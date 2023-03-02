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Полиция будет искать участников "ЧВК Редан" во всех торговых центрах Барнаула

Ранее в родительских чатах Барнаула призвали не идти на возможные акции 4-5 марта

02 марта 2023, 10:40, ИА Амител

Участники "ЧВК Редан" / Фото из соцсетей
Участники "ЧВК Редан" / Фото из соцсетей

Полицейские патрули будут наблюдать за скоплением школьников у каждого торгового центра Барнаула. Особое внимание уделят фуд-кортам и прилегающим к ТЦ территориям. Полиция будет проводить рейды, чтобы не допустить массовых драк между участниками движения "ЧВК Редан" и околофутбольщиками. Об этом "Толку" рассказал неофициальный источник из правоохранительных органов.

Собеседник "Толка" отметил, что в случае массового скопления школьников у торговых центров правоохранители "будут проводить воспитательные беседы о недопущении противоправного поведения" и сообщать об этом в дежурную часть. По его словам, центр по противодействию экстремизму уже занялся этой проблемой и ведёт активную работу.

Официально МВД и Следком тему возможных драк пока не комментируют. В торговых центрах также от комментариев воздерживаются. В ТЦ "Европа" издание попросили "не раскручивать эту новость".

Amic.ru в торговых центрах Барнаула оперативно тему также не прокомментировали.

Кроме того, в родительских чатах начали распространять информацию о возможных массовых беспорядках в торговых центрах Барнаула 4-5 марта. Родителей попросили внимательно следить за своими детьми. Детям рекомендуется избегать посещения торговых центров в эти выходные, так как даже если они "будут находиться рядом и начнутся беспорядки, полиция всех арестует".

Между тем в соцсетях начала распространяться информация, что новости о драке 5 марта в "Галактике" – фейк, и она не состоится. Точной информации по этому поводу нет, как и по драке в торговом центре "Европа".

Напомним, что "ЧВК Редан" – это новая молодёжная субкультура, представители которой носят чёрную одежду с белыми пауками и цифрой "4". Они дрались с околофутбольщиками в торговых центрах по всей России. Подробнее прочитать о "ЧВК Редан" можно здесь.

