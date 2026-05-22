Подземные толчки магнитудой 2,9 произошли в Кош-Агачском районе Республики Алтай
Жители населенных пунктов землетрясения не ощутили
22 мая 2026, 10:33, ИА Амител
В Кош-Агачском районе днем 21 мая произошло землетрясение магнитудой 2,9. Об этом сообщили в МЧС Республики Алтай.
По данным ведомства, сейсмособытие зафиксировали в 15:11 в 37 километрах юго-западнее села Кош-Агач.
В пятидесятикилометровую зону землетрясения попали семь населенных пунктов: Бельтир, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Кош-Агач, Ортолык, Теленгит-Сортогой и Тобелер.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате землетрясения нет. В МЧС отметили, что жители населенных пунктов подземные толчки не ощутили.
Комментарии 0