В Алтайском крае проведут референдум о вхождении в состав России новых территорий

В Алтайском крае организуют избирательные участки для переселенцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает региональный избирком.

Напомним, с 23 по 27 сентября на указанных территориях пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав РФ.

«Голосование пройдёт: с 23 по 26 сентября 2022 года — вне помещения для голосования; 27 сентября 2022 года — в помещении для голосования, расположенном в Барнауле по адресу: ул. Юрина, 204в (Краевой дворец молодёжи)», — говорится в сообщении.

Телефон горячей линии Избирательной комиссии Алтайского края — 8 (3852) 36-30-62. Звонки принимаются с 23 по 26 сентября с 09:00 до 18:00, а 27 сентября — с 08:00 до 20:00.

Ранее amic.ru рассказал, как и когда пройдут референдумы о вхождении новых территорий в состав России.