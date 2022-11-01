Андрей Щукин за 20 с лишним лет в политике сменил три партии. Состоял в ЛДПР, был в «Единой России», а с мая 2022 года возглавляет Новосибирскую областную организацию «Коммунистов России». Щукин убеждён, что партийная идеология сегодня не играет никакой роли. Почему? Об этом он рассказал в интервью amic.ru и Дмитрию Негрееву. А ещё объяснил, о чём напишет книгу через 20 лет (и почему через 20) и зачем решил жениться второй раз на одной и той же женщине. Ну и намекнул, что готов стать губернатором Новосибирской области. А как без этого.

Кто такой Андрей Щукин?

Андрей Евгеньевич Щукин родился 13 июля 1968 года в Яровом. Окончил Российскую академию труда и социальных отношений. В 2008 и 2011 годах избирался депутатом краевого Законодательного собрания по партийному списку ЛДПР, работал заместителем председателя комитета по социальной политике. Вскоре после проигрыша на выборах в 2016 году был назначен заместителем председателя правительства Алтайского края. Занимал эту должность до октября 2018 года. В 2019 — 2022 годах работал заместителем начальника управления юстиции Алтайского края.

Дмитрий Негреев и Андрей Щукин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

«Были договорённости, что я вернусь в законодательную власть региона»

— Андрей Евгеньевич, объясните, пожалуйста, ваши партийные метаморфозы: ЛДПР — «Единая Россия» — теперь «Коммунисты России».

— Начну с ЛДПР. Когда в 2016 году я попал на госслужбу, порекомендовали приостановить членство в партии. Будучи заместителем председателя правительства края, я приостановил своё членство в партии — так проработал до отставки губернатора Александра Карлина и прибытия в наш регион временно исполняющего обязанности губернатора (на тот момент) Виктора Томенко. Затем мне рекомендовали вступить в партию власти.

— А кто рекомендовал?

— Персоналии называть не буду. Отдельная была история, довольно-таки объёмная. Мне пришлось выйти из ЛДПР, а затем написать заявление о принятии в «Единую Россию» в статусе сторонника. Когда я уже работал в управлении юстиции, я вступил в партию. Функционеры регионального отделения «Единой России» нагрузили меня общественной работой в качестве руководителя партийного проекта «Народный контроль». Я эту работу очень честно исполнял до своего отъезда из Алтайского края.

— Почему из «Единой России» вы перешли в «Коммунисты России»?

— Были определённые надежды и договорённости с функционерами «Единой России», что я вернусь в законодательную власть региона. Соответственно, они не были соблюдены со стороны этих людей. Были переговоры, были обещания. Разбираться я не стал, никаких вопросов задавать не стал, а усилил поиск какой-то общественно-политической работы в другом регионе.

Андрей Щукин / Фото: Новосибирское областное отделение партии «Коммунисты России» / Виктория Муренко

Предложение поступило очень неожиданно. Вы понимаете, что идеология совсем другая, и 16 лет в ЛДПР мы с этими красными флагами боролись, а теперь вот так. Но долго-долго думал, было несколько собеседований, встреч. Меня убеждали, что я нужен как политменеджер, как политтехнолог, как политконсультант. Что это интересная общественно-политическая работа, это то, что у меня получалось в течение многих лет в Алтайском крае без особо больших бюджетов — поддерживать серьёзный рейтинг ЛДПР.

«В наше время у всех партий идеология одна»

— Любая партия — это идеология. Насколько это легко — переходить из одной структуры в другую? Нужно же исповедовать политические взгляды партии или теперь это не нужно?

— В наше время у всех партий, которые объединились, консолидировались, кроме каких-то экстремистских, в принципе, идеология одна, она общая. Сегодня все партии и их действия направлены в одну сторону. В этом контексте мне и объяснили серьёзные люди, что нужно заниматься именно теми вещами, которыми я занимался, не делая акцент на какую-то узкую идеологию. Есть КПРФ, есть «Коммунисты России», идеология одна и та же, а они крайне друг другу оппозиционны. Методы работы разные, а цель одна, у любой политической структуры цель — это приход к власти.

— Вы сказали, что сегодня все партии направлены в одну сторону. А в какую?

— В сторону защиты нашей Родины, нашей страны, в сторону объединения, в сторону патриотизма, консолидации и помощи нашей армии, в сторону поддержки верховного главнокомандующего. И последние итоги выборов это показывают: какой-то яростной критики со стороны оппозиционных партий практически не было.

