Снег, ветер и метель. О погоде в Алтайском крае 17 января
На дорогах гололедица, местами снежные заносы
17 января 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -7 до -12 градусов ожидается в Алтайском крае днём 17 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
По востоку края пройдёт небольшой снег, ожидаются метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами по востоку порывы до 16 м/с, в начале дня по юго-востоку до 21 м/с.
В Барнауле ожидается от -8 до -10 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
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