Общественники выступили за запрет видеоигры The Sims для детей и подростков в России
Они призвали к сохранению "правильных ценностных ориентиров" у несовершеннолетних
12 декабря 2025, 20:00, ИА Амител
Межрегиональная общественная организация "Отцы рядом" выступила с инициативой ограничить доступ несовершеннолетних к компьютерной игре The Sims. Об этом лидер движения Иван Курбаков заявил в беседе с изданием "Абзац", подчеркнув, что в современном цифровом пространстве дети и подростки регулярно сталкиваются с контентом, способным негативно влиять на их развитие, систему ценностей и мировоззрение.
По словам Курбакова, The Sims содержит элементы насилия, жестокости, а также, по его оценке, пропаганду ЛГБТ*, что, как он считает, может формировать у несовершеннолетних искаженные представления о социальных нормах и допустимом поведении. В связи с этим он назвал целесообразным рассмотреть возможность ограничения доступа к игре для детей и подростков как меры по защите их психологического благополучия и сохранению "правильных ценностных ориентиров".
Курбаков отметил, что речь идет не о цензуре как таковой, а о создании безопасного информационного пространства для молодежи.
«Я считаю, что в современных условиях целесообразно рассматривать возможность ограничения доступа к игре The Sims для несовершеннолетних, поскольку это является важной мерой по сохранению их здоровья, психологического благополучия и формирования правильных ценностных ориентиров. Защита детей от вредной информации – это не только задача государства, но и ответственность каждого из нас, чтобы обеспечить гармоничное развитие подрастающего поколения и поддерживать общественный порядок», – заявил Курбаков.
Инициатива прозвучала на фоне недавней блокировки Роскомнадзором серверов игры Roblox на территории России. В ведомстве заявляли, что платформа использовалась для распространения экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ*, а также могла применяться для имитации и "тренировки" террористической деятельности среди несовершеннолетних.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации
20:25:26 12-12-2025
Кто эти люди?
Ни чего полезного в жизни не произвели. Способные только запрещать.
09:29:12 13-12-2025
Гость (20:25:26 12-12-2025) Кто эти люди?Ни чего полезного в жизни не произвели. Спо... из миллионной армии трудящихся, горячо требующих увеличить норму выработки как у стаханова - этой истории несколько десятков лет
09:36:02 13-12-2025
Гость (20:25:26 12-12-2025) Кто эти люди?Ни чего полезного в жизни не произвели. Спо... Макс?
14:07:20 13-12-2025
Musik (09:36:02 13-12-2025) Макс? ...
Полезного!
08:24:23 13-12-2025
Дурдом.
09:15:53 13-12-2025
Блин, вот везде они видят только негатив. А то, что симсы для меня в детстве это было не ЛГБТ игра и насилие, а игра для творчества, где есть право выбора на работу, учебу, как обустроить дом. Учила, что чтобы купить холодильник- нужно заработать деньги. А наши идиоты видят только плохое.
11:53:52 13-12-2025
Гость (09:15:53 13-12-2025) Блин, вот везде они видят только негатив. А то, что симсы дл...
Каждый видит то, что ему близко. Все эти противники, общественники, Милонов и Мизулины просто бояться себе признаться
11:09:49 14-12-2025
Что это за люди? Отцы какие то? Что за отцы? Игра у нас, между прочем, имеет рейтинг 18 + Не знают ничего и лезут куда то.
Так что пусть родители контролируют сами во что играют их дети. Задрали уже все запрещать. Вот невыносимо просто.
11:24:20 14-12-2025
У игры рейтинг 18 + Все. Хватит прикрываться заботой о детях.
11:57:29 14-12-2025
детей развращают не игры,а вседозволенность,отсутствие дисциплины в школе..да вся политика внутренняя..."ребенок"может оскорбить,даже ударить учителя и накажут за это учителя! это от видео игр?
16:49:58 14-12-2025
Минусят какие то обиженные жизнью люди, которые хотят наблюдать страдания людей других, да?