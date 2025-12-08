Мизулина рассказала, что многие дети хотят уехать из России после блокировки Roblox
Глава Лиги безопасного интернета заявила, что ее тревожат чувства детей 8–16 лет, столкнувшихся с недоступностью игры
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что после блокировок популярных платформ, включая Roblox, каждый второй ребенок в возрасте 8–16 лет пишет о желании покинуть Россию.
В своем Telegram-канале Мизулина подчеркнула, что это дети, которые "всегда и везде ходят с флагами России", и выразила тревогу по поводу их будущих чувств и мыслей.
Ранее она обещала направить в Роскомнадзор аргументированные обращения пользователей по поводу блокировки Roblox.
Игра была заблокирована регулятором 3 декабря из-за обнаружения на платформе материалов с пропагандой экстремизма и терроризма, а также ЛГБТ-тематики*. В Роскомнадзоре заявили, что на данный момент оснований для разблокировки Roblox в России не видят.
*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
И не только поэтому. И не столько поэтому.
09:41:15 08-12-2025
"... это дети, которые "всегда и везде ходят с флагами..."" - что в руки дали с тем и ходят. Дали бы им шарики ходили бы с шариками.
Лишить детей игрушек = зачеркнуть будущее этой стрнаны.
10:23:20 08-12-2025
Гость (09:41:15 08-12-2025) "... это дети, которые "всегда и везде ходят с флагами..."" ... Причем тут откровенно тупые игрушки и будущее страны ? От таких игрушек точно за будущее станы надо тревожится, т.к. вырастают бесполезные, ни на что не годные создания, не умеющие ничего, кроме как играть в игрушки за родительский счет. Наглядных примеров вокруг таких - тысячи и за будущее страны с такими становится страшновато, т.к. они профукают все завоёванное предками за доступ к стеклянным бусам/игрушкам.
11:13:33 08-12-2025
Гость (10:23:20 08-12-2025) Причем тут откровенно тупые игрушки и будущее страны ? От та... Не дай бог профукают и продадут наше любимое средневековье за бусы.
09:43:39 08-12-2025
Вы их еще на мах перевидите.... сами то до сих пор в инсте
09:45:48 08-12-2025
8–16 лет пишет о желании покинуть Россию. - они понимают, что им нужно от жизни? Это сейчас такая идеология и способ решать непреодолимые трудности? Поколение ЕГ..
10:01:59 08-12-2025
dok_СФ (09:45:48 08-12-2025) 8–16 лет пишет о желании покинуть Россию. - они понимают, чт... что такое "ЕГ", умник?
10:13:52 08-12-2025
dok_СФ (09:45:48 08-12-2025) 8–16 лет пишет о желании покинуть Россию. - они понимают, чт...
Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Какой смысл оставаться в Северном Гондурасе, который ударными темпами катится в пропасть? Цензура, запреты, бешеная инфляция, произвол властей...
10:34:32 08-12-2025
Гость (10:13:52 08-12-2025) Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Какой смысл... А кому ты нужен в другой стране то ? Не тешь себя иллюзиями, хотя мытье унитазов для тебя думаю самая подходящая и главное максимально возможная вакансия будет там. И паспорт второсортного недочеловека.
14:10:54 08-12-2025
Гость (10:34:32 08-12-2025) А кому ты нужен в другой стране то ? Не тешь себя иллюзиями,...
Ахахахаха, расскажи об этом программистам и ученым, которые первые свалили и и прекрасно себе живут. Если твое образование и навыки не поднимаются выше унитаза, то чья это вина?
14:29:36 08-12-2025
Гость (14:10:54 08-12-2025) Если твое образование и навыки не поднимаются выше унитаза, то чья это вина? Наконец - то дождались отзыва от кандидата на Нобелевскую премию. Почему так поздно? Хотя ясно, в Стокгольме еще только утро начинается. И вы как проснулись с кофием и круассанами сразу на российский сайт полезли. Что бы свое превосходство над унтерменшами показать?
16:20:11 08-12-2025
Гость (14:10:54 08-12-2025) Ахахахаха, расскажи об этом программистам и ученым, кото... Мое образование и позволяло и позволяет работать за границей, я главный инженер IT-компании. Но я никогда туда не уеду, я Русский, моя Родина здесь, здесь похоронены мои предки, это моя страна. А ты беги за границу, может в мойщики толчков возьмут
09:47:50 08-12-2025
Как нерожавшую бабёшку, на пятом десятке, тревожат чуства детей ?
09:54:12 08-12-2025
Гость (09:47:50 08-12-2025) Как нерожавшую бабёшку, на пятом десятке, тревожат чуства де... Ей за это платят
09:58:02 08-12-2025
Передайте ей, что всё хорошо, поставят впн и останутся
10:19:17 08-12-2025
Глупые дети и такие же родители. Кому они там нужны, в других странах то ? Ценность своей страны не определяется доступом к дурацким игрушкам.
10:56:08 08-12-2025
Гость (10:19:17 08-12-2025) Глупые дети и такие же родители. Кому они там нужны, в други... А чем определяется ценность своей страны? Может быть свободой выбора? Доступностью информации? Кроме игрушек заблокированы образовательные платформы, YouTube (где очень много полезной информации), навязывается Мах(не Макс)
14:14:12 08-12-2025
Гость (10:19:17 08-12-2025) Глупые дети и такие же родители. Кому они там нужны, в други...
Умные люди везде будут нужны. А ценность страны определяется отношением к людям, которые в ней живут. И если в стране относятся к собственным гражданам как бесправному стаду, то ценность ее не выше скотобойни
16:23:22 08-12-2025
Гость (14:14:12 08-12-2025) Умные люди везде будут нужны. А ценность страны определя... Никому вы за границей не нужны, вы для них дешевая и безмолвная рабсила для грязных работ. Ум ваш там никто не оценит, для них вы второсортный
10:30:20 08-12-2025
А почему она еще не Шаманова? Вот в Японии супруги обязаны иметь общую фамилию.
10:56:43 08-12-2025
Гость (10:30:20 08-12-2025) А почему она еще не Шаманова? Вот в Японии супруги обязаны и... А Шаманов женат , давно ещё
11:00:54 08-12-2025
Гость (10:30:20 08-12-2025) А почему она еще не Шаманова? Вот в Японии супруги обязаны и... Потому что она Мизулин
10:39:07 08-12-2025
и не только дети, и не только поэтому.
я здесь доживу и помру, а жети хотелось бы чтобы пожили.
все страну до ручки довели, со своим алармизмом
10:41:15 08-12-2025
Она и её старшие товарищи сделали всё, чтобы такое желание было в том числе и у детей.
10:51:05 08-12-2025
Подтверждаю, сейчас выглянул в окошко, а там дети с флагом России проходят мимо, ну так на взгляд тысячи 1,5 минимум:) И почему их не скрутили за не санкционированный митинг не пойму.
11:53:26 08-12-2025
Гость (10:51:05 08-12-2025) Подтверждаю, сейчас выглянул в окошко, а там дети с флагом Р... Некому, все на заработках бабл.. (денех).
13:23:53 08-12-2025
В СССР была часть идеологии, борьба за мир, а сейчас страшно об этом говорить.
13:51:24 08-12-2025
Сегодня примерно 30 миллионов бывших соотечественников живут за пределами страны. Не кашляють. Домой не рвутся.
16:26:04 08-12-2025
За страну обидно. Но пусть лучше живут в цивилизации, чем будут на положении крепостных у разного рода мизулиных...
02:49:45 09-12-2025
вот бессовестная..собирать такую ерунду и высказывать вслух!!!