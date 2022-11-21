С наследием Назарбаева покончено. Почему в Казахстане провели досрочные выборы и как страну будут «перезагружать»

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев одержал победу на президентских выборах в республике (РК), состоявшихся 20 ноября. Несмотря на то, что окончательные результаты голосования еще не объявлены, можно с уверенностью заявить, что в ближайшие семь лет он останется главой государства. Несмотря на то, что его победа не вызвала сомнений у подавляющего большинства наблюдателей, политический курс страны вызывает немало вопросов. Как нынешний победитель шел к власти, чем вызван его неоднозначный нынешний политический курс и чем будет мотивирована политика Казахстана и его первого лица в ближайшие годы, попытался разобраться журналист Amic.ru Андрей Магас.

Оппозиции не хватило денег

По предварительным данным, действующий глава Казахстана набирает от 81 до 85 процентов голосов, по свидетельству данным экзитполов. Остальные кандидаты на высший государственный пост сильно отстали — никто из них не набрал и пяти процентов. При этом предпочтение главе «против всех» отдали от двух до пяти процентов — данные различных исследовательских структур здесь несколько расходятся.

Скандалов в ходе предвыборной кампании и процедуры голосования не отмечено. Правда, международные наблюдатели выразили недовольство подсчетом голосов. На брифинге в Астане глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Урсула Гацек заявила, что «были проигнорированы важные процедурные гарантии, что вызвало вопросы о том, были ли подсчитаны бюллетени и честно ли они были представлены», приводит ее высказывание «Интерфакс».

Катастрофически малый результат оппозиционеров вполне объясним — все они, по сути выполняли роль спарринг-партнеров для основного претендента и не были слишком известны даже в самой республике. Оппозиция не смогла достичь соглашения по выдвижению единого кандидата, поэтому соперничать с фаворитом избирательной гонки пришлось слабым политическим фигурам. Видимо, это и объясняет тот факт, что их кампания прошла вяло и без огонька. Тем более, что внятных программ широкой публике они не представили, ограничившись наспех сколоченными политтехнологами конструкциями.

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Отсутствие в избирательных бюллетенях видных представителей оппозиции можно объяснить их связями с разгромленным кланом бывшего президента Нурсултана Назарбаева, пояснил Amic.ru редактор одного казахстанского провластного портала, пожелавший остаться неизвестным.

— Первый президент и люди с ним связанные сильно дискредитировали себя. К тому же финансовые поступления оппозиции сильно уменьшились. Это тоже повлияло на согласованность действий оппонентов Токаева, — пояснил он Amic.ru.

На пути к «новому Казахстану»

Прошедший выборы в Казахстане являются досрочными — по действующей конституции, голосование должно было состояться не позднее 1 декабря 2024 года, однако в своем послании к народу 1 сентября 2022 года Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные выборы 20 ноября. Необходимость их проведения он мотивировал необходимостью поэтапной перезагрузки политической системы, которая предусматривает сокращение максимального числа президентских сроков с двух до одного, а также увеличение продолжительности президентства с пяти до семи лет.

Эти изменения проводятся в рамках концепции «нового Казахстана», которую президент Токаев провозгласил в начале нынешнего года. Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин пояснял на заседании мажилиса (парламента), что она означает единение общества (именно об этом перед началом преобразований постоянно говорил Токаев), неприятие радикализма и системные реформы.

«Что означает Новый Казахстан? Это не только обновление госаппарата, как упрощенно представляют некоторые эксперты. Это в первую очередь перезагрузка общественных ценностей. Преодоление всевозможных разломов в обществе. Это также означает продолжение поэтапных и системных реформ. Гуманитарное измерение госполитики и ставка на человеческий капитал», — пояснял Карин.

Предложенные изменения в законодательство были утверждены парламентом 5 ноября. Помимо президентских сроков они включают запрет для родственников главы государства занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах, а также ограничивают влияние первого лица страны на «формирование верхней палаты парламента» и работу местных властных структур.

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Об этих, а также других политических реформах, Касым-Жомарт Токаев объявил в 2020 году, спустя год после пребывания на высшем государственном посту. В тот момент Токаев стремился избавиться от наследия первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева. Елбасы, мягко говоря, не пришел в восторг, когда преемник объявил о начале преобразований. Более того, ряд наблюдателей полагает, что именно они во многом подтолкнули трагические события в республике, произошедшие в начале января 2022-го. Тогда вспыхнули массовые беспорядки после объявленного повышения цен на газ. В ходе столкновений, по официальным данным, погибло 230 человек, из них 19 военнослужащих. В республику были введены войска стран-участниц ОДКБ.

Контракт с народом

По словам старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, нынешнее голосование потребовалось президенту Казахстана для придания легитимности его правлению.

— На выборы Токаев, как известно, шел без поддержки Назарбаева и ему важно было продемонстрировать свою самостоятельность. Этого ему удалось добиться, — заявил он Amic.ru.

По словам собеседника, наиболее интригующим и ключевым моментом проводимых реформ стало ограничение президентских сроков, все остальные преобразования не слишком значительны.

— Даже после перераспределения полномочий и других нововведений Казахстан остается президентской республикой, в которой именно президент является центральной фигурой, — отметил Притчин.

Стоит отметить, что президентский пост Токаев рассматривает как своего рода должность главного «наемного менеджера» в РК, о чем он заявил 16 ноября — за несколько дней до дня голосования. Это невольно навевает параллели с российским президентом Владимиром Путиным, который ранее неоднократно публично характеризовал себя именно таким образом.

Токаев заявил, что в его понимании «президент — наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период». «Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граждан, фактически подписывает контракт, скрепленный голосами миллионов соотечественников», — заявил он.

Президент Казахстана также выразил уверенность, что результаты выборов определят развитие республики на ближайшие семь лет. Он отметил, что для страны наступает период судьбоносных перемен и ответственных решений.

По словам Станислава Притчина, теперь многое будет зависеть от того, сможет ли Токаев выполнить свои предвыборные обещания.

Ближайшее время покажет, сможет команда президента завоевать доверие общества, сможет ли обеспечить более справедливое перераспределение ресурсов, провести «деолигархизацию» государства и осуществить другие изменения, — констатирует он.

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Собеседник уверен, что российско-казахстанские отношения будут развиваться без особых изменений, в нынешнем русле. Меняться будет только внутриполитическая ситуация. Он напомнил, что в будущем году в Казахстане должны состояться парламентские выборы, от результатов которых будет многое зависеть.

Пока можно констатировать, что действующая политическая модель не привела к появлению новых ярких партийных проектов и лидеров, — заявил эксперт.

Станислав Притчин полагает, что для Токаева нынешний президентский срок — последний и менять политическую конструкцию ради возможности сохранить власть, как это делал ранее Нурсултан Назарбаев, он не станет:

— Во-первых, это будет означать отказ от провозглашенных им же самим реформ, что чревато. Во-вторых, Токаев — человек в возрасте, ему 69 лет. Нетрудно подсчитать, что к окончанию президентского срока ему будет 76, поэтому вряд ли он станет менять создаваемую политическую конфигурацию, — подытожил собеседник.