От ордена до ГКЧП. Какие тайны унёс с собой Михаил Горбачёв

Смерть первого и последнего президента СССР, предпоследнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва уже вызвала массу эмоциональных откликов в Сети. Большинство из них, ни для кого не секрет, крайне негативного свойства. И это вполне объяснимо, учитывая тот факт, что оценка роли политических руководителей чаще всего зависит от конечного результата их деятельности, влияния на жизнь сограждан.

На этом фоне крайне трудно подвести некий первоначальный и взвешенный итог деятельности последнего советского лидера, но журналист amic.ru Андрей Магас попытался это сделать.

Загадки «ипатовского метода»

Руководитель «Горбачёв-Фонда» (именно эту должность Михаил Сергеевич занимал в последние годы) умер на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве в последний день августа — месяца, который в нашей стране традиционно считают самым неприятным в году. Именно в августе 1991-го произошёл «путч ГКЧП» — событие, о котором до сих пор ведутся ожесточённые споры, как и о роли в нём президента Советского Союза.

Михаил Горбачёв родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставрополья — тогда это был Северо-Кавказский край. В своих интервью он несколько раз говорил, что на его мировоззрение, неприятие советского строя сильно повлияли репрессии в отношении двух дедов. Впрочем, исследователи подвергали это сомнению: Андрей Моисеевич Горбачёв (дед по отцу) пробыл в ссылке два года и с 1936 года до конца жизни трудился в колхозе на родине, а дед по материнской линии провёл 14 месяцев в следственной тюрьме, а после освобождения был председателем колхоза и главой районного земельного комитета.

Новости

Фоторепортажи Поцелуй в Берлине, встреча с Тэтчер и приглашение Scorpions. Самые яркие фотографии Михаила Горбачева

Сам Михаил Сергеевич сделал неплохую карьеру — в 18 лет был награждён орденом Трудового Красного Знамени за ударный труд на уборке зерновых. Окончил школу с серебряной медалью, поступил без экзаменов в МГУ, карьера в комсомоле и затем в партии. Ему покровительствовал талантливый управленец Фёдор Кулаков, возглавлявший в 1960-1964 годы Ставропольский крайком КПСС, во многом благодаря которому Горбачёв позднее стал у руля местной парторганизации. Именно должность Кулакова — секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству — и занял Горбачёв в 1978 году.

Российские исследователи приводят массу версий насчёт того, кто же, помимо Кулакова, помогал продвигаться Горбачёву по карьерной лестнице. Называют Юрия Андропова, Михаила Суслова, Андрея Громыко. Однако окончательное решение о переводе 47-летнего партработника в Москву из Ставропольского края генсек Леонид Брежнев принял всё же самостоятельно. Дело в том, что за год до этого советская пресса активно писала о т. н. «Ипатовском методе» уборки урожая на Ставрополье. О нём снимали документальные фильмы, специалисты по АПК обсуждали его в теле- и радиопередачах. Правда, вскоре этот метод специалисты по сельскому хозяйству назвали авантюрой, но известность партийному начальнику он принёс. И авторы некоторых мемуаров (в частности Евгений Чазов) указывают, что после смерти Кулакова первым, кого Брежнев назвал в качестве кандидата на освободившееся кресло, был Горбачёв.

Новости

Политика Как Горбачёв приезжал в Барнаул и о чём говорил с барнаульцами 26 лет назад

Интрига восхождения на партийный олимп

В 1985 году, после смерти трёх генсеков ЦК КПСС (Брежнева, Андропова, Черненко) партийным руководителем становится Горбачёв. Правда, некоторые исследователи утверждают, что после ушедшего в мир иной Черненко наилучшие шансы занять высший пост в партии имел первый секретарь ЦК компартии Украины Владимир Щербицкий. И которого, мол, намеренно задержали в США (там он находился с официальной поездкой) после смерти генсека Константина Черненко. Однако весомых доказательств этого, кроме предположения в мемуарах бывшего члена Политбюро ЦК КПСС Виктора Гришина, не приводится.

Надо сказать, что к середине 1980-х советской наукой и производственным комплексом был накоплен довольно внушительный потенциал идей, как бы сегодня сказали, инноваций, которые требовали воплощения. Однако воплотить их в силу разных причин не удавалось. И, кстати, первое постановление, принятое партией под руководством Горбачёва, предусматривало «ускорение» социально-экономического развития страны. Это был первый, запущенный в широкие массы термин горбачёвской эпохи. Хотя использовать в партийном руководстве его начали ещё в 1982-1983 годах.

