный резонанс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что обращения детей по этому поводу дошли до Кремля, а Екатерина Мизулина заявляла о десятках тысяч жалоб от родителей и детей.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