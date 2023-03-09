Подросток умер после дня рождения в Алтайском крае

Мальчик вышел проводить друга и не вернулся

09 марта 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту смерти подростка в Заринском районе. Об этом рассказали в региональном СК.

"7 марта 2023 года в селе Хмелевка Заринского района подросток отмечал день рождения друга в здании Дома культуры. Поздно вечером он пошёл провожать друга, после чего сам отправился домой", – сказано в сообщении.

До дома ребенок не дошёл. На следующий день его тело нашли с признаками обморожения.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.