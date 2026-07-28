Так сказал ученый. Как дроны меняют сельское хозяйство и подготовку инженеров
Инженер-конструктор АлтГУ Александр Назаров рассказал, где применяют беспилотники и почему за ними будущее
28 июля 2026, 10:00, ИА Амител
Беспилотные летательные аппараты давно перестали быть техникой только для энтузиастов. Сегодня их используют в агропромышленном комплексе, энергетике, нефтегазовой отрасли, кадастровых работах, логистике и туризме. О том, как развивается отрасль БПЛА в Алтайском крае, чем дроны помогают аграриям и каких специалистов готовят в регионе, рассказал инженер-конструктор офиса проектного управления АлтГУ Александр Назаров. Выпуск с экспертом вышел на радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул в программе "Так сказал ученый".
Александр Назаров в программе "Так сказал ученый"
От авиации к дронам
По словам Александра Назарова, развитие беспилотников во многом выросло из авиационной школы. В Алтайском крае и его столице она была связана с Барнаульским высшим военно-воздушным авиационным училищем летчиков и ДОСААФ.
Позже авиационные технологии начали применять для коммерческих задач. Для аграрного региона особенно важными стали обработка полей и аэрофотосъемка. Сегодня часть таких задач выполняют дроны: они поднимаются в воздух, снимают поля, помогают строить ортофотопланы и анализировать состояние культур.
В работу беспилотников все активнее внедряется искусственный интеллект. После аэрофотосъемки данные можно передать нейросети, которая умеет находить заболевания растений, оценивать всхожесть, выявлять поврежденные участки и эрозионные процессы.
Беспилотникам нужны специалисты
Александр Назаров возглавляет лабораторию инжиниринга авиационных и интеллектуальных систем. На базе колледжа АлтГУ также работает программа по эксплуатации БПЛА. Студенты учатся управлять дронами, обслуживать, ремонтировать и конструировать их.
По словам эксперта, современному специалисту мало просто поднять аппарат в воздух. Нужно понимать, как устроен беспилотник, как работает код, как настроить технику под конкретную задачу и как обработать полученные данные.
В перспективе беспилотные системы будут брать на себя все больше рутинных задач: мониторинг полей, съемку территорий, перевозку грузов и работу там, где человеку сложнее или дороже выполнять однотипные операции. Но человек останется там, где нужны гибкость, творческий подход и сложные решения.
Подробнее о том, где в Алтайском крае учат управлять дронами, как беспилотники помогают сельскому хозяйству и когда авиация может стать доступнее, слушайте в программе "Так сказал ученый" на радио Business FM Барнаул.
10:09:06 28-07-2026
У нас что разрешено дроны запускать?
Хотелось бы в этом моменте разобраться
10:35:21 28-07-2026
то что за дронами будущее сомнений нет. В 4 главе апокалипсиса планета уничтожается некоей саранчой. уничтожаются именно люди и остановить саранчу будет невозможно
11:03:58 28-07-2026
Холмс (10:35:21 28-07-2026) то что за дронами будущее сомнений нет. В 4 главе апокалипси...
Мне больше нравится кусок про вавилонскую блудницу верхом на звере ;-)
12:48:27 28-07-2026
Технократы скоро одолеют людей.