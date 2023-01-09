В мэрии рассказали, на каких улицах борются с гололедицей

09 января 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле дорожники обрабатывают тротуары песком и реагентами. Особое внимание рабочие уделяют подходам к пешеходным переходам, остановкам и лестничным маршам, сообщили в мэрии.

Песком тротуары 9 января обработают по проспекту Красноармейскому, улицам Малахова от Германа Титова до Юрина, Советской, Союза Республик, Крупской, Молодёжной, Балтийской, Солнечная Поляна от Энтузиастов до Павловского тракта, Энтузиастов, Панфиловцев, Сухэ-Батора, а также на развязке Павловский тракт – Малахова.

В Центральном и Железнодорожном районах обработку ведут реагентом «Бионорд». Техника работает на проспектах Ленина (в том числе на пешеходном обходе строящегося путепровода), Строителей, Социалистическом от Строителей до Молодёжной и от Мерзликина до Папанинцев, улицах Гоголя в границах проспектов Социалистического и Ленина, Партизанской и Никитина от Ленина до Максима Горького и Анатолия от Комсомольского до Некрасова.

Также пешеходные дорожки обрабатывают на общественных территориях, в том числе на аллеях и в скверах.

Напомним, из-за оттепели дороги и тротуары в Барнауле стали очень скользкими. Утром 9 января город буквально превратился в огромный каток. О том, как это выглядело, – смотрите в нашем фоторепортаже.