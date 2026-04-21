Госдума приняла закон о штрафах за продажу нелегальной табачной продукции

Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей

21 апреля 2026, 23:12, ИА Амител

Дым, сигареты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий административные штрафы за продажу табачной продукции с нарушением установленных цен и сроков годности. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Сумма штрафа за продажу табачной продукции ниже максимальной или минимальной розничной цены зависит от количества проданных за один день товаров.

«За продажу до 100 единиц продукции штраф составит 5 тысяч рублей, за продажу от 101 до 1 тысячи — 50 тысяч рублей. За продажу более 1 тысяч единиц табачной продукции предусмотрен штраф в размере 500 тысяч рублей», — пишет издание.

За продажу товаров с истекшим сроком годности после получения информации о запрете штраф для ИП составит 10 тысяч рублей за один проданный товар, для юрлиц — 20 тысяч рублей за каждую проданную единицу.

Документ предусматривает усиление контроля за оборотом товаров из категории, которые подлежат обязательной маркировке, с использованием государственной информационной системы мониторинга.