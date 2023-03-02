Полиция будет искать участников "ЧВК Редан" во всех торговых центрах Барнаула

Ранее в родительских чатах Барнаула призвали не идти на возможные акции 4-5 марта

02 марта 2023, 10:40, ИА Амител

Участники "ЧВК Редан" / Фото из соцсетей

Полицейские патрули будут наблюдать за скоплением школьников у каждого торгового центра Барнаула. Особое внимание уделят фуд-кортам и прилегающим к ТЦ территориям. Полиция будет проводить рейды, чтобы не допустить массовых драк между участниками движения "ЧВК Редан" и околофутбольщиками. Об этом "Толку" рассказал неофициальный источник из правоохранительных органов.

Собеседник "Толка" отметил, что в случае массового скопления школьников у торговых центров правоохранители "будут проводить воспитательные беседы о недопущении противоправного поведения" и сообщать об этом в дежурную часть. По его словам, центр по противодействию экстремизму уже занялся этой проблемой и ведёт активную работу.

Официально МВД и Следком тему возможных драк пока не комментируют. В торговых центрах также от комментариев воздерживаются. В ТЦ "Европа" издание попросили "не раскручивать эту новость".

Amic.ru в торговых центрах Барнаула оперативно тему также не прокомментировали.

Кроме того, в родительских чатах начали распространять информацию о возможных массовых беспорядках в торговых центрах Барнаула 4-5 марта. Родителей попросили внимательно следить за своими детьми. Детям рекомендуется избегать посещения торговых центров в эти выходные, так как даже если они "будут находиться рядом и начнутся беспорядки, полиция всех арестует".

Между тем в соцсетях начала распространяться информация, что новости о драке 5 марта в "Галактике" – фейк, и она не состоится. Точной информации по этому поводу нет, как и по драке в торговом центре "Европа".

Напомним, что "ЧВК Редан" – это новая молодёжная субкультура, представители которой носят чёрную одежду с белыми пауками и цифрой "4". Они дрались с околофутбольщиками в торговых центрах по всей России. Подробнее прочитать о "ЧВК Редан" можно здесь.