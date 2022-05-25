Томенко принимает участие в заседании Президиума Госсовета с Владимиром Путиным

Губернатор Виктор Томенко принимает участие в заседании Президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Основой для подготовки традиционного перечня поручений президента по итогам заседания станут также предложения, выработанные на специальном семинаре-совещании с участием представителей губернаторского корпуса, состоявшемся накануне, 24 мая. В нём также принимал участие Томенко, который работает в составе Президиума Государственного Совета России с 21 декабря 2020 года.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что прожиточный минимум и МРОТ в России повысят на 10% с первого июня. Он также предложил проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 10% с этого же числа. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что повышение зарплат коснётся более 4 млн россиян.