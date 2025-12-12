Общественники выступили за запрет видеоигры The Sims для детей и подростков в России

Они призвали к сохранению "правильных ценностных ориентиров" у несовершеннолетних

Запрет играть в игры на компьютере / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Межрегиональная общественная организация "Отцы рядом" выступила с инициативой ограничить доступ несовершеннолетних к компьютерной игре The Sims. Об этом лидер движения Иван Курбаков заявил в беседе с изданием "Абзац", подчеркнув, что в современном цифровом пространстве дети и подростки регулярно сталкиваются с контентом, способным негативно влиять на их развитие, систему ценностей и мировоззрение.

По словам Курбакова, The Sims содержит элементы насилия, жестокости, а также, по его оценке, пропаганду ЛГБТ*, что, как он считает, может формировать у несовершеннолетних искаженные представления о социальных нормах и допустимом поведении. В связи с этим он назвал целесообразным рассмотреть возможность ограничения доступа к игре для детей и подростков как меры по защите их психологического благополучия и сохранению "правильных ценностных ориентиров".

Курбаков отметил, что речь идет не о цензуре как таковой, а о создании безопасного информационного пространства для молодежи.

«Я считаю, что в современных условиях целесообразно рассматривать возможность ограничения доступа к игре The Sims для несовершеннолетних, поскольку это является важной мерой по сохранению их здоровья, психологического благополучия и формирования правильных ценностных ориентиров. Защита детей от вредной информации – это не только задача государства, но и ответственность каждого из нас, чтобы обеспечить гармоничное развитие подрастающего поколения и поддерживать общественный порядок», – заявил Курбаков.

Инициатива прозвучала на фоне недавней блокировки Роскомнадзором серверов игры Roblox на территории России. В ведомстве заявляли, что платформа использовалась для распространения экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ*, а также могла применяться для имитации и "тренировки" террористической деятельности среди несовершеннолетних.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации