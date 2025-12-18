Politico: Россия и США могут провести переговоры по Украине в эти выходные
Источники издания сообщают о возможной встрече в Майами в рамках американской мирной инициативы
18 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
Россия и США могут провести переговоры по мирному урегулированию на Украине уже в эти выходные. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает американское издание Politico.
Согласно публикации, встреча представителей двух стран возможна в Майами в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа по прекращению конфликта. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед организацией нового раунда переговоров Москве необходимо ознакомиться с результатами консультаций США с Украиной и европейскими странами.
Контекст переговоров:
-
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны обсуждали американскую мирную инициативу, но не пришли к компромиссу.
-
Как заявил Путин, Вашингтон разделил первоначальный план на четыре пакета, по многим пунктам сохраняются разногласия.
-
На прошлой неделе в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. По некоторым данным, Запад предложил Киеву гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки.
Официального подтверждения от Москвы или Вашингтона о встрече в Майами пока не поступало.
08:46:26 18-12-2025
Уже проводили
Всё бестолку
12:18:17 18-12-2025
Трамп сказал за сутки, а уже год прошел. Вот он перепутал