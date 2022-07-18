Кандидатов от «Новых людей» зарегистрировали на выборах в Барнаульскую гордуму

Центральная районная ТИК Барнаула 15 июля зарегистрировала список кандидатов от партии «Новые люди» для участия в предстоящих выборах в Барнаульскую гордуму. Претендовать на депутатские мандаты от партии будут 20 человек. Возглавили список кандидатов Никита Федюнин, Максим Петров и Анна Галицкая, уточняет партийная пресс-служба.

Пока партия «Новые люди» единственная, чьи кандидаты официально зарегистрированы на выборы. Всего, по состоянию на 15 июля, выдвинули кандидатов на предстоящие выборы пять партий: «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия — за правду».

В этом году барнаульцы будут голосовать три дня: с 9 по 11 сентября. Всего на выборах разыграют 40 мандатов: 20 — по одномандатным округам и 20 — по партийным спискам.