Подросток умер после дня рождения в Алтайском крае
Мальчик вышел проводить друга и не вернулся
09 марта 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту смерти подростка в Заринском районе. Об этом рассказали в региональном СК.
"7 марта 2023 года в селе Хмелевка Заринского района подросток отмечал день рождения друга в здании Дома культуры. Поздно вечером он пошёл провожать друга, после чего сам отправился домой", – сказано в сообщении.
До дома ребенок не дошёл. На следующий день его тело нашли с признаками обморожения.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Комментарии 1