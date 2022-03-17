Компромисс или уловка? Что значит для Украины нейтралитет по-шведски и к чему это приведет

Представители Киева предлагают создание на Украине демилитаризованного государства по типу Австрии или Швеции, сообщил руководитель российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Это заявление можно считать первым сдвигом в позиции «самостийников», вынужденных считаться с продолжающимся расширением зоны контроля ВС РФ на украинской территории. Что может означать этот предложенный статус, чем вызвана такая инициатива и как она скажется на ходе военной операции российских военных, попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

Вена или Стокгольм как образцы

Мединский рассказал, что в ходе переговоров обсуждается целый комплекс вопросов — сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, её демилитаризация, возможный размер ВСУ в будущем и др. По его словам, эти моменты также обсуждаются представителями министерств обороны двух государств. Он напомнил, что «именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины». Также, по словам помощника президента РФ, для российской стороны ключевыми остаются вопросы статуса Крыма и Донбасса, права русскоязычных граждан и денацификация.

На эту новость уже откликнулся пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что австрийский или шведский вариант демилитаризованного нейтрального государства «действительно сейчас обсуждается и может рассматриваться как определённый компромисс».

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Как отмечает Александр Перенджиев, военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, нейтральный статус может выражаться, прежде всего, в отказе от статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями, которым Украина обладает до сих пор.

«Кроме того, должно быть чётко обозначено — не только в законодательстве, но и на практике — положение, исключающее присутствие иностранных войск на украинской территории, отсутствие военных связей с другими странами, отказ от вступления в военные блоки, союзы», — отметил он в беседе с корреспондентом amic.ru.

По мнению собеседника, вооружённые силы Украины должны быть заменены силами самообороны (как в Японии) или Народной милицией (как в ДНР и ЛНР). Кроме того, должно быть указано количество и виды военной техники — чтобы невозможно было осуществить агрессию не только против других государств, но и собственного народа, как это уже имело место. Также следует указать транспарентность (прозрачность) механизма реализации и контроль со стороны России.

«В плане денацификации, наряду с другими мерами, необходимо обозначить двуязычие и отсутствие препятствий для развития русского языка и русской культуры, Конечно, разного рода положения о том, что Россия является врагом, должны быть убраны из официальной риторики и различных доктрин», — убеждён Перенджиев.

Как мёртвому припарки

Как считает генерал-майор Александр Михайлов (руководивший в разные годы пресс-службами КГБ СССР и ФСБ), есть большие сомнения в искренности намерений украинской стороны.

«Предложение о каком-то „австрийском“, „шведском“ или ещё каком-то нейтральном статусе — это, извините, как мёртвому припарки, — подчеркнул он в интервью amic.ru. — Если Киев и прежде не выполнял под надуманными предлогами Минские соглашения, то почему допустимо предположить, что он будет соблюдать этот нейтральный статус? При этом Минские договорённости носили международный характер, в них были вовлечены главы европейских государств. А предполагаемые соглашения будут уже двусторонними, которые для него будут носить не такой высокий статус, и значит, исполнение их будет под ещё большим вопросом. Это предложение выдвинуто для отвлечения внимания».

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Александр Перенджиев тоже считает, что предложение о статусе государства вполне может быть тактической уловкой с украинской стороны:

«Пока мы видим, что это только декларация — никаких документов в Верховную раду внесено не было. Никакого официального подкрепления эти слова не получили».

Косвенным подтверждением этого предположения можно считать заявления представителей Киева о том, что вопрос о денацификации Украины исключён из переговорной повестки. Это опроверг, кстати, Владимир Мединский. Он подчеркнул, что «тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения в первую очередь наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке».

«Представители Киева явно „прощупывают“ нашу делегацию — знаете, как боксер в начале поединка ищет слабые места у противника, так и украинские посланцы, — уверен Александр Михайлов. — Они тянут время. Уже появились заявления польских политиков, что следует ввести на Украину миротворцев НАТО. Налицо попытка размывания задач нашей военной операции».

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Михайлов убеждён, что какие-то соглашения с украинской стороной возможны после выполнения реализации запланированной операции российских военных:

«В зависимости от того, что мы будем иметь на тот момент, договороспособности другой стороны, можно будет разговаривать о нейтральном статусе и других аспектах».

Украинский маятник всё равно будет качаться

Политолог Александр Носович сомневается в возможности украинского нейтралитета по чьему-либо образцу и напоминает, что государства обретали данный статус в различных исторических условиях, которые никогда не были одинаковыми.

«Говорить об «австрийском» или «шведском» нейтралитете здесь будет неверно, — сказал он amic.ru. — Скажем, Финляндия обрела нейтралитет после поражения во Второй мировой войне (она находилась в союзе с Германией), Австрия — в результате сделки между СССР и США и вывода войск с её территории. У швейцарского нейтралитета многовековая история, связанная с уникальным географическим положением, — горная местность и центр торговых путей в Европе. Швеция стала нейтральной в результате исторического «выгорания», после неудачных попыток в XVII-XVIII веках построить Балтийскую империю. Ни один из этих вариантов, как можно понять, для Украины не подходит.

Что касается шведского нейтралитета, то в стране имеется достаточно мощный военно-промышленный комплекс, которому крайне невыгодно вступление государства в НАТО. В таком случае ему придётся встраиваться в уже имеющуюся иерархию альянса, что означает сдать ключевые позиции Соединённым Штатам. К тому же нейтралитет шведов довольно условный — государство является важной частью европейской антироссийской дуги, а также участвует в военных операциях под эгидой Североатлантического альянса.

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Эксперт указывает, что Украина находится на геополитическом разломе, она часто была буферным государством, находившимся между Московским царством и Речью Посполитой, Советским Союзом и враждебной Польшей в предвоенный период, а также Россией и западным блоком — в постсоветский.

«Поэтому нейтральный статус для неё может носить исключительно временный характер — всё равно довольно скоро она станет уходить от него, а политический маятник быстро качнётся либо в сторону России, либо коллективного Запада», — заключает эксперт.

При этом Александр Перенджиев вообще сомневается, что целью российско-украинских переговоров является определение статуса сопредельного государства.

«Для России главное — отработать управление отношениями в ходе вооружённого конфликта. Результат здесь не столь важен, потому что любые договорённости, в частности о гуманитарных коридорах, другая сторона отвергает или не соблюдает. Поэтому важно отработать переговорную модель как таковую», — убеждён эксперт.