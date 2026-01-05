Певица Лариса Долина снова попросила отложить дату выезда из квартиры в Хамовниках
В декабре певица заявляла, что ее семья покинет квартиру не ранее 5 января
05 января 2026, 21:00, ИА Амител
Певица Лариса Долина повторно попросила перенести срок освобождения спорной квартиры в районе Хамовники в Москве. Как сообщила 5 января адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко в комментарии РИА Новости, передача жилья теперь планируется на 9 января.
«Мы планируем 9 января. Стороны совместно планируют», – сказала адвокат, уточнив, что с просьбой о переносе даты выступила именно Долина.
В декабре певица заявляла, что ее семья покинет квартиру не ранее 5 января, а до наступления Нового года отказывалась освобождать помещение. Адвокат Полины Лурье 30 декабря отмечала, что ее клиентка не хочет прибегать к помощи судебных приставов.
«Лурье не хочет обращаться к приставам до 5 января, как, собственно, и после. Она надеется, что вся эта ситуация решится мирно, без необходимости применения принудительных мер», – подчеркнула тогда Свириденко.
Напомним, в 2024–2025 годах квартира Ларисы Долиной стала предметом судебного спора, после того как певица подверглась мошенников и продала жилье Лурье, а затем через суды вернула его себе. Верховный суд встал на сторону покупательницы, которая осталась без денег и без жилья, и обязал артистку выселиться.
21:12:08 05-01-2026
/Лурье не хочет обращаться к приставам до 5 января, как, собственно, и после/
Жаль
Помойной тряпкой по наглым брылям и вон
23:46:29 05-01-2026
Достали, надоели, глаза намозолили!
05:03:17 06-01-2026
Гнать СС..ми тряпками наглую старуху!
14:52:47 06-01-2026
Гость (05:03:17 06-01-2026) Гнать СС..ми тряпками наглую старуху!...
В первую очередь судей. Этих вообще всего лишить! Должности, звания, сбережений. На пенсию в 17 тыс. На макарошки как раз должно хватать. Ладно, на 23, на минималку.
10:26:29 06-01-2026
Если мирно согласовали, в путь. Интереснее по какому суду Мадуро жизни лишат ?
12:09:35 06-01-2026
Правильно писать не "певица долина", а "аферистка кудельман"...