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Комментарии 34

  • Вот ответ на вопрос: чем занимается наша полиция. Разбои/убийства/грабежи/насилие?? ...НЕТ-ведут пристальное наблюдение в бинокль. Больше не спрашивайте.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Да, причем тут полиция. В каждом ТРЦ есть ЧОП или своя охрана которая должна обеспечивать правопорядок.
    02 марта, Гость   Ответить
  • В бинокль смотреть, это же безопасно и на пенсию раньше простого роботяги.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Да, причем тут полиция....солдат спит -служба идет
    02 марта, Гость   Ответить
  • Да, причем тут полиция. В каждом ТРЦ есть ЧОП или своя охрана которая должна обеспечивать правопорядок. Не пиши, если не в теме. ЧОП и охрана обязана вызывать полицию в случае массовых беспорядков/драк. Чтобы этого не произошло есть профилактические/предупредительные иеры.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Десятка три подростков ЧОП наверное не вывезет. Да и опасно, можно под статью попасть, они же дети
    02 марта, Гость   Ответить
  • можно под статью попасть, они же дети - и даже если не дети.
    02 марта, Гость   Ответить
  • и даже если не дети --- ну да, поэтому только полиция
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ловить этих бойцов ЧВК и сразу на фронт, из них наверняка многим больше 18 лет! Лучше к Пригожину в качестве "сыновей полка", вот будет всем польза великая!
    02 марта, Гость   Ответить
  • и сразу на фронт --- есть подозрение, что их организовали с другой стороны фронта
    02 марта, Гость   Ответить
  • Молодёжные субкультуры дрались всегда, комсомольцы против стиляг, любера против рокеров, рейверы против панков и т. д. Но что меня насторожило во всей этой раздутой шумихи в СМИ, это то, на кого направленна агрессия юных анимешников, получается что у нас прекрасно себя чувствуют малые, преступные, этнические группировки, гопники, неонацисты среди несовершеннолетних.
    02 марта, Гость   Ответить
  • у нас прекрасно себя чувствуют малые, преступные, этнические группировки, гопники, неонацисты среди несовершеннолетних - и не только среди них, кажется... "есть подозрение, что" - ну конечно, своей головы, естественно, ни у кого быть не может. Все, что идет вразрез с вашими представлениями о "правильном", обязательно будет кем-то организовано, проплачено, придумано.
    02 марта, Гость   Ответить
  • обязательно будет кем-то организовано, проплачено, придумано то, что начинается одновременно во всех городах России и Белоруссии. Очень плохо должно быть с мозгами, чтобы думать, что это так просто совпало
    02 марта, Гость   Ответить
  • Если что то происходит -значит это кому то нужно.
    02 марта, Гость   Ответить
  • начинается одновременно во всех городах России и Белоруссии - начинается? во всех? И где же? Пока я слышу кучу воплей по этому поводу, и не более того. У нас конкретно уже что-то началось, или только статейки пишем? Можно еще рассылки вспомнить - что там было, конфеты отравленные, духи, что еще? Помнится, у нас даже новости с Панорамы пересылали в виде "ай-яй-яй", че делается-то". Тоже, видимо, кто-то проплатил.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Проорутся да перестанут, притихнут, еще какую нибудь фигню придумают.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Показательно погрузить в автозаки и на фронт
    02 марта, Гость   Ответить
  • Говорят эта банда это запущенный фейк, на самом деле её не существует. И все созданные сообщения об этой шляпе были в один день 20 февраля...
    02 марта, Гость   Ответить
  • И где же? --- так тут на ветке все написано. Где, когда, кто дрался
    02 марта, Гость   Ответить
  • Молодёжные субкультуры дрались всегда и садили их за это всегда, ничего нового. Только может не так организовано
    02 марта, Гость   Ответить
  • 5 марта узнаем. Кто то может в Галактику подойдет, чтобы узнать
    02 марта, Гость   Ответить
  • А пойдем те все в галактику? у меня и куртка такая есть паука из бумаги вырежу.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Где, когда, кто - одновременно во всех городах России и Белоруссии? Правда?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Правда? --- Не знаю, так написано. 5 марта наверное поточней можно узнать, если в Галактику подойти
    02 марта, Гость   Ответить
  • В Галактике видеокамеры сейчас наверное настраивают
    02 марта, Гость   Ответить
  • Да просто закроют ТЦ да и всё 5 -го
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ага, и пресловутый "Синий кит" - тоже субкультура. Да?Своих детей нет и думать уже не надо? Расскажите это тем родителям, кто уже потерял детей из-за подобной субкультуры. Нет, правильно их гоняют.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Я правильно понимаю, что гопники - офники цепляют анимэшников-реданов, те пытаются отбиваться от хулиганов, а полиция ловит не гопоту, а чуваков косплейщиков. Для старшего поколения перевожу. Быдло с района ходит в торговый центр, ловит там стиляг и толпой бьет их. Но менты забирают не гопников, а стиляг. Что-то мне это напоминает.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ага, и пресловутый "Синий кит" - тоже субкультура. Да?Своих детей нет и думать уже не надо? Расскажите это тем родителям, кто уже потерял детей из-за подобной субкультуры. Нет, правильно их гоняют.****вообще ты нормальная или как? ты вообще что с чем сравниваешь? тебе уже не единожды писали, прекращай пороть чушь! Но ты такая неугомонная...
    02 марта, Гость   Ответить
  • А вот если нормальный человек гопников за людей не считает, он оскорбляет чувства гопников? Его могут обвинить в разжигании розни между людьми и быдлотой?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Да, причем тут полиция. В каждом ТРЦ есть ЧОП или своя охрана которая должна обеспечивать правопорядок.===== как вы правы, также на улице каждый гражданин должен себя защитить, полиция должна заниматься своим делом, вести статистику правонарушений и заниматься несанкционированными митингами
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, могут, у нас все могут.
    02 марта, Гость   Ответить
  • ох а у нас когда я был мал и глуп, 8 класса, были гопы, нефоры и просто пацаны, Первые били вторых и задирали по мелочи третьих, вторые никого не били но регулярно дрались с гопами, а третьи их просто не понимали... Но так или иначе махались все со всеми...
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ага, и пресловутый "Синий кит" - тоже субкультура. Да?Своих детей нет и думать уже не надо? Расскажите это тем родителям, кто уже потерял детей из-за подобной субкультуры. Нет, правильно их гоняют.---состою в родительском чате. Вот таким мамашкам хохлы то игрушки на улицах минируют, то газ по телефону открыть просят, то еще какая беда. Безмозглая мать хуже татарина.
    03 марта, Гость   Ответить
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