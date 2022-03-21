В Алтайском крае двух сельчан осудят за повреждение авто и насилие в сторону полицейского

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Троицкого района Алтайского края. Мужчин обвиняют в умышленном уничтожении автомобиля местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером в середине декабря 2021 года обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц села в Троицком районе. Увидев подъехавший к одному из домов автомобиль, мужчины «из хулиганских побуждений» стали бить транспортное средство ногами и руками. Своими действиями обвиняемые причинили значительный ущерб собственнику на сумму около 130 тысяч рублей.

Прибывшие по вызову полицейские предложили мужчинам проследовать в служебный автомобиль. На это 27-летний обвиняемый выругался в сторону правоохранителя, а после один раз ударил его в плечо, «причинив ему физическую боль».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Троицкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.