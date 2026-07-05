Поезд сошел с рельсов в сибирском регионе

За пределами путей оказались 13 вагонов

05 июля 2026, 11:05, ИА Амител

Сошедшие с рельсов вагоны / Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Красноярском крае на станции Кошурниково поезд сошел с рельсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

С пути сошли 13 порожних вагонов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.