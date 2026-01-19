Полина Лурье получила ключи от спорной квартиры в Хамовниках
Акт передачи недвижимости состоялся с участием судебных приставов
19 января 2026, 18:13, ИА Амител
Многомесячный конфликт вокруг элитной квартиры в Хамовниках в Москве, кажется, подошел к концу. Сторона покупательницы Полины Лурье наконец получила ключи от недвижимости, которая ранее принадлежала певице Ларисе Долиной, сообщает Shot.
Как рассказала адвокат Долиной, акт передачи жилья состоялся сегодня, 19 января, при участии судебных приставов. Они убедились, что квартира освобождена, и составили соответствующий документ. Информация о необходимости вскрытия замков не подтвердилась – их просто заменил вызванный мастер.
Лурье безуспешно пыталась принять квартиру 5 января, но тогда певица была в отъезде.
В ближайшее время новая владелица сможет приступить к ремонту и обустройству своего жилья, поставив точку в одной из самых резонансных жилищных эпопей страны.
18:21:42 19-01-2026
Нужно обязательно поменять замки
Не нравится мне старуха Кудельман
18:24:48 19-01-2026
заборы на заднем плане ..... моё почтение...
20:54:26 19-01-2026
а почему от спорной? она ее купила и наконец то получила ключи от своей квартиры
08:14:33 20-01-2026
а почему у адвоката такая потертая сумка? нехорошо
08:18:37 20-01-2026
Интересно, кем работает Лурье, что купила квартиру за 120 млн.руб. Туда бы устроиться на работу, двор подметать.
08:26:38 20-01-2026
Гость. (08:18:37 20-01-2026) Интересно, кем работает Лурье, что купила квартиру за 120 мл... поправлю...за 112
10:07:39 20-01-2026
Гость. (08:18:37 20-01-2026) Интересно, кем работает Лурье, что купила квартиру за 120 мл...
Заведи себе богатого папу ;)