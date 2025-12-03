"Мир не стал дальше". Эксперты осторожно оценили результаты переговоров РФ и США в Кремле

Суть диалога стороны держат в секрете, но наблюдатели считают, что они сыграют важную роль в ближайшем будущем

03 декабря 2025, 12:38, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Несмотря на то, что российская и американская стороны договорились не разглашать суть прошедших в Москве переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, а также Джаредом Кушнером, мировые СМИ и наблюдатели широко обсуждают это событие.

Более того, продолжительность встречи (около пяти часов) и скупые заявления официальных лиц дают повод для обильных размышлений. Подробности – в материале amic.ru.

"Добились некоторого прогресса"

Конструктивным, полезным и содержательным назвал состоявшийся диалог помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В ходе встречи Путин заявил, что Москва может с чем-то согласиться в рамках плана США по Украине, но есть моменты, вызывающие критику российской стороны, рассказал помощник президента РФ. Он отметил, что помимо известного плана Трампа по украинскому урегулированию из 28 пунктов Москва получила еще четыре документа.

В то же время компромиссного плана по урегулированию конфликта пока нет, встреча лидеров РФ и США не планируется, сообщил Ушаков.

В результате переговоров в Кремле Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Марк Рубио.

«Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», – сказал Рубио.

«Улыбающийся Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть, и спросил о его прогулке с Кушнером по Москве, которая включала в себя променад по Красной площади мимо мавзолея основателя Советского Союза Владимира Ленина к башням Кремля. "Это великолепный город", – сказал Уиткофф Путину. У обеих сторон были переводчики», – передает атмосферу переговоров агентство Reuters.

«Переговоры в Кремле продолжались после полуночи по московскому времени более четырех часов… Непосредственно перед встречей в Кремле Путин обвинил Европу в стремлении подорвать мирные усилия Трампа, выдвигая предложения, которые, как он знал, были неприемлемы для России», – напоминает агентство.

"Трамп без всякой стратегии"

Бывший советник президента США Трампа в его первый четырехлетний срок пребывания в Белом доме Джон Болтон заявил каналу Sky News, что "шансы на достижение соглашения здесь равны нулю".

«Трамп в очередной раз, без всякой стратегической предусмотрительности, попытался заставить Украину принять условия, которые, по сути, являются русскими. Некоторые из них были отменены. Но факт в том, что Уиткофф понятия не имеет, чего на самом деле хочет Россия», – обрушился Болтон на команду Белого дома.

Участники переговоров обсудили суть мирных предложений США, но не углублялись в формулировки каких-либо положений, сообщает американская газета The New York Times.

«Визит Уиткоффа в Москву, шестой по счету с января, состоялся через два дня после того, как американская и украинская делегации встретились в Майами для продолжения переговоров по потенциальному мирному плану. Обе стороны назвали эти переговоры конструктивными, но отметили, что требуется больше работы, не уточняя деталей нерешенных вопросов. В преддверии переговоров Путин провел серию публичных выступлений, в которых пропагандировал успехи России на поле боя и устойчивость экономики», – пишет издание.

"Продуктивно" с оливковой ветвью

«Переговоры продолжались до позднего вечера и продлились почти пять часов. "Продуктивно", – написал Дмитриев в посте на X после того, как они закончили работу, а затем добавил эмодзи с голубем и оливковой ветвью», – обращает внимание на детали американская газета The Washington Post.

В преддверии ключевой встречи Россия заявила о новых военных победах, доказывая, что может добиться успеха в войне без переговоров, если захочет. Прокремлевский политический комментатор Сергей Марков* заявил: эти "фантастические успехи российской армии" будут отмечены Уиткоффом и тот "передаст об этом Трампу".

«Заявив в какой-то момент, что Украина может вернуть себе свои территории, Трамп в последние недели повторил российскую позицию о том, что военное поражение Украины неизбежно», – отмечает издание перемену настроения хозяина Белого дома.

«На вопрос, ближе или дальше стал мир по итогам переговоров в Кремле, помощник президента России Юрий Ушаков ответил: "Не дальше – это точно. Но предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, и контакты будут продолжены"», – обращает внимание британская газета The Telegraph.

"Это был сложный сигнал"

Другая британская газета, The Guardian, указывает, что "относительно оптимистичные оценки дипломатии во вторник вечером последовали за воинственными вступительными заявлениями Путина".

Американское издание Spectator подмечает, что в момент российско-американских переговоров в Москве глава МИД КНР Ван И проводил встречу с главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу, на которой "Москва подтвердила свою поддержку политики "Единого Китая".

«Это был сложный сигнал великой державы, направленный на то, чтобы донести до Дональда Трампа многозначное послание. Прежде всего, Кремль продемонстрировал свою новую солидарность с Китаем – альянсом "Дракон и медведь", готовым стать следующей доминирующей сверхдержавой в мире», – делает вывод издание.

Подробности обеда американских гостей в одном из московских ресторанов приводят "Известия":

«В меню были различные позиции, которые когда-либо готовились в "Метрополе". Гостей из США угощали красной, черной и щучьей икрой, салатом "Столичный" по рецепту 1961 года, "посикунчиками" с крабом, наполеоном и некоторыми другими позициями».

"Сказал много и ничего"

«После "поправок хохла" и поправок европейцев, выхолостивших план Трампа, Кремль любезно согласился ознакомиться с получившейся промокашкой, после чего передал свои поправки к документу, который должен-таки стоить больше, чем бумага, на которой он написан», – делает вывод политолог Павел Данилин в своем телеграм-канале.

Ушаков "сказал много и не сказал ничего", раздумывает телеграм-канал Condottiero:

«Вывешена завеса из дипломатических фраз и лексики. За пять часов, на уровне Путина, ночью в Кремле обсуждать "общий фон и некоторые вопросы"? Нет. Сделка в полном разгаре. Уверенно можно про это говорить. Украинским пора бежать. Настолько далеко, насколько возможно. И тем в ЕС и ЕК, кто замаран американской наличкой Байдена. Грядет большой бара-бум», – потирает руки в предвкушении автор канала.

По итогам переговоров сохраняется осторожный оптимизм, полагает телеграм-канал Win-Win.

«Переговоры с США продолжатся в расширенном формате для выработки детальных решений. Все утечки, комментарии и реакции ждем с американской стороны. Трамп даст возможность всем подумать, для чего напишет ряд неоднозначных постов. Какое-то движение событий возможно после 15 декабря», – предполагает автор канала.

*Лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом