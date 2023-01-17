Снег, ветер и метель. О погоде в Алтайском крае 17 января

На дорогах гололедица, местами снежные заносы

17 января 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -7 до -12 градусов ожидается в Алтайском крае днём 17 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По востоку края пройдёт небольшой снег, ожидаются метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами по востоку порывы до 16 м/с, в начале дня по юго-востоку до 21 м/с.

В Барнауле ожидается от -8 до -10 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.