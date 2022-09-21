Как и когда пройдут референдумы о вхождении новых территорий в состав России?

В ближайшие дни в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о вхождении этих территорий в состав РФ. С подобными заявлениями накануне выступили лидеры народных республик. Местные власти уже определились и с датами, и с порядком проведения процедур. Всего пройдёт четыре больших референдума.

Рассказываем, где, как и когда пройдут референдумы о вхождении новых регионов в состав России.

Где пройдут референдумы о вхождении в состав РФ?

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Власти каждого из этих регионов практически одновременно объявили о проведении референдума. Тема — возможное вхождение территорий в состав Российской Федерации.

Впрочем, участки откроют не только в этих регионах. Для тех, кто временно уехал на территорию России, тоже откроют пункты для голосования.

Когда пройдут референдумы?

Даты везде одинаковые: в каждом из регионов референдум будет длиться с 23 по 27 сентября.

Зачем эти референдумы вообще нужны?

Главы регионов уверены, что вхождение в состав России позволит защитить территории и «восстановить историческую справедливость». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он первым попросил Владимира Путина, чтобы вхождение по результатам референдума произошло в кратчайшие сроки.

Как будут проводить голосование за вхождение в состав РФ?

В разных регионах порядок голосования будет отличаться. Например, уже известно, что в ДНР не будет электронного голосования. При этом в Херсонской области его будут использовать, заявили местные власти.

Голосование будет проводиться на участках. Но там, где специальных помещений нет, референдум организуют на придомовых территориях. Наиболее подробный порядок голосования рассказали в Запорожье.

23 сентября там пройдёт референдум на участках. В последующие дни голосование будут проводить на придомовых территориях и в населённых пунктах, где помещений нет.

Какие вопросы будут в бюллетене?

В ЛДНР в бюллетенях будет лишь один вопрос. В Донецкой Народной Республике он будет звучать так:

«Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»

Для жителей ЛНР вопрос сформируют следующим образом:

«Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»

А вот в Херсонской и Запорожской областях будет сразу три вопроса в бюллетенях. Первый связан с возможным выходом территории из состава Украины. Второй — с образованием самостоятельного государства. Третий — с возможных вхождением региона в состав РФ.

Кто сможет голосовать на референдумах?

Все местные жители, кроме тех, которые уехали на территорию Украины.

Когда будут известны итоги референдумов?

Ожидается, что итоги референдумов станут известны в последний день, 27 сентября 2022 года.

Есть ли прогнозы, как проголосуют местные жители?

Есть. Ожидается, что местные жители везде проголосуют «за». В ДНР, согласно опросам, за вхождение в состав РФ выступают 94%. В ЛНР этот показатель тоже очень высокий — 93%.

В Херсонской области, по данным Российского института политических и социальных исследований (РИПСИ), за присоединение к РФ готовы голосовать 86% жителей. Столько же, по данным ведомства, поддерживают вхождение в состав России и в Запорожье.

Когда территории станут частью РФ, если местные жители проголосуют «за»?

Точно неизвестно. После того как местные жители проголосуют на референдуме, решение будет за президентом России Владимиром Путиным. По мнению экспертов, все необходимые процедуры могут провести в самые кратчайшие сроки.