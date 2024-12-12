Полиция перекрыла дороги рядом с крупным пожаром на складе в Барнауле

ГАИ призвала водителей уступать дорогу автомобилям МЧС и скорой помощи

12 декабря 2024, 20:22, ИА Амител

Знак остановки / Фото: unsplash.com / Ron McClenny

Движение перекрыли для всех видов транспорта на участке дорог, расположенных рядом с местом крупного пожара в 9-м Заводском проезде в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сейчас проезд перекрыт от улицы Малахова (со стороны проспекта Космонавтов в направлении 9-го Заводского проезда) до здания ЛИУ-1, которое находится по адресу 9-й Заводской проезд, 44. На месте работают три экипажа ДПС, которые регулируют ситуацию.

"Госавтоинспекция Алтайского края обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и уступать дорогу автомобилям МЧС и скорой медицинской помощи, а также выбирать возможные пути объезда", – добавили в ведомстве.

Напомним, что на данный момент крупный пожар удалось локализовать на площади три тысячи квадратных метров. В МЧС заявляли, что на месте работают 106 специалистов и 28 единиц техники.