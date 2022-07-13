Депутат Госдумы от «Новых людей» попросила премьера увеличить командировочные для педагогов
Сейчас эта сумма составляет 100 рублей, ее не индексировали на протяжении 20 лет
Депутат Госдумы от фракции «Новые люди», первый зампред комитета по науке и образованию Ксения Горячева направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить суточные для командировки сотрудников науки и образования. Об этом сообщает партийная пресс-служба.
В настоящее время норма суточных для таких сотрудников составляет 100 рублей. Она была утверждена еще 20 лет назад и с тех пор не индексировалась. Между тем еще 25 апреля президент подписал указ о том, что 2022-2031 годы объявлены в России десятилетием науки и технологий. Основными задачами являются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах науки для граждан страны.
«Считаю, что для достижения поставленных задач нужно начать с закрытия обычных человеческих потребностей: поесть и поспать (сумма на аренду жилья в командировке, кстати, 550 рублей)», — поделилась мнением Ксения Горячева.