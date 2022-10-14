Путин рассказал, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи

Президент России Владимир Путин заявил, что в подразделениях находятся 33 тысячи мобилизованных, 16 тысяч уже выполняют боевые задачи. Об этом он объявил на пресс-конференции по итогам визита в Астану.

«Вот я сказал, 222 тысячи у нас находится в войсках-формирователях, 33 тысячи человек мобилизованных находятся уже в подразделениях и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач», — рассказал глава государства.

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Общество Путин заявил, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку

Ранее президент заявил, что 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч уже призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Глава государства утверждает, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель.