Politico: Россия и США могут провести переговоры по Украине в эти выходные

Источники издания сообщают о возможной встрече в Майами в рамках американской мирной инициативы

18 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россия и США могут провести переговоры по мирному урегулированию на Украине уже в эти выходные. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает американское издание Politico.

Согласно публикации, встреча представителей двух стран возможна в Майами в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа по прекращению конфликта. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед организацией нового раунда переговоров Москве необходимо ознакомиться с результатами консультаций США с Украиной и европейскими странами.

Контекст переговоров:

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны обсуждали американскую мирную инициативу, но не пришли к компромиссу.

Как заявил Путин, Вашингтон разделил первоначальный план на четыре пакета, по многим пунктам сохраняются разногласия.

На прошлой неделе в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. По некоторым данным, Запад предложил Киеву гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки.

Официального подтверждения от Москвы или Вашингтона о встрече в Майами пока не поступало.