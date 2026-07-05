Поезд сошел с рельсов в сибирском регионе
За пределами путей оказались 13 вагонов
05 июля 2026, 11:05, ИА Амител
Сошедшие с рельсов вагоны / Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Красноярском крае на станции Кошурниково поезд сошел с рельсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
С пути сошли 13 порожних вагонов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«Абаканской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — отметили в прокуратуре.
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