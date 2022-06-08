Барнаульские единороссы запустят совет по развитию Индустриального района на базе новой приемной

Партийные приёмные постепенно превращаются в общественные центры

8 июня 2022, 17:05

«Единая Россия» продолжает открывать в Барнауле свои приёмные. По поручению главы города, секретаря местного отделения партии Вячеслава Франка, приёмные должны стать своеобразными точками активности для действующих депутатов, кандидатов, волонтёров и жителей, сообщает пресс-служба реготделения ЕР.

На новых площадках будут проходить и встречи с гражданами, и обсуждения значимых проблем с участием общественности, бизнеса. Поэтому единороссы решили называть приёмные общественными центрами. «И они — многофункциональные, — подчеркнул Вячеслав Франк. — Конкретно на данной площадке запустили проект развития компьютерной грамотности людей старшего возраста. Кроме того, по аналогии с ранее открытыми приёмными я предложил сделать эту местом работы общественного совета Индустриального района. У территории немало проблемных вопросов. Партия активно участвует в их решении в последние годы. И будет усиливать свою роль. Сейчас мы актуализируем проблематику».

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В общественный центр уже начали обращаться горожане. В день открытия депутаты городской думы Сергей Струченко и Кристина Юстус обсуждали с представителями ТОС варианты реализации проектов инициативного бюджетирования. «Такие встречи в партийном центре планируем организовать на постоянной основе, чтобы обеспечить прямой диалог с барнаульцами, — отметила Юстус.

По словам депутата гордумы Андрея Солодилова, в Индустриальном районе проживает достаточно активная часть населения Барнаула. Это видно и по социальным сетям, и по количеству обращений к депутатам в округах. «Значит, у жителей есть запрос на диалог с властью, партией. И, конечно, подобного общественного центра не хватало. Я думаю, он позволит нам собрать проблематику района в документ, который будет аккумулирован в городской бюджет. А его задача — стать по-настоящему народным, то есть приниматься на основе предложений людей», — сказал Солодилов.

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Кроме того, в партии намерены оживить работу своих первичных отделений, активизировать обсуждение по развитию новых микрорайонов. «В общественный центр должны поступать вопросы по развитию и благоустройству новых территорий, строительству и работе социальных учреждений, обсуждению различных грантовых проектов. Думаю, пациенты нашей поликлиники также могут обращаться сюда с проблемами по оказанию медицинской помощи. Кроме того, я как секретарь первичного отделения партии считаю, что общественный центр обязан стать точкой сбора для представителей „первичек“. Это позволит нам сформировать команду единомышленников», — говорит главврач поликлиники № 14, лидер предварительного голосования в Барнауле Дмитрий Денисов.

Общественный центр «Единой России» в Индустриальном районе находится по адресу: улица Георгиева, 12. Он открыт по будням с 09:00 до 18:00.
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