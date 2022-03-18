«Уютный и ухоженный город». Краевые парламентарии поставили высокую оценку мэру Барнаула

Депутаты Алтайского Заксобрания от фракции «Единая Россия» 18 марта присутствовали на отчёте главы Барнаула Вячеслава Франка. Деятельность мэрии и администрации города была одобрена большинством народных избранников, заседающих в городской думе. Своими мыслями относительно работы мэра и его команды поделились и краевые парламентарии.

Так, депутат Сергей Писарев полагает, что у главы Барнаула есть комплексное понимание, как развивать город. «Считаю совершенно объективной оценку, которую депутаты Барнаульской городской Думы дали работе главы города Вячеслава Франка. Барнаул — уютный и ухоженный город, со своей историей, традициями, он преображается год от года. Это замечают не только жители города, но и приезжие, туристы», — подчеркнул Писарев.

По его словам, у администрации города есть комплексное понимание, как развивать инфраструктуру для комфортной жизни. Так, за последнее время принята концепция озеленения, разработаны новые правила благоустройства города, положение о работе парков. Также Барнаул готовится к разработке проекта генплана.

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Ещё один представитель депутатского корпуса от ЕР в Алтайском Заксобрании — Иван Нифонтов — обращает внимание на тесное взаимодействие мэрии и жителей города. Кроме того, он полагает, что совместная работа администрации Барнаула и депутатов позволяет эффективно решать проблемы горожан.

«Отчёт о работе в 2021 году, представленный главой Барнаула Вячеславом Генриховичем Франком, отражает основные аспекты развития города в экономике, промышленности, социальной сфере. Что хочется отметить отдельно — год от года наш город меняется к лучшему, и это заслуга городской команды. Вопросы благоустройства, развития городской среды решаются системно, в тесном контакте с жителями», — отметил Иван Нифонтов.

Депутат рассказал, что в течение прошлого года он вместе с главой города провёл ряд встреч с населением Железнодорожного района. «Принятые на этих встречах решения уже реализованы. Так, удалось отремонтировать дороги в Локомотивном микрорайоне, обустроить безопасный мостовой переход через реку Пивоварку, восстановить освещение по дороге в школу. Благоустроен пешеходный участок в районе пересечения улиц 80-й Гвардейской и Северо-Западной, по которому жители идут на остановку общественного транспорта, в школы, детские сады. Раньше там была только лестница, а сейчас есть и пандус», — перечислил Нифонтов. Особенно значимым парламентарий назвал долгожданный ремонт стадиона школы № 37.

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Политика Год был успешным. Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал, как отработала администрация в 2021 году

Депутат АКЗС Александр Локтев считает, что отчёт главы администрации Барнаула Вячеслава Франка в 2021 году заслуженно получил высокую оценку от депутатского корпуса города. «Мне хорошо известны проблемы Индустриального района Барнаула. Он растёт бурно, там живёт много детей, и спортивной инфраструктуры для дополнительных занятий не хватает. Сейчас мы строим в этом районе крупнейший в Сибири центр смешанных единоборств. Это первая спортивная концессия в Барнауле — пример партнёрского взаимодействия администрации города и бизнеса, и я благодарен городской команде и главе Барнаула Вячеславу Генриховичу Франку за поддержку. Он видит потенциал нашего проекта и перспективы такой работы. Мы планируем запустить центр летом этого года, несмотря на все сложности, вызванные санкциями. Уверен, он будет востребован у детей и родителей», — сказал Александр Локтев.

Отдельно депутат отметил системную работу мэрии с населением. «Я нахожусь в постоянном контакте с администрацией Барнаула. Вместе мы решаем конкретные вопросы, которые поднимают избиратели, улучшаем городскую среду. Так, например, в прошлом году завершился ремонт тротуара по улице Антона Петрова (между проспектом Коммунаров и улицей Матросова). Это была насущная проблема для жителей посёлка Осипенко. Или разбитый межквартальный проезд по адресу Балтийская, 44б, по которому идёт большой поток людей и машин. Его в прошлом году удалось заасфальтировать. Внимание к таким частным вопросам, которые поступают от граждан, — как раз показатель вдумчивой и ответственной работы», — подчеркнул Локтев.

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Политика Депутаты думы Барнаула одобрили отчёт Вячеслава Франка о работе в 2021 году

Напомним, отчёт Вячеслава Франка о работе за 2021 год поддержали 29 из 34 депутатов городской думы. Ещё пять человек воздержались. Против впервые за долгое время не выступил ни один народный избранник.