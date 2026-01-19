Полина Лурье получила ключи от спорной квартиры в Хамовниках

Акт передачи недвижимости состоялся с участием судебных приставов

19 января 2026, 18:13, ИА Амител

Адвокат Лурье держит ключи от квартиры / Фото: Shot

Многомесячный конфликт вокруг элитной квартиры в Хамовниках в Москве, кажется, подошел к концу. Сторона покупательницы Полины Лурье наконец получила ключи от недвижимости, которая ранее принадлежала певице Ларисе Долиной, сообщает Shot.

Как рассказала адвокат Долиной, акт передачи жилья состоялся сегодня, 19 января, при участии судебных приставов. Они убедились, что квартира освобождена, и составили соответствующий документ. Информация о необходимости вскрытия замков не подтвердилась – их просто заменил вызванный мастер.

Лурье безуспешно пыталась принять квартиру 5 января, но тогда певица была в отъезде.

В ближайшее время новая владелица сможет приступить к ремонту и обустройству своего жилья, поставив точку в одной из самых резонансных жилищных эпопей страны.