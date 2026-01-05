НОВОСТИКультура

Певица Лариса Долина снова попросила отложить дату выезда из квартиры в Хамовниках

В декабре певица заявляла, что ее семья покинет квартиру не ранее 5 января

05 января 2026, 21:00, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial
Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial

Певица Лариса Долина повторно попросила перенести срок освобождения спорной квартиры в районе Хамовники в Москве. Как сообщила 5 января адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко в комментарии РИА Новости, передача жилья теперь планируется на 9 января.

«Мы планируем 9 января. Стороны совместно планируют», – сказала адвокат, уточнив, что с просьбой о переносе даты выступила именно Долина.

В декабре певица заявляла, что ее семья покинет квартиру не ранее 5 января, а до наступления Нового года отказывалась освобождать помещение. Адвокат Полины Лурье 30 декабря отмечала, что ее клиентка не хочет прибегать к помощи судебных приставов.

«Лурье не хочет обращаться к приставам до 5 января, как, собственно, и после. Она надеется, что вся эта ситуация решится мирно, без необходимости применения принудительных мер», – подчеркнула тогда Свириденко.

Напомним, в 2024–2025 годах квартира Ларисы Долиной стала предметом судебного спора, после того как певица подверглась мошенников и продала жилье Лурье, а затем через суды вернула его себе. Верховный суд встал на сторону покупательницы, которая осталась без денег и без жилья, и обязал артистку выселиться.

