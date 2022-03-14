Стартовал четвёртый раунд переговоров России и Украины

Стартовал четвёртый раунд переговоров между Россией и Украиной, сообщает ТАСС. Он проходит в онлайн-формате.

«Переговоры — четвёртый раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее депутат и член российской делегации Леонид Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах российской и украинской делегаций. По его ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, а также в документы для подписания. Михаил Подоляк сказал, что российская сторона смотрит на ситуацию «гораздо более адекватно».

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Политика Депутат Слуцкий заявил о прогрессе в переговорах делегаций России и Украины

Напомним, в «живом» формате на данный момент Россия и Украина провели три раунда переговоров. Первый раунд прошёл в Гомеле 28 февраля, второй — 3 марта в Беловежской Пуще, третий — 7 марта так же в Беловежской Пуще.