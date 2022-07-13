Депутат Госдумы от «Новых людей» попросила премьера увеличить командировочные для педагогов

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди», первый зампред комитета по науке и образованию Ксения Горячева направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить суточные для командировки сотрудников науки и образования. Об этом сообщает партийная пресс-служба.

В настоящее время норма суточных для таких сотрудников составляет 100 рублей. Она была утверждена еще 20 лет назад и с тех пор не индексировалась. Между тем еще 25 апреля президент подписал указ о том, что 2022-2031 годы объявлены в России десятилетием науки и технологий. Основными задачами являются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах науки для граждан страны.

«Считаю, что для достижения поставленных задач нужно начать с закрытия обычных человеческих потребностей: поесть и поспать (сумма на аренду жилья в командировке, кстати, 550 рублей)», — поделилась мнением Ксения Горячева.