Андрей Щукин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

— Получается, что вы не политический лидер, а просто менеджер?

— Так точно, политменеджер.

— Вы общаетесь с членами фракции «Коммунисты России» в Алтайском Заксобрании?

— Только с Сергеем Александровичем Малинковичем (председатель ЦК партии «Коммунисты России», — прим. ред.), моим федеральным руководителем.

— Предложение перейти на работу в партию поступило от него?

— Конечно от него. Я познакомился с ним, когда работал в управлении юстиции, а он стал депутатом краевого Заксобрания.

«ЛДПР ничего хорошего не ждёт»

— Вы много лет состояли в ЛДПР, бывали на съездах, слушали Владимира Жириновского, наверное, общались с ним. Что ждёт партию после его смерти?

— Я думаю, что ничего хорошего не ждёт. Лично на мой взгляд, очень много каких-то неправильных телодвижений. Я думаю, ещё один электоральный цикл они проедут на теме памяти вождя, его прогностических способностей, преемственности. Но через какое-то время всё это сойдёт на нет и будет спад. Партия была вождистская, вертикально жёстко отрегулированная, Жириновский всё решал, все списки возглавлял он, везде выступал паровозом. Теперь это невозможно.

Андрей Щукин / Фото: Новосибирское областное отделение партии «Коммунисты России» / Виктория Муренко

«Если я выиграю выборы губернатора, заднюю включать не буду»

— В Алтайском крае у «Коммунистов России» есть фракция в Законодательном собрании. Как партия представлена в Новосибирской области?

— В Новосибирской области у нас нет депутатов никакого уровня.

— А чем сейчас занимается партийная организация?

— Занимаемся общественно-политической деятельностью, которая направлена на то, чтобы нас здесь узнали, чтобы к нам приходили люди вместе с нами готовиться к выборам.

— Сколько членов партии в Новосибирской области?

— Это непубличная информация, очень мало пока. Мы над этим работаем.

— Какие у вас ближайшие политические задачи?

— Формировать актив, вести публичную общественно-политическую работу с населением, создавать ячейки, готовиться к выборам в областное Законодательное собрание и Совет депутатов Новосибирска, которые будут в 2025 году.

— Когда у вас губернаторские выборы?

— Так же как и у вас, в 2023 году.

— Вы планируете участвовать?

— Если будет поставлена такая задача, то я готов.

— А вы готовы к работе губернатором?

— Если я выиграю выборы губернатора в Новосибирской области? А почему нет? Вы же прекрасно знаете мой административно-хозяйственный опыт, и тем более политический. Уже и возраст не 17-летний. Заднюю включать не буду, буду работать.

Дмитрий Негреев и Андрей Щукин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

«Александр Богданович очень быстро объяснил, почему я должен вернуться в Алтайский край»

— Андрей Евгеньевич, к слову о вашем административном опыте. Как вас пригласили на работу в правительство Алтайского края?

— Это тоже объёмная история. Буду краток. Я уже был в Омске и трудоустроился руководителем Омского отделения ЛДПР. Мне поступил звонок от нашего губернатора Александра Богдановича Карлина.

— Он лично позвонил?

— Через референта. А потом лично. Поступил звонок, чтобы я приехал в Барнаул на беседу. Когда я приехал, мне очень быстро Александр Богданович объяснил, почему я должен вернуться в Алтайский край и поступить на госслужбу.

— Какие у него были аргументы?

— Те, что я всю жизнь прожил в Алтайском крае и нечего где-то болтаться от родины и от семьи. Это вкратце. Если детально рассказывать, получится отдельное интервью.

— Ну хоть какие-то секреты раскройте.

— Наверное, не сейчас. Я говорил в одном интервью в начале моей вице-губернаторской деятельности, что через 20 лет я напишу книгу. Детально, по часам, распишу всю эту фантастическую для Алтайского края и для меня историю, как парень из ЛДПР, который яростно боролся в течение девяти лет, будучи депутатом, стал замом по социальной политике действующего руководителя региона.

— Почему именно через 20 лет?

— Я думаю, что уже никаких последствий негативных имиджевых не будет. Может, раньше. Как пойдёт. Сейчас обстановка вообще меняется очень быстро.

Андрей Щукин / Фото: Новосибирское областное отделение партии «Коммунисты России» / Виктория Муренко

— Можете какой-то итог работы на посту зампреда правительства подвести? Что удалось, что не удалось?

