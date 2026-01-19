НОВОСТИОбщество

Полина Лурье получила ключи от спорной квартиры в Хамовниках

Акт передачи недвижимости состоялся с участием судебных приставов

19 января 2026, 18:13, ИА Амител

Адвокат Лурье держит ключи от квартиры / Фото: Shot
Адвокат Лурье держит ключи от квартиры / Фото: Shot

Многомесячный конфликт вокруг элитной квартиры в Хамовниках в Москве, кажется, подошел к концу. Сторона покупательницы Полины Лурье наконец получила ключи от недвижимости, которая ранее принадлежала певице Ларисе Долиной, сообщает Shot.

Как рассказала адвокат Долиной, акт передачи жилья состоялся сегодня, 19 января, при участии судебных приставов. Они убедились, что квартира освобождена, и составили соответствующий документ. Информация о необходимости вскрытия замков не подтвердилась – их просто заменил вызванный мастер.

Лурье безуспешно пыталась принять квартиру 5 января, но тогда певица была в отъезде.

В ближайшее время новая владелица сможет приступить к ремонту и обустройству своего жилья, поставив точку в одной из самых резонансных жилищных эпопей страны.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

18:21:42 19-01-2026

Нужно обязательно поменять замки
Не нравится мне старуха Кудельман

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

18:24:48 19-01-2026

заборы на заднем плане ..... моё почтение...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:26 19-01-2026

а почему от спорной? она ее купила и наконец то получила ключи от своей квартиры

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:14:33 20-01-2026

а почему у адвоката такая потертая сумка? нехорошо

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

08:18:37 20-01-2026

Интересно, кем работает Лурье, что купила квартиру за 120 млн.руб. Туда бы устроиться на работу, двор подметать.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:38 20-01-2026

Гость. (08:18:37 20-01-2026) Интересно, кем работает Лурье, что купила квартиру за 120 мл... поправлю...за 112

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:39 20-01-2026

Гость. (08:18:37 20-01-2026) Интересно, кем работает Лурье, что купила квартиру за 120 мл...
Заведи себе богатого папу ;)

  1 Нравится
Ответить
