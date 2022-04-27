Союз труда и ответственности. Как в алтайском селе за шесть лет построили успешный агрокомплекс

Выездные мероприятия в рамках дней АКЗС прошли в Косихинском районе 21 и 22 апреля 2022 года. За это время депутаты посетили ключевые для района сельскохозяйственные предприятия, в том числе — агропромышленный комплекс «Союз», который занимается растениеводством, птицеводством и животноводством. Об аграрном направлении работы рассказал глава ГК «Союз» Владимир Отмашкин.

Главное — накормить людей

Немногие знают, что сельским хозяйством «Союз» занимается более десяти лет. Всё начиналось со 100 гектаров земли в Калманском районе и желания обеспечить сотрудников компании натуральными продуктами.

«Я ветеран директорского корпуса, и подсобные хозяйства всегда были на наших предприятиях. В „Союзе“ работает 2,5 тысячи человек, и мы считаем себя обязанными кормить людей. На производстве были и взлёты, и падения, но сейчас получается именно то, что должно получаться: и минимальная себестоимость, и необходимые объёмы», — рассказал генеральный директор группы компаний «Союз» Владимир Отмашкин.

В 2016 году инвестор зашёл в село Малахово, и сейчас у компании — около 18 тысяч гектаров обрабатываемой земли, более 200 представителей крупного рогатого скота, около тысячи птиц — кур, уток и индюшек, кролики, овчарня, а также теплицы и огород.

Большая часть хозяйства расположена в селе Малахово. Ещё одна площадка находится в селе Верх-Жилино — именно там выращивают птицу и кроликов. Сельхозпродукция перерабатывается в собственных цехах — это, в том числе, завод по производству растительного масла и комбинат молочных продуктов.

«Комплексный обед для рабочих у нас на предприятии стоит 70 рублей, благодаря тому, что здесь мы выращиваем абсолютно все овощи — тот самый борщевой набор», — добавил Владимир Отмашкин.

Глава ГК «Союз» подчёркивает, что для него кормить своих — принципиально. Многодетные семьи, члены которых работают в «Союзе», регулярно получают продуктовые наборы на безвозмездной основе. Такие же наборы дарят ветеранам предприятия ко Дню строителя. Кроме того, к Новому году в компании каждому сотруднику традиционно вручают тушку гуся для праздничного стола.

Из социального бизнеса — в прибыльный

Первой функцией предприятия была именно социальная. Однако за годы работы сельхозбизнес из дотируемого превратился в прибыльный.

«Мы одновременно строители, работники сельского хозяйства и машиностроители. И вот этот конгломерат позволяет очень много вопросов решать максимально эффективно и создаёт фундамент для движения вперёд», — отметил гендиректор.

Так, на комбинате молочных продуктов производят масло, творог, мягкий сыр, кефир, которые поступают в собственный магазин «Алтайское Особое». Это направление будет расширяться — на площадке строят вторую очередь коровника, и после увеличения объёмов производства планируют изготавливать и твёрдые сыры. В «Союзе» уже набирают сотрудников в новый животноводческий комплекс. Он также будет расположен в Малахово.

«Запуск нового комплекса позволит нам выйти на новый этап, создать задел для более серьёзных поставок молока на рынок. Мы будем перерабатывать уже порядка 10 тонн, из которых только около 2 тонн — для собственных нужд предприятия. А за счёт остального станем расширять и ассортимент, и объём выпускаемой продукции», — обозначил перспективы Владимир Отмашкин.

У предприятия порядка шести тысяч гектаров земли в селе Малахово, на которых выращивают пшеницу, гречиху, подсолнечник. Собственный подсолнечник и стал сырьём для маслозавода. Производственные мощности завода в сутки способны переработать до 20 тонн маслосемян. Но в 2022 году предприятие планирует расширить посевные площади подсолнечника до трёх тысяч гектаров, чтобы увеличить объёмы переработки.

«Союз» также запустил колбасный цех. Здесь уже производят широкую линейку товаров, и её расширение тоже в планах у компании.

В планах предприятия, говорит Владимир Отмашкин, «выйти на большие объёмы производства, пополнять полки алтайских и российских магазинов качественными продуктами».

Фото: Дмитрий Черских / пресс-служба АКЗС