В июле 1985-го вышло постановление ЦК КПСС о мерах по ускорению научно-технического прогресса. В феврале 1986-го на состоявшемся XXVII съезде КПСС был введён в широкий оборот термин «гласность», в апреле того же года во время поездки в Тольятти Горбачёв впервые назвал проводимую им политику «перестройкой». Всё это вселяло надежды в миллионы советских граждан, что проводимые преобразования, во-первых, позволят реализовать накопленный обществом потенциал. А во-вторых, покончат со многими негативными явлениями (например, дефицитом) и дадут возможность более открыто обсуждать актуальные вопросы и проблемы. Конечно, были и скептики, возмущавшиеся деятельностью Горбачёва, которого зачастую называли генсека «пустым болтуном» (характеристика родственника автора этих строк, бывшего директора крупного завода в Алтайском крае) — более ядрёные определения приводить не будем.

Процесс шёл и впрямь противоречиво. С одной стороны, становилось интереснее читать газеты и журналы, смотреть телевизор. Женщины восторженно раскупали заграничные журналы Burda, кооператоры привозили в страну свитеры, джинсы, кроссовки. С другой стороны, пустеющие полки магазинов, подчас вредоносные формы борьбы с пьянством и алкоголизмом не прибавляли популярности главе государства.

Новости

Общество От героя до предателя. Что говорят российские и иностранные политики о смерти Михаила Горбачева?

На политическом закате

Дальше — больше. Вывод советских войск из Афганистана, многопартийность, отмена 6-й статьи Конституции, сепаратистские тенденции в союзных республиках. Всё это требовало быстрых и адекватных ответов — экономических, гуманитарных, интеллектуальных. Где-то нужно было применить жёсткую, а где-то и мягкую силу. Увы, у руководства того времени не нашлось ни той, ни другой.

Экономический потенциал страны иссякал, напряжение в союзных республиках росло (события в Казахстане в декабре 1986-го, в Литве в январе 1991-го), товары из государственных магазинов странным образом перемещались в кооперативные, общественные настроения мрачнели. Народ требовал от правящей партии ответа на животрепещущие вопросы, но не получал их. В том числе и от первого лица. Так и непонятно — почему вместо твёрдых решений Михаил Сергеевич или отмалчивался, или отговаривался, назовём это так. Не мог иначе, не хотел?

О роли Горбачёва в создании ГКЧП споры ведутся до сих пор: знал — не знал? Помогал — не помогал? Был изолирован — не был? Сам он ещё в 1991 году сказал, что правду об этом никто так и не узнает. Детали, возможно, узнать не получится. Но собранная спустя годы из мельчайших подробностей картина всё-таки даёт основания предположить, что имеющая хождение до сих пор официальная версия тех событий, скажем так, не совсем точна.

Также не до конца понятно, почему Михаил Сергеевич не предпринял активных действий, когда узнал в декабре 1991-го о встрече в Беловежской пуще Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича, на которой был упразднён Советский Союз. Хотя, по некоторым свидетельствам, ему предлагали «арестовать заговорщиков».

Последнюю попытку участвовать в политике Михаил Горбачёв предпринял в 1996 году, когда баллотировался на пост президента России. Тогда он приезжал на Алтай. Встреча с общественностью в большом зале администрации края так и не дала ответ на вопрос, зачем Михаил Сергеевич пошёл на это, учитывая сумасшедший антирейтинг. Встреча завершилась выкриками «предатель партии!» нескольких собравшихся, а по результатам голосования на выборах он занял седьмое место с 0,51% голосов.

Останется неясным, зачем он в конце 1990-х во время выступления в Американском университете в Турции заявил, что целью его жизни «было уничтожение коммунизма». То выступление слабо освещалось зарубежной прессой, но российские оппозиционные масс-медиа охотно цитировали его.

Последние годы Михаил Горбачёв постоянно болел. В ЦКБ ему регулярно делали очистку крови и диализ почек. Его мнение по различным вопросам часто транслировалось масс-медиа, но прежнего интереса уже не вызывало. Наверное, ответы на многие вопросы о деятельности последнего руководителя СССР даст открытие специальных архивных материалов. Но случится это, похоже, ещё не скоро. Значит, будем знакомиться с трудами аналитиков, публицистов и — куда же без них? — вездесущих конспирологов.

Новости

Общество «Знаем, кто есть ху». Самые яркие и памятные цитаты Михаила Горбачева