— Удалось очень мало, потому что было мало времени. Удалось реализовать некоторые проекты, особенно в области культуры и молодёжной политики. Например, проекты «Соседи», «Земля целинная», патриотический проект «Путь в бессмертие». Было понимание, куда двигаться в спорте, достигнуто взаимопонимание с людьми на местах, установлены рабочие связи. И очень много было сырых планов и перспективных проектов, которые не удалось сделать. Я надеюсь, что в Новосибирской области мне удастся повторить те проекты, которые я делал в Алтайском крае.

«Губернатор похвалил за нестандартные подходы»

— Вы любите эпатировать публику и привлекать к себе внимание. Думаю, многим запомнился случай, когда вы на мероприятие в художественный музей пришли в валенках. Губернатор сделал замечание за это?

— Я тоже волновался после реакции в СМИ. Это было практически в первую неделю моей службы. Абсолютно никаких замечаний, наоборот, губернатор похвалил за нестандартные подходы. На самом деле в музее был конкурс на лучшие валенки, а у меня валенки всегда лежали в машине. Я говорю: я вам сейчас принесу валенки, и вы оцените, какое место они могут занять. Они говорят: а вы можете их надеть? Мы фотосессию сделаем. Вот и всё. Весь смысл был в том, чтобы прорекламировать фестиваль алтайского валенка.

«Я же действующий политик»

— После отставки с поста заместителя председателя правительства края вы работали в управлении юстиции. Что было главным, когда принимали решение уйти оттуда — найти зарплату побольше, статус повыше или более интересную работу?

— Я же действующий политик, а в управлении юстиции у меня была должность главного завхоза. Мне было крайне неинтересно, морально непросто. А тут появилась перспектива в более интересном регионе, задача с нуля поднять определённый партийный бренд.

Дмитрий Негреев и Андрей Щукин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

— Как вы воспринимаете работу в Новосибирской области — как переезд навсегда или как командировку?

— Если у меня здесь будет получаться, а мне понятно, что нужно делать, у меня есть определённый план, моими нанимателями определены чёткие цели и задачи, я рассматриваю вопрос о том, чтобы вместе с семьёй переехать сюда на постоянное место жительства.

— Как семья восприняла ваш отъезд в Новосибирск?

— Семья поддержала. И сейчас никто не возражает. Сын Кирилл самостоятельный, 26 лет. Дочь Марта уже два года учится в Омском областном колледже культуры и искусств эстрадному и джазовому вокалу и работает в частной вокальной студии преподавателем.

— Сын уже завершил хоккейную карьеру?

— Он закончил выступать из-за многочисленных травм в ноябре 2021 года. Последние два года играл в Казахстане в клубе «Алматы». Сейчас он получает второе высшее образование в юридическом институте АлтГУ.

Андрей Щукин на повторной свадьбе / Фото: amic.ru

«За 30 лет мы благополучно растеряли свои обручальные кольца»

— В СМИ было много публикаций о вашей с женой повторной свадьбе. Зачем вам это было нужно?

— Дело в том, что я женился 30 лет назад. Слишком много по молодости — в кавычки возьмите — обижал свою супругу. Были сюжеты какого-то некорректного отношения. Я всегда говорю, она со мной 30 лет промучилась. В общем, виноват я перед ней.

Решил я так сделать. Система ЗАГС относится к юстиции, я знал, что есть такая услуга — бесплатная торжественная регистрация. Так как серебряную свадьбу мы проворонили, я решил сделать подарок семье — жене, детям. Мы написали заявление о торжественной регистрации.

— Я, честно говоря, подумал, что это очередная пиар-акция.

— Нет, это был подарок моей семье. Я купил жене кольцо с бриллиантами, потому что за 30 лет мы благополучно растеряли свои обручальные кольца. Были наши мамы, отцов уже нет, дети приехали. В этот день была ещё свадьба племянницы моей жены, и мы сразу поехали отмечать в ресторан два таких события.

В то время пиар в Алтайском крае мне был уже не нужен.

— Тем не менее информацию о своей повторной свадьбе в СМИ вы отдали.

— Ну да. Было очень много корреспондентов. Жена была недовольна, она непубличный человек. Первая свадьба была в 1992 году. Кто меня тогда знал? Да ничего, всё нормально. Любой пиар, кроме некролога.

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