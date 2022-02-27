Минобороны впервые рассказало о потерях в ходе спецоперации РФ

Минобороны РФ снова выступило с заявлением о ходе спецоперации в Донбассе и на Украине. Как сообщает РИА Новости, есть погибшие и раненые российские солдаты, но наши потери многократно “меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил”.

Российскими вооружёнными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Минобороны РФ сообщило о поражении 38 украинских ЗРК С-300, “Бук М-1” и “Оса”, а также 56 радиолокационных станций.

“Сегодня уничтожено семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска. Сбиты три ударных беспилотника “Байрактар ТБ-2” под Черниговом.

С начала операции уничтожено 254 танка и других боевых бронемашин, 31 самолёт на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов”, — отметили в ведомстве.

Также Минобороны РФ заявило о “немногих” захваченных российских военнослужащих на Украине. В ведомстве фиксируют “всех украинских нацистов”, причастных к издевательствам над нашими товарищами, а также руководителей киевского режима и их исполнителей, призывающих к издевательствам над российскими военными.