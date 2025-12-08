Мизулина рассказала, что многие дети хотят уехать из России после блокировки Roblox

Глава Лиги безопасного интернета заявила, что ее тревожат чувства детей 8–16 лет, столкнувшихся с недоступностью игры

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что после блокировок популярных платформ, включая Roblox, каждый второй ребенок в возрасте 8–16 лет пишет о желании покинуть Россию.

В своем Telegram-канале Мизулина подчеркнула, что это дети, которые "всегда и везде ходят с флагами России", и выразила тревогу по поводу их будущих чувств и мыслей.

Ранее она обещала направить в Роскомнадзор аргументированные обращения пользователей по поводу блокировки Roblox.

Игра была заблокирована регулятором 3 декабря из-за обнаружения на платформе материалов с пропагандой экстремизма и терроризма, а также ЛГБТ-тематики*. В Роскомнадзоре заявили, что на данный момент оснований для разблокировки Roblox в России не видят.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