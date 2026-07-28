Так сказал ученый. Как дроны меняют сельское хозяйство и подготовку инженеров

Инженер-конструктор АлтГУ Александр Назаров рассказал, где применяют беспилотники и почему за ними будущее

28 июля 2026, 10:00, ИА Амител

Александр Назаров / Фото: Дарья Ерошина

Беспилотные летательные аппараты давно перестали быть техникой только для энтузиастов. Сегодня их используют в агропромышленном комплексе, энергетике, нефтегазовой отрасли, кадастровых работах, логистике и туризме. О том, как развивается отрасль БПЛА в Алтайском крае, чем дроны помогают аграриям и каких специалистов готовят в регионе, рассказал инженер-конструктор офиса проектного управления АлтГУ Александр Назаров. Выпуск с экспертом вышел на радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул в программе "Так сказал ученый".

Александр Назаров в программе "Так сказал ученый"

От авиации к дронам

По словам Александра Назарова, развитие беспилотников во многом выросло из авиационной школы. В Алтайском крае и его столице она была связана с Барнаульским высшим военно-воздушным авиационным училищем летчиков и ДОСААФ.

Позже авиационные технологии начали применять для коммерческих задач. Для аграрного региона особенно важными стали обработка полей и аэрофотосъемка. Сегодня часть таких задач выполняют дроны: они поднимаются в воздух, снимают поля, помогают строить ортофотопланы и анализировать состояние культур.

В работу беспилотников все активнее внедряется искусственный интеллект. После аэрофотосъемки данные можно передать нейросети, которая умеет находить заболевания растений, оценивать всхожесть, выявлять поврежденные участки и эрозионные процессы.

Беспилотникам нужны специалисты

Александр Назаров возглавляет лабораторию инжиниринга авиационных и интеллектуальных систем. На базе колледжа АлтГУ также работает программа по эксплуатации БПЛА. Студенты учатся управлять дронами, обслуживать, ремонтировать и конструировать их.

По словам эксперта, современному специалисту мало просто поднять аппарат в воздух. Нужно понимать, как устроен беспилотник, как работает код, как настроить технику под конкретную задачу и как обработать полученные данные.

В перспективе беспилотные системы будут брать на себя все больше рутинных задач: мониторинг полей, съемку территорий, перевозку грузов и работу там, где человеку сложнее или дороже выполнять однотипные операции. Но человек останется там, где нужны гибкость, творческий подход и сложные решения.

Подробнее о том, где в Алтайском крае учат управлять дронами, как беспилотники помогают сельскому хозяйству и когда авиация может стать доступнее, слушайте в программе "Так сказал ученый" на радио Business FM Барнаул.